Ondřej Neff: V klecovém chovu žít nechceme. Čili nás čeká toto

Neff svůj sloupek psal ještě před tím, než vláda v pátek večer ohlásila současná přísnější opatření. „Ta opatření, ať už budou jakákoli, budou reflektovat několik základních skutečností. Ohrožuje nás nemoc, silně nakažlivá, a navíc zrádná v tom, že se neprojeví buď vůbec, nebo až po několika dnech, kdežto přenašečem je napadený člověk hned. Je dobře si tuto notoricky známou skutečnost připomenout, protože neustále klopýtáme na tom, čemu se říká nepochopení,“ poznamenal Neff.

Stávající opatření se podle něj snaží omezit lidský kontakt. „Nelze to realizovat absolutně, vždy půjde o pravděpodobnost přenosu. Zdá se ale, že tento jednoduchý princip není všem pochopitelný. Příklad: Rouška omezuje virovou nálož při dýchání, respirátor to filtruje líp. Vláda navrhuje, aby se víc používaly respirátory, prostě proto, že jsou účinnější. Hned je z toho poprask, že jsme rok zbytečně nosili roušky. Ne, nebylo to zbytečné. Jenže v tom úhrnu to nestačilo,“ zmiňuje dále Neff.

Podle jeho slov je zkrátka z nepochopení a nedostatečného vysvětlení velké politikum. „V této době je laciné kritizovat vládu. Realista v tunelu dokáže i navrhnout něco konstruktivního. Vláda by měla mnohem snazší pozici u veřejnosti i v Parlamentu, kdyby kromě restrikcí dokázala nabídnout i pozitivní kroky. Kromě vakcíny je to ovšem testování. V tomto směru by měla napřít maximální úsilí: podpořit samotestování velkých i malých podniků, zrovna tak jako podpořit samotestování občanů. Kromě očkování právě testování se stane součástí našeho života ještě na dlouhou dobu. Korona nezmizí letos a možná ani napřesrok. Nechceme ale žít v klecovém chovu. Testování a vakcinační pasy mohou vést k reálnému uvolnění,“ podotkl.

Popsal i to, jak by si představoval, že by mohly fungovat kontroly. „Život s pandemií bude mít svoje následky,“ uvedl. „Jakákoli opatření musí hledět nejen na to, jak pandemii omezit, ale hlavně na to, jak s pandemií žít, aniž bychom se zbláznili,“ zakončil se slovy, že zatím se všichni zúčastnění, vláda, Parlament, soudy i média, snaží, abychom v blázinci skončili všichni do jednoho.