Okamura: Vyhrožují mi smrtí

„Ten čin zásadně odsuzuji,“ vyjádřil se Tomio Okamura k atentátu na amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka, který byl zastřelen dne 10. září během debaty na kampusu univerzity v Utahu.
Podle Okamury by se podobný incident mohl stát i v České republice. „Konkrétní výhrůžka smrtí vůči mně, kterou policie vyšetřuje, je z minulého pátku,“ řekl Okamura.
Anonymní výhrůžka smrtí na jeho adresu padla právě v souvislosti se smrtí Charlieho Kirka. „Napsal mi, že mě mají zastřelit jako Kirka,“ zmínil předseda hnutí SPD a vyjádřil své přesvědčení, že policie pachatele dopadne.
Aktuální výhrůžka vůči Okamurovi nicméně není ojedinělá. Předseda SPD výhrůžky dle svých slov dostává pravidelně. V podcastu Chuť moci společnosti Datarun vysvětlil, proč si myslí, že se to děje.
„Výhrůžky smrtí dostávám pravidelně. Je to výsledkem toho, že vládní establishment říká, že voliči opozice jsou populisti a extremisti – říká to Fiala, Rakušan, Piráti… pak se to polarizuje a když to někdo nemá v hlavě srovnané a šibne mu, tak vezme zbraň a chce střílet,“ podělil se Okamura o své zkušenosti s výhrůžkami smrtí kvůli jeho názorům.
Jeden čas mu kvůli výhrůžce o pobodání nožem byla přidělena i celodenní policejní ochrana. „Byla to všeobecně po internetu rozšířená výhrůžka – aby mě zabili, pobodali nožem,“ řekl Okamura a vymezil se vůči poslanci Janu Batoškovi (KDU-ČSL), který dle jeho slov výhrůžku vůči Okamurovi neodsoudil, ba dokonce ji schvaloval.
„Pokud se takto přistupuje k výhrůžkám smrtí, že je neodsoudí ani vládní představitelé, a dokonce k rozdělení společnosti i nabádají…“ posteskl si Okamura. Dle jeho názoru by mělo být uznáváno, že mít jiný názor je legitimní. Vládní představitelé by spolu měli diskutovat a demokracie si vážit. „Rozškatulkovává se to do dvou skupin. Kdo souhlasí s vládou, tak je pravda a láska. Kdo nesouhlasí, tak je populista a šíří nesmysly,“ popsal Okamura, jak vidí aktuální situaci ve společnosti. I z tohoto důvodu si myslí, že podobný incident, který se stal minulý týden v USA, je možný i v Česku.
O ochranku tehdy sám vyloženě neusiloval. „Bylo mi vysvětleno, že je to lepší. Aby mě nezabili,“ dodal Okamura.
„Stát musíme nastavit tak, aby se lidé nebáli mluvit,“ prohlásil Okamura. Od voličů SPD prý denně slýchá, že se bojí projevit vlastní názor, aby nebyli vyhozeni z práce či jinak perzekvováni.
Jako příklad, kdy byl člověk kvůli svému názoru vyhozen z práce, zmínil předseda SPD profesora Petra Druláka, který dostal výpověď z Ústavu mezinárodních vztahů údajně kvůli „snížení výdajů a stabilizaci rozpočtu“. Soud později rozhodl, že tato výpověď byla neplatná.
Ostatně i kandidát SPD do parlamentních voleb v Jihomoravském kraji, docent Miroslav Ševčík, zažil podle Okamury podobnou věc. „Kvůli jeho názoru začala kauza, kdy ho v podstatě vyhodili z práce, z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické,“ připomněl Okamura a dodal, že je rád, že ekonom, docent Ševčík nyní je jedním z volebních lídrů SPD.
autor: Alena Kratochvílová