Okamura přitvrdil. Schytal to Rakušan

Kolín je v české politice znám hlavně jako báze Víta Rakušana. Na první plakát bývalého starosty narazíte hned před nádražím, s Věrou Kovářovou slibuje „Víc empatie, míň sobectví“.
Před radnicí, na které kdysi jeho politická kariéra začala, v úterý odpoledne vyrostlo pódium, stánky a další příslušenství pro Český jarmark SPD. Předseda STAN ale na něm byl virtuálně přítomen také, zejména v projevu Tomia Okamury, který komentoval novinky od soudu v kauze Dozimetr.
„Rozkrádali vaše peníze a z těch rozkradených peněz si financovali STAN Víta Rakušana a TOP 09 Pekarové Adamové,“ popisoval poslanec. Vít Rakušan je podle něj mafián. „Hlava organizované mafie Vít Rakušan,“ zdůraznil Okamura.
Z výpovědí u soudu je podle něj zřejmé, že STAN byl celou dobu financován z prostředků mafie. „Když jsem to říkal ve Sněmovně před třemi roky, tak se mi Rakušan smál. A média to ignorovala, říkala, že Okamura lže. Teď se u soudu přiznává jeden člen této mafiánské skupiny za druhým.
„Třicet procent z veřejných, tedy vašich peněz šlo na financování STAN Víta Rakušana. Hlava organizované mafie ve vládní straně, hnutí STAN,“ dodal.
Druhou stranou, která měla mít prospěch z Redlovy mafiánské skupiny, měla být podle výpovědí u soudu TOP 09. „To je úplně neuvěřitelný. Pekarová se za vaše peníze rozvaluje v bavoráku, číšník jí nosí jídlo do kanceláře a za bílého dne kradou z vašich peněz, zatímco lidé, co poctivě pracují nebo už pobírají důchod, tak počítají každou korunu,“ zuřil předseda SPD.
Později během projevu dodal, že dneska už by se nemělo říkat „kradou jak straky“, ale „kradou jak STAN“.
Na hlavním náměstí v Kolíně
Ostatní mu ale podle Okamury nemají co vyčítat, ODS třeba zase jede v bitcoinech. „V novinách vám napíšou, že ‚vláda zaplatila škodu 45 milionů‘. Jaká vláda zaplatila? Oni tu škodu způsobili, když si od nich kupci ty bitcoiny koupili. Pak je od nich museli zase vykoupit, ale hodnota bitcoinu mezitím stoupla, tak jim zaplatili 45 milionů navíc. Ale to jste za ně zaplatili vy,“ objasnil Okamura lidem.
Přesně proto už od začátku své politické kariéry mluví o odpovědnosti politiků, aby škody napáchané špatným rozhodováním platili sami. Jenže mu jeho návrh vždycky zamítli, takže si mohou dál vesele hrát s veřejnými miliardami.
A místo vládních korupčníků je trestně stíhán on za plakát. A obává se, že pokud opět vyhrají vládní strany, tak si skutečně půjde sednout.
Na Okamuru přišlo v Kolíně několik stovek lidí
„Okamuru stíhají za plakát s černochem a Rakušan si klidně vyvěšuje Putina v pytli,“ povídali si místní pod pódiem o ostudě, kterou tím ministr dělá svému Kolínu i celé zemi. „Bylo to hloupé, strašně hloupé,“ poví nám jedna z místních návštěvnic.
Víta Rakušana prý měla ráda jako starostu, ale to, co provádí jako ministr, se jí vůbec nelíbí. „Také už to vypadá, že se sem bojí. Když tu měl mítink, tak ho nepořádal na náměstí, ale kdesi u nádraží a moc lidí mu nepřišlo,“ prozrazuje.
Den po Českém jarmarku se Kolín „těší“ na Petra Fialu, který si ale netroufne na žádné z veřejných prostranství a zamíří do pivovaru.
Do Kolína na Český jarmark dorazily i televizní štáby
Na Český jarmark si našlo cestu několik stovek lidí, kteří zde strávili odpoledne v příjemné atmosféře. Nejprve je pozdravil lídr pardubické kandidátky Jan Hrnčíř a poté společně s Tomio Okamurou ještě kandidáti ze středních Čech.
Radek Rozvoral pozval všechny k volbám a Tomáš Doležal, expert SPD na sociální politiku, líčil historku, jak se Ivan Bartoš v televizi chlubil, že nikdo neudělal pro mladé tolik jako naše vláda. Doležal konfrontoval jeho sebevědomí s čísly.
V Ševčíkově týmu je další slavné jméno
Nechyběl ani první místopředseda SPD Radim Fiala, který publikum pozdravil slovy, že „po Tomiovi asi dneska bude za hodného kluka“.
Přesto i během jeho projevu došlo na rozhořčení publika, když popisoval, jak mu Vít Rakušan sebevědomě tvrdil, že je úplně jedno, kolik Ukrajinců sem přijde, protože to nějak zvládneme. A teď Ministerstvo vnitra píše do Bruselu, že to nezvládáme a jsme na hraně kapacit.
Nekompetence je podle Radima Fialy charaktetistickým znakem této vlády, která se ráda posmívá opozici pro údajnou hloupost a jejíž předseda se chlubí svým profesorským titulem a vědeckým přístupem.
Třeba ekonomický tým SPD má podle něj takovou úroveň, o které se vládním stranám ani nezdá. „Docent Miroslav Ševčík, bývalý děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, který pana Skopečka, hlavního ekonomického experta ODS, z ekonomie zkoušel,“ připomněl.
O ministru financí Stanjurovi podle Fialy vůbec nemá smysl mluvit, inženýr přes IT je prý zjevně ze všech finančních produktů největší fachman přes bitcoiny.
Jinak v kabinetě profesora Fialy řídí farář zemědělství, zemědělec sociální věci a vědu a výzkum ministr, o kterém lidé netuší, nejen co vystudoval, ale ani to, že je vůbec ve vládě.
SPD proti tomu nabízí docenta Ševčíka, vyhozeného z vedení národohospodářské fakulty za to, že mluvil ošklivě o vládě. „Asi měl studovat Foltýnovy kartičky,“ poznamenal k pobavení publika. Společně s ním Markéta Šichtařová, jednička v Praze, a Petr Mach, vedoucí katedry ekonomie na vysoké škole.
Poslední jméno experta v týmu SPD si nechal na konec a v publiku to zašumělo. Byl to totiž Jan Klaus, mladší syn druhého českého prezidenta a dlouholetý ekonom v ČEZ. Tisková mluvčí SPD pak na dotaz ParlamentníchListů.cz vysvětlila, že se v týmu docenta Ševčíka podílí na plánu, jak eliminovat unijní energetické povolenky.
Tomio Okamura mezitím pod pódiem čelil dlouhé frontě zájemců o podpis nebo selfie.
Fronta na Tomio Okamuru
Od čekajících si odběhl na pódium na závěrečnou píseň a rozloučení, ve kterém lidi vyzval, aby za devět dní vyměnili tuto vládu.
„Zadlužili nás tak, že na Fialu a Rakušana budeme vzpomínat ještě za třicet let. A já na ně už nechci vzpomínat. Já chci, aby příští týden zmizeli,“ vyzval mimo jiné v projevu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo