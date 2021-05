Okamura: Piráti zradili svůj volební program, odmítají umožnit referendum o členství ČR v EU

Piráti podle Tomia Okamury zradili svůj volební program, a přestože to voličům před volbami slibovali, tak nyní odmítají umožnit referendum o členství ČR v EU. „Vy jste byli ti první, v podstatě spolu s dalšími stranami, kteří, když jsme se bavili o zákonu o referendu, řekli, že to chtějí z toho vyhodit, aby občané nemohli hlasovat o členství v EU a v referendu,“ obořil se Okamura na jednání Sněmovny do Pirátů.

reklama

Ti podle něj obelhali voliče a zradili program. „Porovnejte si to s SPD, které z tohoto programu neustoupilo, a naopak na něm trváme a máme tu vlastní verzi referenda, dokonce i k tomu vašemu společnému, té dohodě těch jiných stran, kde jste to vyhodili, aby občané mohli hlasovat o členství ČR v EU, tak my jsme udělali aktivně pozměňující návrh, který je vložen, abychom tady umožnili ve Sněmovně hlasování poslanců o našich pozměňujících návrzích, a vy nám to asi zamítnete vašimi hlasy Pirátů, aby občané nemohli hlasovat o členství v EU,“ zlobil se Okamura.

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 96% Evropan 2% Čech i Evropan 2% hlasovalo: 11294 lidí „Ale chápu pane předsedo Michálku, prostřednictvím pana předsedajícího, že mluvíte o kompromisech, to chápu. Ale přeci můžete dělat kompromisy minimálně tím, že dáte pozměňovací návrh v principiálních otázkách. Takže buďto není pro vás principiální otázka v případě zákona o referendu, a řekněte to - ano, aby občané mohli hlasovat o členství v EU a v NATO, není to pro nás principiální otázka, proto jsme to dali pryč, přistoupili jsme na tento kompromis, protože to není principiální otázka. Je to v pořádku, já se na vás nebudu zlobit, ale to tady nepadlo. Je to váš program, vy máte prostě vaše voliče. Ale takhle je to potřeba říct na rovinu, protože tady přesně vidíte, kdy se nastaví to zrcadlo, já si pamatuji na vaší předvolební kampaň, i na svojí. I vaším tématem tam bylo, že jste hovořili o přímé demokracii. Ale skutek utekl. Skutek utekl. A prostě to tak není,“ vzkazuje předseda SPD Pirátům.

Závěrem znovu zopakoval, že v principiálních věcech nejde dělat kompromisy. „Řekněte na rovinu: Ano, pro nás to není priorita, aby občané mohli hlasovat o členství v EU a v NATO, proto jsme to tam nedali, protože si myslíme, že je prioritou třeba něco jiného v rámci referenda. No, a je to v pořádku. Takže se jenom ukáže ten rozdíl, že pro vás, to, co píšete třeba v programu, tato konkrétní věc není prioritou, vy jste jí tam měli a teď na tom netrváte,“ uzavřel.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.