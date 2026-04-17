Okamura štve Fischera i Niedermayera. Jde o armádu

Když nastupovala vláda Petra Fialy (ODS), před tehdy novou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) ležel úkol navrhnout nového návštěvníka generálního štábu. Tehdejší náčelník Aleš Opata už si nepřál prodlužovat svou službu v armádě. Černochová tehdy preferovala Iva Střechu. Tehdejší prezident Miloš Zeman, který coby vrchní velitel armády do výběru kandidáta také vstupuje, preferoval Jaromíra Zůnu.
Černochová nakonec médiím oznámila, že se se s prezidentem shodla, že se novým náčelníkem generálního štábu stane Karel Řehka. Ten se měl funkce ujmout 1. července 2022,
Již zmíněný Jaromír Zůna se stal ministrem obrany. Za SPD. Ale náčelníka Generálního štábu vybírá podle zpráv serveru Seznam Zprávy spíš šéf strany Tomio Okamura, jinak též předseda Sněmovny.
Kandidátů na funkci, která bude za pár týdnů volná, je prý šest. Formálně ho vybírá ministr obrany, jeho výběr musí schválit vláda a poslední razítku k celému procesu musí přidat prezident. Předseda Sněmovny v předchozích letech v celém procesu nehrál žádnou roli.
Ale Tomio Okamura tvrdí, že v něm roli má hrát.
„Nesu za ten resort politickou odpovědnost, takže se logicky zajímám o armádu a scházím se s lidmi, kteří o tom vědí,“ sdělil serveru Seznam Zprávy Okamura.
Poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář tento krok označil za nestandardní.
Senátor Pavel Fischer zašel v kritice Tomia Okamury ještě dál.
„Ústava a zákony jsou jasné: náčelníka Generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Šéfa armády má jmenovat exekutiva, nikoli Tomio Okamura, který do výběru strká nos, ale ústavně v tom nemá žádnou roli. Jako předseda vlády, která odpovídá za obranyschopnost státu, by měl Andrej Babiš politizaci armády zatrhnout - ne ji tolerovat. Uvědomuje si, jak nebezpečnou hru nyní rozehráli?“ ptal se předsedy vlády Babiše na dálku na sociální síti X.
A přidal ještě jednu poznámku.
„Výběr náčelníka Generálního štábu je citlivou záležitostí. Zatímco ministr Zůna (SPD) dělá tajnosti a předal návrh předsedovi vlády Babišovi, do hry vstoupil Tomio Okamura, který rozumí plyšákům, ale ne armádě. Dělba moci je základ právního státu. Pokud si předseda SPD dělá zálusk na výběr šéfa armády, dochází k politizaci nejvyšších vojenských funkcí – a to je velmi vážná věc,“ zdůraznil Fischer.
Ústava a zákony jsou jasné: náčelníka generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Šéfa armády má jmenovat exekutiva, nikoli Tomio Okamura, který do výběru strká nos, ale ústavně v tom nemá žádnou roli.— Pavel Fischer (@PavelFischer) April 17, 2026
Jako předseda vlády,…
Výběr náčelníka generálního štábu je citlivou záležitostí. Zatímco ministr Zůna (SPD) dělá tajnosti a předal návrh předsedovi vlády Babišovi, do hry vstoupil Tomio Okamura, který rozumí plyšákům, ale ne armádě. Dělba moci je základ právního státu. Pokud si předseda SPD dělá…— Pavel Fischer (@PavelFischer) April 17, 2026
„T. Okamura, který buď nechápe, že Rusko ohrožuje naši zemi, nebo by mu dokonce spolupráce s Kremlem nevadila, bude zřejmě hlavním aktérem rozhodujícím o výběru šéfa generálního štábu naší armády. Kdyby to nebylo tak vážné, znělo by to jako vtip. Anebo jako potvrzení pořekadla o ‚kozlu zahradníkovi‘. Děkujeme pěkně, Andreji, neb Vy jste strůjcem toho, co ohrožuje naši zemi, a to v rozsahu nevídaném,“ upozornil Niedermayer.
T. Okamura, který buď nechápe, že Rusko ohrožuje naši zemi, nebo by mu dokonce spolupráce s Kremlem nevadila, bude zřejmě hlavním aktérem rozhodujícím o výběru šéfa generálního štábu naší armády. Kdyby to nebylo tak vážné, znělo by to jako vtip. Anebo jako potvrzení pořekadla o… pic.twitter.com/OE3Y1VIMju— Luděk Niedermayer (@LudekNie) April 16, 2026
