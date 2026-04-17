Okamura štve Fischera i Niedermayera. Jde o armádu

17.04.2026 10:25 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Před čtyřmi lety ministryně obrany Jana Černochová (ODS) stála před úkolem vybrat nového náčelníka Generálního štábu Armády ČR. Aleš Opata nechtěl ve funkci pokračovat. Po čtyřech letech zažívá Česká republika Déja vu a stávající ministr obrany Jaromír Zůna vybírá budoucího náčelníka. Ale je tu novinka. Tentokrát do procesu vstoupil předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura. Senátora Pavla Fischera to rozzlobilo. A nejen jeho.

Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Když nastupovala vláda Petra Fialy (ODS), před tehdy novou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) ležel úkol navrhnout nového návštěvníka generálního štábu. Tehdejší náčelník Aleš Opata už si nepřál prodlužovat svou službu v armádě. Černochová tehdy preferovala Iva Střechu. Tehdejší prezident Miloš Zeman, který coby vrchní velitel armády do výběru kandidáta také vstupuje, preferoval Jaromíra Zůnu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Černochová nakonec médiím oznámila, že se se s prezidentem shodla, že se novým náčelníkem generálního štábu stane Karel Řehka. Ten se měl funkce ujmout 1. července 2022,

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 22996 lidí
O čtyři roky později se příběh opakuje. Karel Řehka dává najevo, že pod koalicí ANO, SPD a Motoristů nechce pokračovat na pozici náčelníka Generálního štábu armády ČR a členové koalice na oplátku dávají najevo, že ani oni nestojí o Řehkovo pokračování ve funkci.

Již zmíněný Jaromír Zůna se stal ministrem obrany. Za SPD. Ale náčelníka Generálního štábu vybírá podle zpráv serveru Seznam Zprávy spíš šéf strany Tomio Okamura, jinak též předseda Sněmovny.

Kandidátů na funkci, která bude za pár týdnů volná, je prý šest. Formálně ho vybírá ministr obrany, jeho výběr musí schválit vláda a poslední razítku k celému procesu musí přidat prezident. Předseda Sněmovny v předchozích letech v celém procesu nehrál žádnou roli.

Ale Tomio Okamura tvrdí, že v něm roli má hrát.

„Nesu za ten resort politickou odpovědnost, takže se logicky zajímám o armádu a scházím se s lidmi, kteří o tom vědí,“ sdělil serveru Seznam Zprávy Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poradce prezidenta Petra Pavla Petr Kolář tento krok označil za nestandardní.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 6246 lidí
„Ty generály zve a zkouší je z toho, jestli by z jeho pohledu byli vhodnými kandidáty. Což je také tedy za hranou. Dobře, je to teď předseda Sněmovny, odhlédnu od toho, že to byl cestovatel s plyšáky. Ale ti generálové, že tam prostě musí defilovat a nějak se představit? Dobrá, dostali jsme se do velmi zajímavé situace, řekl bych,“ pozastavil se Kolář.

Senátor Pavel Fischer zašel v kritice Tomia Okamury ještě dál.

„Ústava a zákony jsou jasné: náčelníka Generálního štábu jmenuje prezident na návrh vlády po projednání ve sněmovním výboru pro obranu. Šéfa armády má jmenovat exekutiva, nikoli Tomio Okamura, který do výběru strká nos, ale ústavně v tom nemá žádnou roli. Jako předseda vlády, která odpovídá za obranyschopnost státu, by měl Andrej Babiš politizaci armády zatrhnout - ne ji tolerovat. Uvědomuje si, jak nebezpečnou hru nyní rozehráli?“ ptal se předsedy vlády Babiše na dálku na sociální síti X.

A přidal ještě jednu poznámku.

„Výběr náčelníka Generálního štábu je citlivou záležitostí. Zatímco ministr Zůna (SPD) dělá tajnosti a předal návrh předsedovi vlády Babišovi, do hry vstoupil Tomio Okamura, který rozumí plyšákům, ale ne armádě. Dělba moci je základ právního státu. Pokud si předseda SPD dělá zálusk na výběr šéfa armády, dochází k politizaci nejvyšších vojenských funkcí – a to je velmi vážná věc,“ zdůraznil Fischer.

 

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

2%
95%
3%
hlasovalo: 12991 lidí
Okamurovi vyčinil i europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09), který vstup Okamury do výběru náčelníka Generálního štábu označil za vtip.

„T. Okamura, který buď nechápe, že Rusko ohrožuje naši zemi, nebo by mu dokonce spolupráce s Kremlem nevadila, bude zřejmě hlavním aktérem rozhodujícím o výběru šéfa generálního štábu naší armády. Kdyby to nebylo tak vážné, znělo by to jako vtip. Anebo jako potvrzení pořekadla o ‚kozlu zahradníkovi‘. Děkujeme pěkně, Andreji, neb Vy jste strůjcem toho, co ohrožuje naši zemi, a to v rozsahu nevídaném,“ upozornil Niedermayer.

Zdroje:

https://t.co/OE3Y1VIMju

https://twitter.com/LudekNie/status/2044705988062896554?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PavelFischer/status/2045028109813002533?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PavelFischer/status/2045028594703847534?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-okamura-si-zve-kandidaty-na-sefa-armady-je-mezi-nimi-prekvapive-jmeno-304114

Článek obsahuje štítky

Fischer , Niedermayer , ODS , Okamura , TOP 09 , SPD , Opata , Řehka , Zůna , armáda načelník Generálního štábu , Černocová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je podle vašeho názoru Tomio Okamura dobrým předsedou Sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Aleš Juchelka byl položen dotaz

Je pravda, že je zvýšení rodičovské v ohrožení?

Prý vám na to nechce dát Schillerová peníze. Je to tak? A dojde tedy ke zvýšení nebo ne? Proč se důchody zvyšují pořád a u rodičovské je to takový problém?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Pojď na bitku.“ Největší fanda NATO dostal výzvu z Ruska

7:44 „Pojď na bitku.“ Největší fanda NATO dostal výzvu z Ruska

Ruský student Petrohradské univerzity Grigorij Koroljov, velký podporovatel Ruska, dostal nápad. Vyz…