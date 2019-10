Okamžik pravdy o ČT? U Xavera o Kavčích horách. Jak to bylo s ANO... A co s tím

Hostem pořadu Podtrženo, sečteno byl na XTV bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý. Moc? Jako mimořádně silná droga. „Sociální demokracie stojí na pokraji propasti a hádají se o rozhodující krok,“ řekl. „Manželství historicky je legitimizace vzniku formace, která produkuje děti. Proto to manželství je, a proto taky má ve společnostech výhody,“ dodal. Proč zavřeli restauraci Babiše ve Francii? Co s ČSSD? Jak to bude s výročními zprávami České televize a má Václav Klaus pravdu?

Na začátku pořadu v XTV se probíraly novinové titulky, kdy první zněl: „Babišovi zavřeli oblíbenou restauraci ve Francii. Ztratila hvězdy i miliony.“ „Co budeme dělat?“ ptal se Xaver. Tlustý odpověděl, že to není dobrá zpráva, jelikož čím více ztratí, tím více bude chtít vydělat v Čechách. Prý to svědčí o tom, že není takový podnikatelský génius, jakého ze sebe dělá. „Není dokonalý, občas se něco nepovede,“ doplnil. Xaver se hosta zeptal, zda za tím lze číst konec pádu Babiše. „Tak, neúspěch ve Francii v jeho podnikání bude stěží procentíčko, si myslím, jako nepodstatný, takže to bych tak neinterpretoval, ale ukázka toho, že žádný strom neroste do nebe, tak ta to je,“ vysvětlil.

Celý pořad ZDE

Anketa Dělá vám starosti zdraví prezidenta Zemana? Ano 63% Ne 37% hlasovalo: 2064 lidí

Dále se přešlo na ČSSD, jelikož titulek zněl: „ČSSD chtěla nastartovat diskuzi o programu. Skončilo to hádkou.“ Prý těch skupin v sociální demokracii je více. „Vlastně neustále tam probíhá souboj o to, kdo jsou ti vládnoucí, střídá se to. Navíc stojí na okraji propasti a teď se hádají o ten rozhodující krok, který udělají,“ zasmál se vlastnímu vtipu Tlustý. Prý se nelze divit, je tam těžká situace a mnoho zájmů. Prý by čekal největší diskuzi u toho, zda mají, či nemají být ve vládě. „Už několikrát se ukázalo, že se hádají o všechno možný, ale to, že tam mají být je naprosto většinově podporováno,“ rozvedl Tlustý svoji myšlenku. Xaver následně oznámil, že má v pořadu povoleno pokládat i naprosto naivní otázky: proč se tedy prý nedohodnou mezi sebou? Exministr řekl, že je to tak, že jedni vládnou a druzí musí poslouchat a musejí se na to koukat. „Často to znamená, že když dovládnou, že když přijde ta nová garnitura, tak ta, co byla na vysokých postech, a moc to je velká droga, tak je musí opustit. To je špatné léčení. Odvykat si tuto drogu. To je droga jako každá jiná, mimořádně silná. Jim jde o hodně,“ popsal. Nakonec dodal, že za poslední dva roky vše, co udělali, tak směřuje k jejich konci.

Dále se jednalo o České televizi. Hlasování o jejích výročních zprávách totiž poslanci odložili, ačkoliv diskuzí strávili pět hodin. Prý tady již Xaver vůbec neví, co má za tím číst. Tlustý poznamenal, že vše nasvědčovalo tomu, že se jedná o okamžik pravdy, kdy proti sobě mají stát dva kovbojové a jeden má tasit rychleji. „Dokonce to vypadalo, že ti, co chtějí změnu České televize, tak na to půjdou přes neschválení těch zpráv, jako vládní nástroj, který vládní většina ve Sněmovně má. Byla vytvořena situace, kdy si myslím, že zejména v České televizi to tušili, že se k tomuhle okamžiku pravdy schyluje, začali se na to připravovat a teď najednou v tu rozhodující chvíli ti útočníci neboli vládní koalice ten kolt strčili zpátky do pouzdra. Asi si myslí, že jim to pomůže nebo si spíš myslí, že jim to neublíží tak, jako kdyby ty zprávy neschválili,“ interpretoval situaci Tlustý. Prý není nezávislá a přeje některým stranám. Zopakoval i svoji dřívější tezi, že by si klidně mohla Česká televize sestavit vlastní kandidátku a tu podporovat. „Chtělo by to změnu v té radě?“ zeptal se Xaver. „Ano, chtělo. Vy tam chcete kandidovat, běžte tam, budete tam potřeba,“ odpověděl mu bleskově Tlustý.

Fotogalerie: - Otazníky sametu

Jako čtvrtý titulek byl Klaus mladší. Titulek v Reflexu zněl: „Chceme vládnout, spousta poslanců jsou tupci. Nejsem homofob, vadí mi političtí homosexuálové,“ což pronesl v Prostoru X. „To, že politická strana říká otevřeně, že chce vládnout, to je úplně správně i přes to, že se ukazuje, že veliká část voličů to nerada slyší. Veliká část voličů, když se podíváte na volební preference, tak preferuje ty, co říkají, že kandidují proto, aby nevládli,“ rozesmál se bývalý politik z ODS. Prý to je úplná blbost, ale dobře se to údajně poslouchá. Přiznal, že podporuje i iniciativu Trikolóry o prosazení manželství jako svazku muže a ženy do Ústavy. „Manželství historicky je legitimizace vzniku formace, která produkuje děti. Proto to manželství je, a proto taky má ve společnostech výhody,“ dodal.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně se řešilo šťouchnutí nemocnice v Šumperku do prezidenta Zemana kvůli jeho rekondičnímu pobytu, kdy se mluvčí Ovčáček na ni zlobil. O události jsme psali zde. Tlustý si myslí, že jeho stav je velice vážný. Prý se často střídají fotky toho, kdy je ve formě, s fotkami, kdy je velmi v neformě, dle jeho slov. Prý by do nikoho ve velmi vážném zdravotním stavu nešťouchal.

Psali jsme: Strašíte! slyšel Klaus ml. A odpověděl. Mluvil i o „magorech“ VIDEO „Pravidla musí být porušena,“ vyzvala Greta. Neuvěříte, co pak aktivisti provedli Víc než Zlatý slavík. Halík se srovnal s Gottem. A on na Hrad? Odpověď zaskočí Bohdalová a Gott? Zdeněk Zbořil proti Milionu chvilek. Otevřeně o Husákově době

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.