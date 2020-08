Okamura šokoval: To by ČT řvala! Tyto peníze šly z Česka na puč v Bělorusku, vážné

reklama

„Nelíbilo se nám to a my bychom měli být vždy všude proti tomu, aby kdokoli zleva, zprava, z východu nebo ze západu vpadl do cizí země. Pod jakoukoli záminkou. A je jedno, zda to je Československo, Sýrie, Libye, Vietnam, Korea, Panama, Grenada či jakákoliv další země,“ zdůraznil Okamura.

„Stejně tak se naučme rozlišovat mezi agresory, a naopak rozlišujme mezi Brežněvovým Sovětským svazem a současným Ruskem. Nebo třeba mezi Američany Woody Allenem a Oliverem Stonem na jedné straně, a válečným zločincem prezidentem Trumanem na straně druhé. Navzdory nekončící řadě válečných zločinů americké vlády to ale neznamená, že Američané jsou zločinný národ,“ pokračoval Okamura

Poté obrátil svou pozornost k Bělorusku a konstatoval, že se v této zemi rozjíždí scénář, který podle jeho názoru známe i z jiných zemí. „Letité financování tzv. demokratické opozice, pak mediáně vděčné brutálně potlačené protesty. V posledních dnech vyplouvá na povrch, že miliony na vyvolání puče investovala v uplynulých letech i Česká republika. Z kasy ministerstva zahraničí. A prosakují informace, že peníze zřejmě distribuovala neziskovka České televize.

„Jak by asi Česká televize řvala, kdyby (ruský prezident Vladimir) Putin financoval protisluníčkářskou opozici u nás nebo jinde v Evropě?“ zeptal se předseda SPD.

„Když to vidím, tak mi nepřipadá, že by brutalita běloruské policie překročila to, jak se chová policie ve Spojených státech nebo třeba brutalitu španělské policie vůči protestujícím Kataláncům, kde policie střílela na demonstranty gumovými projektily, nebo zákroky francouzské policie proti hnutí žlutých vest. A o spojenci Evropské unie – Turecku, kde je mučení a zavírání opozice dennodenní standard ani nemluvě,“ pokračoval v kanonádě Okamura.

Protestovat proti násilí na běloruských občanech je podle něj správné, ale je třeba měřit všem stejným metrem a protestovat proti páchání násilí na občanech v každé zemi. „Nejen tam, kde se to hodí,“ žádá Okamura. Pokud se neodsuzuje násilí všude, ale jen v Bělorusku, jde podle Okamury o sprostý mocenský boj, „ke kterému Brusel a další zneužívají prosté lidi v ulicích“.

Nakonec se věnoval tématu migrace a konstatoval, že EU neřešila a dodnes neřeší, co udělat s miliony nepřizpůsobivých migrantů. „Kteří mají na svědomí tisícinásobně větší zlo pro Evropu než Lukašenko,“ pravil Okamura. „Každý den kulturně nepřizpůsobiví migranti někde v Evropě prodávají drogy, kradou, znásilňují, přepadají, zapalují, ničí, terorizují nebo dokonce vraždí,“ pokračoval ostře.

Připustil, že kradou a znásilňují i Evropané, ale jedním dechem dodal, že když už máme zločince vlastní, nemusíme si do Evropy vozit další.

