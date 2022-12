Odnesou to chudší, jak odpovídá politice ODS. Stanjurova reforma DPH vyvolává skepsi

Některé zboží a služby nejspíše podraží kvůli zvýšení DPH. Přesuny do vyšší sazby daně navrhne v úsporném balíčku pro rok 2024 Ministerstvo financí, jak prozradil v České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura. Záměr podporuje i Národní ekonomická rada vlády. V úvahu přichází přesun z nejnižší daňové sazby u nových uměleckých děl, řezaných květin, sauny, solária či svozu odpadu. ParlamentníListy.cz se ptaly ekonomů a politiků, co si o tom myslí.

„Úplně chybný krok. Jenom rozpumpovává inflaci a ještě víc činí lidi chudší. Problém není na straně příjmů rozpočtu, problém je na straně výdajů rozpočtu,“ objasnila Markéta Šichtařová, ředitelka společnosti Next Finance, ekonomka, spisovatelka.

„V principu souhlasím. Je to cesta ke snížení deficitu. Ještě lepší by bylo ponechat jen jednu sníženou sazbu DPH,“ doporučil Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit bank.

„Není to dobrý nápad. Stát ať se naučí šetřit na správných místech,“ konstatoval Pavel Kohout, spoluzakladatel finanční skupiny Partners Financial, ekonom a ekonomický publicista.

„Jako ekonomovi by se mi líbilo, kdyby postupně docházelo ke sjednocování sazeb DPH. Aktuálně máme tři sazby, ale například Dánsko si vystačí jen s jednou sazbou. To samozřejmě snižuje prostor pro různé optimalizace a lobbing. Nicméně jako realistovi je mi jasné, že k úpravám DPH bude docházet jen omezeně. Při převodu položek do nižších sazeb se koncové ceny příliš nesnižují, ale vzniká výpadek příjmů ve veřejných rozpočtech. Při převodu položek do vyšších sazeb dochází k růstu cen, což je v době vysoké inflace problematické,“ okomentoval Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities a. s.

„Myslím si, že v současné době není čas na to, aby se měnily sazby DPH. Zvláště pak u zboží a služeb, které jsou nezbytné pro zabezpečení chodu domácností. Připomínám jenom, že naše snížená patnáctiprocentní sazba patří mezi úplně nejvyšší v zemích Evropské unie. V žádném případě bych v této choulostivé sociálně napjaté době k tomuto kroku nepřistupoval,“ prozradil Miroslav Ševčík, ekonom, děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze.

„Zvýšení DPH nesou na svých bedrech chudší. Odpovídá to politice ODS přenést břemeno konsolidace veřejných financí na příjmové střední a nižší vrstvy,“ vysvětlil Vladimír Špidla, bývalý předseda vlády ČR a ČSSD, eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

„Vláda postupuje velmi zmateně, bez jakékoliv koncepce, aby začátkem příštího týdne přišla s jinou hloupostí,“ ohodnotil Jiří Paroubek, bývalý předseda vlády ČR a ČSSD.

„Přesuny v DPH jsou skutečně namístě. Ovšem pan Stanjura z ODS má na mysli takové změny, které dále ožebračí občany a vytáhnou jim z kapes další miliardy navíc. S tím rozhodně nemohu souhlasit. Naopak navrhujeme za KSČM zavést 0% daň na základní zboží, která by ulevila občanům už s tak vysokými cenami toho, co k životu nezbytně potřebují. Jestli chce Stanjura naplnit státní pokladnu, prostředky do státního rozpočtu by přinesla daň z luxusního zboží. Na to by ale musel mít politickou odvahu, kterou samozřejmě nemá,“ zareagovala Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

„ODS se tak chce vyhnout zvýšení daně z příjmu (nešťastný balíček z roku 2020), zvýšení sazeb DPH ale prodraží spotřebu a výpadek 200 mld. stejně bez daňové progrese nedožene. Nabízí se i vyšší daň z majetku a revize daňových úlev. Omezovat sociální sazby DPH je při rozšiřování počtu domácností v chudobě problém,“ konstatoval Jiří Dolejš, ekonomický expert KSČM a bývalý poslanec.

„Těžko říci, jakou počítačovou hru s námi tentokrát pan ministr hraje. Je to klasický systém práce této vlády. Sázka na náhodu bez ohledu na dopady na lidi. Očekávám, že po Novém roce pan ministr zvedne daně s argumentem: To ne já, to ostatní členové pětiparty a za všechno může Babiš,“ sdělil Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Zoufalý ministr dělá zoufalé věci,“ stručně okomentoval Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Vláda se opět chová sobecky jako za vlád Topolánka a Nečase. V tradicích pravice obrat rodiny s dětmi, zaměstnance, lidi se zdravotním postižením a seniory. Spravedlivým řešením je progresivní zdanění příjmů, nikoliv spotřeby,“ uvedl Zdeněk Škromach, bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády, Senátu i ČSSD.

„Jediné, co je schopno snížit deficit rozpočtu, je progresivní zdanění! Sice vládě naskočí na tváři pupínky a zrudne vztekem, jenže jiné cesty není a už i pravicoví ekonomové toto připouštějí. Volný trh je mrtev, kapitalismus v křeči a už zůstala jen bezbřehá snaha bohatnout na úkor většiny. Tak už dost! Štípat dříví na lidech nejde donekonečna,“ myslel si Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Nejlepším řešením by bylo sjednocení sazeb DPH, které by usnadnilo administrativu podnikatelům i státu, předešlo by i jistým absurditám a hraničním optimalizacím. Na druhou stranu ministrovi Stanjurovi rozumím. Řada věcí se do nižší sazby dostala lobbingem zájmových skupin, aniž pro to existovalo jakékoliv smysluplné opodstatnění,“ upozornil Radim Smetka, bývalý místopředseda Svobodných.

„Že už neví, jak řešit příjmy do státního rozpočtu. Blížíme se realitou k té pohádce, kde měli daň i za vzduch. Říkají si ‚vláda‘ a občané je nezajímají!“ domnívala se Hana Aulická Jírovcová, zastupitelka Mostu, bývalá poslankyně.

„Nemám potřebu se vyjadřovat k jednotlivostem, protože Fialova vláda včetně ministra financí systematicky ožebračuje české občany, až zlikviduje český národ,“ sdělil Karel Šidlo, bývalý poslanec KSČM a místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

