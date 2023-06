Okamura na obrazovce? Problém. Proběhl útok na nového šéfa ČT. Petr Žantovský vstal ze židle, když to viděl

reklama

Před týdnem jsme na tomto místě vystavili kritice rozhovor Světlany Witowské v pořadu Spotlight na serveru Aktuálně.cz, v němž zpovídala nového generálního ředitele České televize Jana Součka. „Vytýkali jsme Witovské nešvary, kvůli nimž mnozí kritizují její ‚rodnou‘ ČT – skákání do řeči, kladení sugestivních otázek, podsouvání odpovědí, kádrování, nepokrytě nepřátelský postoj k respondentovi a tak dále. Jaké bylo moje překvapení, když jsem si jen pár desítek hodin poté přečetl na stejném serveru komentář, v němž se Martin Fendrych, někdejší protagonista polistopadových politických poměrů – za Rumla byl náměstkem ministra vnitra – bezostyšně otíral nikoli o zcela neprofesionálně konající Witovskou, nýbrž právě o Jana Součka,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

„Pokud bych Součkovi něco vytkl já, pak malou razanci, s níž se vůči nejapným útokům moderátorky vymezil. Ale chápal jsem to jako pokus nepostavit si tuhé jádro českotelevizních odbojníků proti sobě hned na začátku. Fendrych ale našel něco docela jiného. Naznačuje to už titulek: ‚Souček chce ČT přiblížit dezinformátorům. Učiní-li tak, vypudí diváky odmítající lež‘. Ten sám obsahuje několik nesmyslů a demagogií. Předně Souček nikde netvrdil, že ‚chce přiblížit ČT dezinformátorům‘. Jen se zamyslel nad tím, proč tolik lidí veřejnoprávní televizi nedůvěřuje. A také kde se rodí fenomén ‚dezinforrmace‘, jestli za to nemohou mimo jiné i média typu České televize,“ podotýká mediální analytik.

Propagandistický orgán, dnes zejména prezidenta a vlády

Podíval se na to, co vlastně Fendrych novému šéfovi ČT vyčítá. „Třeba větu vyřčenou v pořadu Newsroom, kde Souček řekl: ‚Měli bychom posílit ještě více publicistiku a dokumentaristiku. A poctivě mapovat kořeny toho, proč se tito lidé cítí z té společnosti nějakým způsobem vyčleněni. Proč nevěří orgánům veřejné správy, proč nevěří médiím, proč mají tak silnou tendenci věřit konspiračním teoriím.‘ Dodal, že nemusí jít o lidi, kteří podlehli dezinformacím, média tyto lidi možná prostě neoslovují tématy, kterými žijí. A něco podobného řekl i ve Spotlightu. Rád by prý ‚rozkrýval kořeny těch fenoménů a šel až do příběhů těch jednotlivců a mapování životních problémů a situací, ve kterých ti lidé dennodenně žijí‘,“ poukazuje mediální odborník.

Konečně se první muž ČT zamyslel nad svým publikem

Dále Jan Souček řekl, že by ti lidé sami měli říct, co jsou ty momenty, které ta televize veřejné služby pomíjí. „To jsou přece zlatá slova! Konečně se první muž České televize zamyslel nad svým publikem, jeho skladbou, rozmanitostí, zájmy a příčinami toho, proč toto médium vidí kriticky. Pro Fendrycha je to však důvodem k ostouzení. Píše doslova: ‚Smyslem veřejnoprávních médií zajisté není šířit nenávist a lži, dávat prostor dezinformacím a konspiracím. Už dnes vidím problém v tom, jak se v ČT znovu a znovu objevují stejné tváře typu šéfa SPD Tomia Okamury, kteří stále opakují to samé a jejich program v podstatě tkví v destrukci stávajícího systému.‘ Fendrych si zřejmě ještě nevšiml, že zde máme parlamentní systém, který generuje zástupce lidu, a ti pak hovoří v médiích,“ míní Petr Žantovský.

Pro jistotu tedy komentátorovi připomíná, že hnutí SPD bylo zvoleno do Poslanecké sněmovny a Tomio Okamura je jeho předseda. „Má tedy plné právo mluvit k divákům. Kdo je Fendrych, aby určoval, co kdo a kde smí a nesmí říkat? Někdo by mu měl vysvětlit, že časy Rumlovsko-Havlovské diktatury lepšolidí jsou už dosti dávnou minulostí. Ale z Fendrychových slov čouhá jak sláma z bot ta touha rozhodovat autokraticky, ignorovat demokratickou diskusi, dirigovat svět kolem nás, mít moc a epolety. Je zřejmé, že z exnáměstka se stal pochodující mindrák. Smutné konce,“ glosuje mediální analytik.

Na propagaci Bruselu půjde o 30 milionů eur víc

„Von der Leyenová chce zlepšit PR Bruselu, dvakrát zvýší rozpočet. Ubere prý zemědělství nebo Erasmu,“ dovídáme se z článku na serveru Echo24. „A jde o materiál věru poučný. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová plánuje pro rok 2024 navýšit rozpočet na PR a komunikaci ze 30 na 60 milionů eur. Důvodem má být podle ní četné šíření údajných dezinformací. ‚Válka je v plném proudu‘, uvádí se v odůvodnění, a Evropa si prý nemůže dovolit prohrát v ‚bitvě o uchopení příběhu‘. Mluvčí EK uvedl: ‚Zejména v době krize je důležitější než kdy jindy, aby demokratické instituce jasně informovaly všechny občany o svých krocích k řešení našich nejnaléhavějších problémů‘. Protože se peněz nedostává, tak aby bylo možné rozpočet navýšit, EK navrhuje odčerpat finance například ze zemědělského fondu nebo fondu pro Erasmus,“ cituje Petr Žantovský.

O komunikaci Evropské komise by se mohly starat firmy z Německa, se kterými již byla navázána spolupráce, avšak bez výběrového řízení. V současné době ji zastává Dirk von Holleben, dlouholetý poradce von der Leyenové z dob, kdy byla německou nepříliš úspěšnou ministryní obrany. Von Holleben byl v květnu dokonce povýšen z funkce „úředníka pro informace a komunikaci“ do funkce „poradce pro firemní komunikační kampaně“. Nová funkce mu podle mluvčího EK umožňuje přímo se podílet na komunikační strategii instituce. Jeho spolupracovníky by měli být Björn Seibert, vedoucí kabinetu von der Leyenová, a Jens Flosdorf, její poradce pro komunikaci, oba s šéfkou EK také dříve pracovali na ministerstvu obrany. Předsedkyně EK také najala Petera Müllera, bývalého německého novináře, jako poradce pro komunikaci a autora projevů.

K zakázce se firmy dostaly přeskočením výběrového řízení

Komunikační tým EK také navazuje kontakty s německými komunikačními firmami 365 Sherpas a její sesterskou společností Zum Goldenen Hirschen. Té byla už loni zadána zakázka v hodnotě 5 milionů eur na vytvoření kampaně „You are EU“, jejímž cílem je zvýšit povědomí občanů o potřebě přechodu na obnovitelné zdroje energie. Výsledky práce této PR agentury jsou k vidění i například v pražském metru a na zastávkách MHD. K zakázce se ale obě firmy dostaly přeskočením výběrového řízení, což vyvolalo určité kontroverze.

EK ale uvedla, že provedla „průzkum trhu a rozhovory“ se čtyřmi společnostmi v různých zemích EU, než práci zadala německým společnostem. Mluvčí von der Leyenové tento krok hájil s odkazem na nutnost rychlého postupu v době, kdy zuří válka, vysychá ruská ropa a EU spěchá, aby přiměla lidi změnit své energetické návyky. „Za výjimečných okolností může Komise přistoupit k vyjednávacímu řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce,“ uvedl mluvčí. A v tomto případě, dodal mluvčí, bylo „naléhavě nutné informovat Evropany o dopadech války na Ukrajině a o reakci EU na tyto dopady“. Tolik tedy text Echo24.

Snaha europotentátů co nejvíc vydělat na zneužití války

„To je tedy zpráva jako Brno. Co se v ní tedy praví? Že Leyenová se ustanovila bezmeznou panovnicí nad osudy a financemi EU. Zadává kšefty spřáteleným lidem a firmám bez výběrového řízení, protože to prý v krizové situaci není nutné. Že přelévá hory peněz z kapitol určených potravinářství a školství do výroby zbytečných a pro nikoho nepotřebných agitačních akcí, které mají za úkol vylíčit Leyenovou a EU v růžových barvách. Přitom se tu lže jak na drátku: Žádná válka, v níž by byla angažována Evropská unie ‚nezuří‘ ani není ‚v plném proudu‘. Jediné, co je v plném proudu, je snaha europotentátů co nejvíc vydělat na mediálním a politickém zneužití ukrajinsko-ruského konfliktu a neštěstí tamních lidí,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Cynicky a bezohledně euroinstituce, včetně naší vlády ovšem, cpou do válčící zóny peníze, zbraně, léky a kdeco dalšího, protože válka je, jak víme z dějin, nejlepší investiční příležitost. „Čím víc se toho na daném místě rozmlátí, tím víc a za větší peníze to pak bude nutno slavně renovovat. A zde všude se úžasně uplatní eurofirmy s napojením na eurovrchnosty, přičemž leckoho může napadnout něco o euroúplatcích. A je symptomatické, že nyní jde o ‚komunikaci EU‘, čili propagandu. Jako za minulého režimu visely na každém úředním domě červené plakáty žlutými verzálkami hlásajícími něco o ‚věčných časech‘ a ‚závěrech sjezdu‘. Absolutně nikoho to nezajímalo, na nikoho to nemělo vliv, ale utratila se za to hora peněz. Jenže tehdy to vše bylo v do sebe zacykleném rozpočtu státu, tady jde o privátní podnikání navěšené na držitele europašalíků. Že tento konkrétní kšeft odnesou zemědělci a studenti, to už je jen v řádu věcí. Fuj!“ výmluvně dodává mediální odborník.

Naše vrchnost utrácí veřejné peníze za sebechválu

Za samostatné pozastavení stojí dle něj teze o tom, že cílem kampaně je získat dominanci v „uchopení příběhu“. „Leyenová nám tu tedy sděluje, že válka je příběh a jde jen o to, jak jej uchopit. Že tedy je více možností toho ‚uchopení‘, a tedy politického využití, a toho ‚uchopení‘ lze dosáhnout neprůhledným kšeftem s nějakými píáristy.. To je ale už vrchol, pro který nemám srovnání. Mimochodem, ani naše vrchnost není v utrácení veřejných peněz za sebechválu pozadu. Jak informuje iDnes, vláda, resp. ministerstvo vnitra, si objednalo u agentury Lion Communications za víc než 21 milionů mediální zviditelňovací kampaň, která má zjevně za cíl upozornit národ na to, jaké máme v čele kabrňáky,“ připomíná Petr Žantovský, na čem Fialova vláda a šéf vnitra Rakušan rozhodně šetřit nehodlá.

„V době všeobecného utahování opasků je to činnost vskutku potřebná, že. A pěkná je také formulace k zakázce samé. Podle oddělení strategické komunikace Úřadu vlády prý nákup mediálního prostoru byl vysoutěžen prostřednictvím ‚dynamického nákupního systému ministerstva vnitra‘. Docela by mě zajímala ta ‚dynamičnost‘ onoho systému. Jednoho by mohlo napadnout, že dynamika spočívá v přímé úměře ‚kdo dá víc, dostane víc‘. Ale to my si nemyslíme, to by mohli jen škarohlídi. My svoji vládu máme rádi a věříme jí na slovo. Pak je ale otázka, proč těch slov musí padat tolik a za takové peníze…“ podivuje se mediální analytik.

Michálek splácal politické ochočování, korupci a úpadek

Na závěr si ukážeme, že Absurdistán nám tu utěšeně rozkvétá. „Zatímco naše vláda utěšeně utrácí peníze daňových poplatníků na selfpromo, od příštího roku se bude na poslance, senátory, členy vlády a prezidenta vztahovat přísnější zákon o střetu zájmů. Novela zakazuje politikům vlastnit televize, rádia a tiskoviny. Internetová média mohou mít dál. Zákon se má vztahovat na skutečného majitele médií, nikoliv na ovládající osobu. Politikům, kteří by se chtěli pravidlu vyhnout, nepomůže ani převod majetku do svěřenských fondů,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

„V demokratické zemi jsou svobodná média a občané hlídacími psy mocných. Politické ochočování médií vede ke korupci a tedy i úpadku životní úrovně. Jakmile bude zákon schválen, nebudou vrcholoví politici jako poslanci či ministři už moci vlastnit mediální domy a zneužívat je v politické soutěži,“ komentoval schválení zákona pirát Jakub Michálek.

Deklarovaná nezávislost, která je jen zakuklenou závislostí

„Náš zákonodárný sbor je zjevně plný opravdových vzdělanců, kteří všechno vědí a všude byli. Něco ale přece jen nevědí. Například to, že za velebené první republiky byla veškerá média (s výjimkou státního rozhlasu, jiný tu nebyl) v rukou politických osob či společností na tyto osoby navázaných. Například České slovo bylo deníkem, který vydávaly společnosti spjaté se stranou národně sociální, Národní politiku vydávali skrze různé prostředníky národní demokraté, Venkov agrárníci, Rudé právo komunisté, Právo lidu sociální demokraté. Vesměs šlo (s výjimkou Lidových novin navázaných na politiku TGM a Hradu) o orgány daných politických stran. Vždy jste dobře věděli, co v nich tak asi můžete najít za myšlenky a názory, šli jste takříkajíc najisto,“ poukazuje Petr Žantovský.

To stejné platí i dnes na Západě. „Timesy si koupí pravičák, Guardian levičák. Na CBS hledí demokrat, na FoxTV republikán. Je to tak správně. Byl jsem možná jediný, kdo přivítal transparentní převzetí podniku Mafra Andrejem Babišem. Mafra vydává MF Dnes a Lidovky. Aspoň vím, za koho ty noviny mluví. Podobně jako vím, že Economia a její mediální produkty šíří názory a zájmy Zdeňka Bakaly. Všechno to je lepší, než nějaká nejasná deklarovaná nezávislost, která je jen zakuklenou závislostí, jen nevíme na kom a na čem,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Časy se mění. I šéf Pirátů může tíhnout ke Gottwaldovi

Jestliže dnes náš parlament přijímá „lex Babiš“, zákaz vlastnictví tiskových a elektronických médií pro politiky, je zjevně dvojí. „Za prvé si ti snaživci ve Sněmovní nevšimli, že naprosto drtivě mají dnes největší vliv právě média internetová, a za druhé dnešní vlastníky vhánějí jen do další a zakuklenější snahy skrýt své vlastnictví a přes ‚zakázaná‘ média dál prosazovat své zájmy. Teď už chybí jediné: znárodňování. Znám šéfa Pirátů Bartoše mnoho let a dlouho jsme byli přáteli. Dosud nikdy jsem nepozoroval, že by tíhnul k odkazu Klementa Gottwalda. Inu, jak zpívá Dylan, Časy se mění…“ uzavírá Petr Žantovský.

