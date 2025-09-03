Okamurův Václavák na Kladně: Maminky s dětmi mi vyprávěly, o kolik je Fialova vláda připravila

V pondělí se ministr dopravy Martin Kupka chlubil fotografiemi z vlaku mezi Prahou a Českými Budějovicemi, který dosáhl rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Pro českou železnici je to průlom, i když rychlovlaky v Německu jezdí i „třístovkou“ už od dvacátého století. A ministr, stejně jako jeho spolustraník hejtman Kuba, se rádi ukázali na palubě.
V úterý pak téma dopravy za účastni ministra Kupky otevíralo sérii předvolebních debat České televize. Lze to pochopit, doprava je důležitým tématem vždy, jak psal už Jan Antonín Baťa v knize Budujeme stát pro 40 milionů, kterou tradičně doporučuje ke studiu Andrej Babiš.
A v současnosti zde dochází ke skutečně velmi dynamickým změnám, jak se Evropská unie pustila do boje proti zplodinám uhlíku. Vláda chce podporovat i nové progresivní způsoby dopravy, včetně „poptávkové dopravy“, která má na venkově kompenzovat nedostupné osobní automobily a lidé ji ironicky přirovnávají k sovětským maršrutkám.
Ve středu ale naše cesta z Prahy na Kladno probíhá vlakem. Cílem je předvolební „Český jarmark“ SPD. Jarmark, z německého „výroční trh“, je dle wikipedie společensko- ekonomickou událostí, na kterou se pravidelně sjíždějí obchodníci z menších či větších vzdáleností s nabídkou běžně nedostupného zboží. Právě jarmarky a trhy historicky byly centrem, kde se potkávala řemesla, obchod i doprava. A nad pultem se samozřejmě probrala i politika.
Jarmarky SPD tradičně nabízejí pivo a opečené klobásy. Protože ale necelých třicet kilometrů pojedeme regionálním vlakem hodinu, má smysl zamyslet se nad svačinou už na nejstarším pražském nádraží, které bylo 7.3. 1990 při příležitosti výročí opět pojmenováno po prezidentu Masarykovi.
Hlavní hala už je několik let zrekonstruována, ale kolem peronů stále probíhá přestavba. Lístky si zakoupíte v moderní kanceláři, k dispozici je několik obchodů řetězcových prodejen, od trafiky až po lékárnu. Hlad můžete uspokojit v restauraci Masaryčka, nebo v pobočce hamburgerového řetězce. Protože ale pospícháme, vyzkoušíme tři stánky, které jedou pod tabulí, u které cestující očekávají číslo nástupiště.
Ten nejblíže u vchodu nabízí ceny v dnešním standardu, párek v rohlíku za 39 korun, sekaná v housce za 65. Certifikátem kvality má být řeznictví u Dolejších, se kterým České dráhy spolupracují stabilně, jejich párky jsou populárním hitem v jídelním voze berlínského rychlíku. Sekané, kterou vám ohřejí v mikrovlnce, je odhadem sto gramů a chuťově jí není co vytknout, neurazí ani sezamová bulka a hořčice v tradiční české chuti a konzistenci, kterou můžete nahradit kečupem.
Konkurence vedle nabízí kromě široké nabídky čerstvých palačinek v ceně kolem stovky také „hot dog original“, který je buď doplněný zelím, nebo posypaný osmaženou cibulkou. Cena je v tomto případě 69 korun, ačkoliv párek, který si můžete obhlédnout ve skleněné varně, je menší a výrazně ovadlejší, než „čtyřicátník“ vedle.
Třetí stánek se zaměřuje na modernější nabídku, k dispozici je muffin s několika oblohami za 79 Kč, wrap za jednotnou cenu 99, papírová mísa se salátem v ceně 229 a zapít to můžete limonádami s různými příchutěmi kombinujícími ovoce a bylinky, cena sjednocena na 95 korunách.
Ze třetího nástupiště vyjíždíme tradiční žlutozelenou Regionovou s modrými sedadly a s WC modulem uprostřed. Už od Štvanice z okénka vidíme blížící se novostavbu Nádraží Bubny. V srpnu otevřený terminál, první nové pražské nádraží po čtyřiceti letech, se stal v minulých týdnech oblíbeným cílem vycházek Pražanů a hitem jejich instagramových profilů. Zajímavě řešený interiér si se slunečním světlem skutečně pohrává velmi atraktivně, tristnější je zatím pohled za koleje, kde terénní úpravy okolí teprve probíhají. Od příštího roku ale má toto nádraží přinášet zásadní proměnu celé čtvrti Holešovic a Letné.
Po viaduktu kolem Veletržního paláce jedeme dál. Jestliže Bubny se staly poutním místem fanoušků současné pražské i celorepublikové koalice, nádraží Praha Dejvice si naopak zapamatovali příznivci ANO, díky iniciativě Karla Havlíčka na záchranu místní populární nádražní restaurace.
Historicky je toto nádraží známo jako nástupní stanice „kladenského šichťáku“, odkud rezidenti blízké vilové Ořechovky, po Únoru 1948 pracovně zařazeni do kladenských dolů, nastupovali na cestu do zaměstnání. Dnes je trasa mezi Prahou a Kladnem, tak jako další středočeské regionální trati, známa hlavně velmi pestrou strukturou cestujících, neboť se zde o víkendových odpoledních mísí pražští turisté či cyklisté, vracející se z výletu, s vyšňořenými obyvateli středočeského „předměstí“, cestujícími do divadla. Vymanit se z pozice „noclehárny za Prahou“, to je dlouhodobý cíl Středočeského kraje, o kterém pravidelně mluví místní kandidáti ze všech stran.
„Středočeský kraj vzhledem k tomu, jaký je, hodně doplácí na rozpočtové určení daní. A je to vidět, já si třeba v autě vždycky všimnu, že jsem přejel hranici do Ústeckého kraje podle toho, že je tam lepší silnice,“ řekne na jarmarku pro ParlamentníListy.cz poslanec Oldřich Černý.
Zatím ale pokračujeme na Ruzyni, kde podle původních plánů už 21 let měla zastavovat rychlodráha, která by centrum města spojila s letištěm a umožnila by návštěvníkům metropole přesun v řádu minut. Aktuálně je zprovoznění plánováno na začátek příštího desetiletí.
„Dokončíme, co jsme začali, modernizací trati Praha–Kladno“, slibuje ministr Kupka společně s poslancem Munzarem na billboardu, který vidíme u kladenského autobusáku. Za ním začíná historické centrum města, pěkně opravené, ale krátce po poledni zcela prázdné. Některé budovy ale dodnes připomínají slavné časy někdejšího hutního centra.
Kladenské hlavní vlakové nádraží je tu notný kus vzdáleno, na rozdíl od pěkně opravené stanice Kladno-centrum na rekonstrukci teprve čeká, ale zrovna ve středu zde pořádala Správa železnic velkou slávu, spojenou s prezentací powerpointových obrázků nové nádražní budovy.
Když od velkoplošných projekcí a rautových stolků popojdete několik desítek metrů kolem Kauflandu, dostanete se na zdejší „Václavák“. Uprostřed sídliště zde vznikl širší bulvár obestavěný vysokými budovami s obchody v přízemí, před kterými na lavičkách posedávají lidé různých kategorií. V podstatě se tedy až tolik neliší od „Václaváku“ pražského, jen tam aktuálně nestaví tramvajové koleje.
Fronta na maso i klobásy
Právě zde se odehrával první z podzimní série jarmarků SPD. „Jezdili jsme s jarmarkem už před prázdninami,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz Tomio Okamura.
Akce začíná ve 13 hodin a už o půlhodinku později je v krásném odpoledni zábava v plném proudu a všechna místa u stolů obsazená. Klobása za 28 korun a pivo či malinovka za 15 jsou dnešním bestsellerem. Další stánky si rozložilo řeznictví, mlékárna či knihkupectví. Na druhé straně ulice byl nafouknut dětský hrad a další atrakce, zahrnující třeba také „dojící trenažér“, kde si děti mohou vyzkoušet, jak obstarat kravku.
Rodiče si mohou nechat změřit tlak nebo podepsat petici za svobodu slova, což také ve velkém počtu udělali. „Uvědomují si, že svoboda slova je v ohrožení. Z toho, co nám vyprávějí, tak opravdu mají strach a je to pro ně důležité,“ říká nám obsluha stánku a listuje minimálně deseti založenými archy.
Poslanec Oldřich Černý pro ParlamentníListy.cz vysvětluje, že i na Kladně, tak jako ve zbytku republiky, je pro občany hlavním problémem dostupnost bydlení, cena energií a bezpečnost. „I my tady na Kladně potřebujeme kvalitnější silnice, lepší spojení, ale zkrátka je na to méně peněz, protože řada lidí reálně žije ve Středočeském kraji, ale daní jinde,“ vysvětluje.
Na pódiu to rozjíždí Hana Lounová, někdejší členka country skupiny Schovanky. Z lidí prý cítí radost a pospolitost, což v dnešní době není tak samozřejmé. Právě proto hodlá s SPD absolvovat i další jarmarky.
„To víte, že už mi jeden manažer festivalu, kam jsem jezdívala, napsal, že lidé, co se stýkají s takovou spodinou, u něj nemají místo,“ smála se, když s námi hovořila pod pódiem. Mezi jejími známými ze šoubyznysu ale prý toto angažmá alespoň oddělilo ty skutečně věrné.
Lidé si mezitím mohli zasoutěžit, zpěvačku čekal ještě další set. Předseda Tomio Okamura ohlásil příjezd až po šestnácté hodině.
„Bylo by skvělé, kdyby tu mohl být celé odpoledne, ale bohužel pan předseda musí řešit i jiné věci a máme zkušenost, že lidi jsou raději, když s nimi potom vydrží až do konce,“ říká nám poslanec Černý.
Oldřich Černý, číslo 4 na letošní středočeské kandidátce SPD
„Počítám s tím, že to musím odtáhnout, jak dlouho je třeba. Jednou to vyšlo i na hodinu a půl,“ říká pro ParlamentníListy.cz Hana Lounová, než odběhne podepisovat.
Fronta u stánků se nezmenšuje, u dětských atrakcí naopak zájemců přibývá. Lidé si berou hlavně zeleninu, ale také řeznické výrobky jdou na odbyt. Kilo uzené kýty se na stánku prodává za 155 korun, staročeský špek po 175 korunách za kilo, stejná gramáž špekáčků za 135 a paprikové klobásy za 195.
Lidí na Václaváku stále přibývá, jak se blíží šestnáctá hodina, když přijíždí předseda Tomio Okamura. Půlhodinový projev z pódia následují dlouhé debaty. „Byla to neuvěřitelná podpora, lidí přišlo hodně a byli skvělí," řekl Okamura pro ParlamentlíListy.cz.
Nejčastějším tématem, které od lidí slyšel, prý byla podpora revizí povolení k pobytu pro Ukrajince. To mělo ohlas i při jeho projevu z pódia. „To přijetí Ukrajinců zcela změnilo atmosféru ve společnosti," připomněl předseda SPD.
Na jarmark dorazilo docela dost mladých lidí, i rodin s dětmi, které se stěžovaly zejména na problémy s bydlením. „Maminky s dětmi v náručí nebo v kočárku mi líčily, o kolik za této vlády přišly. Tak jsem je ujistil, že SPD se bude zasazovat o to, aby mladí lidé měli kde bydlet. A že budeme prosazovat, aby se vrátily slevy na dítě či na manžela a další věci, o které je tato Fialova vláda připravila," ujistil.
Tomio Okamura
Kladno je jedním ze středočeských měst, kam se uchýlili lidé z Prahy, kteří zde nebyli schopni sehnat dostupné bydlení. To ale současně znamená, že tito lidé musí každé ráno do Prahy dojíždět do práce. A infrastruktura Středočeského kraje tento nápor zvládá jen velmi těžko.
„Já vím, že hlavním problémem ve středních Čechách jsou přetížené spoje. Fialova vláda to mohla vyřešit, ale neudělala nic, jen zase před volbami vidíme hezké obrázky," dodal, když jsme mu popsali, jaká sláva se odehrává pár desítek metrů od jarmarku.
A nic nedělá ani Středočeský kraj, kde už druhé volební období vládne STAN a za partnery má strany z vládní koalice. „Je jim to jedno, oni si řeší hlavně své Ukrajince," kroutí hlavou Okamura.
Pokud jde o přetížené vlaky, bohužel nejsou politici schopni realizovat ani ta nejjednodušší řešení, jako je připojení více vagónů. „Pak samozřejmě jsou i další řešení, více využívat dvoupatrové vlaky, nebo vybudovat novou kolej, to už je samozřejmě složitější. Ale nyní jsme ve fázi, že politici nejsou schopni ani zařídit připojení dalších vagónů," dodává předseda SPD pro ParlamentnéListy.cz.
Babišovy slevy, Kupkovy miliardy vniveč
Odjíždíme, na kladenském nádraží pikolíci sklízejí catering. V provozu jsou pouze dvě nástupiště, vedle probíhá čilý stavební ruch.
Ministr Kupka v úterní debatě vysvětloval, s čím vším jeho vláda pohnula, Martin Kolovratník z ANO mu namítal, že Fialův tým v řadě věcí přišel k připravenému od Karla Havlíčka.
Železniční doprava určitě bude tématem i po volbách, Andrej Babiš avizuje, že bude chtít vrátit Fialovou vládou zrušené štědré slevy na jízdné pro studenty a seniory. Vládní politici mu namítají, že peníze v systému chyběly a podfinancování se projevilo třeba při sérii železničních neštěstí v létě 2020.
Současné vládě je zase vytýkáno až bezhlavé vyhazování peněz, v případě dopravy zejména na zavádění evropského bezpečnostního systému ETCS. Sousední Německo a Rakousko jej zavádějí mnohem pomaleji. „České investice, které se i s infrastrukturou odhadují během této dekády na skoro 50 miliard, začínají vycházet zčásti vniveč,“ konstatovaly Hospodářské noviny. Ekonomický deník dokonce psal o maléru srovnatelném s Bartošovou digitalizací stavebního řízení.
„Vysokorychlostní tratě, to je běh na velmi dlouhou trať. Je rychlejší modernizovat stávající trati, abychom jezdili rychleji, komfortněji a bezpečněji,“ řekl k tomu v dopravní debatě Jan Hrnčíř, který zastupoval SPD.
I podle poslance Černého by Kladno lepší spojení se světem velmi potřebovalo. Zatím si manažeři připili nad vizualizací.
autor: Jakub Vosáhlo