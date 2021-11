Odpůrcům očkování ukážou realitu nemocnice? Padl drsný návrh. A povinné očkování je na stole

Sociolog Martin Buchtík tvrdí, že bez vládou schválené centrální uzávěry se současnou vlnu epidemie koronaviru nepodaří zkrotit ani do Nového roku. „Je potřeba omezit rizikové kontakty lidí, například v uzavřených prostorech třeba restaurací,“ řekl Buchtík, podle nějž už je ale společnost unavená a restrikce stejně příliš nedodržuje. Biochemik Jan Trnka by byl pro zavedení povinného očkování a omezení provozu nákupních center namísto nesmyslného zavření vánočních trhů.

Podle Buchtíka je třeba omezit rizikové kontakty, čehož lze docílit jen centrálním nařízením vlády. „Bez centrální uzávěry bude pokles jen pozvolný a kontakty se nesníží tak, abychom dokázali současnou vlnu zvládnout do Vánoc nebo do Nového roku,“ prohlásil Buchtík v Českém rozhlasu Plus.

Stejně tak by v rámci centrálního zákazu mohlo dojít k omezení mobility v rámci nákupních center. „Můžeme očekávat, že vzhledem k vánočním svátkům bude mobilita vyšší třeba v nákupních centrech, to je jasné. O tom, že by se uzávěra chystala, ale informace nemám, proto je tato debata pouze hypotetická,“ uzavřel Buchtík.

S tím souhlasí i přednosta Ústavu biochemie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trnka, podle nějž vláda nesmyslně zrušila venkovní vánoční trhy, ale provoz obchodních center neupravila. „Pokud jde o nařízení zrušit vánoční trhy, žádnou logiku v něm nespatřuji, protože daleko nebezpečnější jsou pro šíření nákazy vnitřní prostory jako například obchodní centra. Je to politické rozhodnutí, jehož epidemiologickému zdůvodnění příliš nerozumím,“ prohlásil Trnka.

Ten by se prý ve snaze o zvládnutí pandemie koronaviru nebránil ani zavedení povinného očkování pro určité věkové skupiny nebo profese. „Z hlediska epidemiologického a šíření těch budoucích vln té epidemie by povinnost očkovat se rozhodně smysl dávala. Zbytek je spíš otázka politická – nakolik jsou vládní představitelé ochotní takovou povinnost zavést,“ řekl Trnka.

Uznávání PCR testů jako covidových certifikátů, jak plánuje nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), podle Trnky není špatný nápad, protože je vždycky lepší testovat než netestovat. „Tu současnou vlnu to ale podle něj už nijak nezmění, ta bude kulminovat kolem Vánoc a bude trvat, než se opatření nové vlády zavedou,“ shodl se Trnka s Buchtíkem, že tato vlna potrvá minimálně do Vánoc.

K pandemii se vyjádřil také ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Vlastimil Vajdák, kterému vadí zejména odpůrci očkování. „Nemocnice by také měly působit na tu veřejnost a zejména odpůrce očkování, abychom ukazovali tu realitu opravdu, jaká je. Nejhorší je, že je náš personál často vystavován útokům těch pacientů, které zachrání, a ti poté dál tvrdí, že se nenechají očkovat. Ta situace je pro zdravotníky frustrující a ta osvěta musí být ještě větší a musíme pro to udělat víc,“ burcoval Vajdák.

Nemocnice u svaté Anny prý ale zatím situaci zvládá a není na hraně svých kapacit. „Posledních pár dní už není tak hektických, možná je to nějaká přechodná fáze. V tuto chvíli máme hospitalizovaných 101 pacientů, z toho 40 na JIP. Kapacity máme vytvořené zhruba na 140 míst, takže zatím je kapacita dostatečná, ale ta situace se v každé nemocnici liší. My to ale zatím zvládáme, lůžek i plicních ventilátorů je dost,“ ubezpečil Vajdák.

„Trápí nás ale zejména nedostatek kvalifikovaného personálu, to je největší problém. Mohli by pomoci ambulantní specialisté, ale to je problematické, protože už tak omezujeme ambulantní péči, a kdyby tam ještě chyběli další lidé, mohl by nastat problém pro některé pacienty se k té péči dostat,“ pokračoval Vajdák.

„Pomáhá nám také aplikování monoklonálních protilátek, které provádíme denně tak u 40 pacientů, kteří poté mohou odejít domů a mají ten průběh nemoci už jen velmi lehký. Těch protilátek zatím máme dost, vystačí to zhruba na dva týdny a očekáváme další dodávky v průběhu prosince,“ dodal Vajdák s očekáváním, že tato vlna bude kulminovat v čase před Vánoci.

