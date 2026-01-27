Opozice zuří, Macinka z ní má srandu. Nový vývoj

V úterý začínal sněmovní týden. Před začátkem jednání ve 14 hodin se jako tradičně konaly porady všech poslaneckých klubů.
Před polednem na tiskové konferenci z Hradu vystoupil prezident Petr Pavel a oznámil, že se cítí vydírán esemeskami, které předcházejícího večera ministr zahraničních věcí Petr Macinka poslal jeho poradci a „příteli na telefonu“ Petru Kolářovi.
V následujících dvou hodinách se v prostorách Poslanecké sněmovny takřka nezhasly kamery, vyjádření poskytovali zástupci všech parlamentnách stran.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Poprvé ve chvíli, kdy jako důkaz „mafiánských praktik“ předčítala Macinkovy esemesky Petru Kolářovi, které zveřejnil Petr Pavel.
„Může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP. Nebo spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic biologie,“ četla Richterová. Po smíchu poslanců přišla na chybu a opravila biologii na politologii.
„Jsem plně odhodlán udělat kroky do posledního detailu,“ předčítala dál rozčíleně. „Čas na uklidnění vyprší ve středu. To jako vážně?“ dočetla.
Podle Richterové politická kultura tímto okamžikem zmizela. „Tímto pokusem o odvolání ministr a potenciálně celá vláda ohrožuje bezpečnost této země a jejich občanů kvůli jednomu člověku, nekompetentnímu Filipu Turkovi,“ varovala.
Na závěr přednesla požadavek na premiéra, aby odvolal Macinku.
„Zaznamenal jsem, že nemáte žádný návrh bodu k zařazení?“ podivil se předseda Poslanecké sněmovny, neboť se právě projednával program jednání.
„Ten bod je jednoduchý: Vyjádření Andreje Babiše kvůli pokusu o vydírání prezidenta Petra Pavla,“ uvedla. Okamura si navrhovaný bod poznamenal a dal slovo Vítu Rakušanovi, připravit se měl Matěj Ondřej Havel.
„Já doufám, že přitomný ministr Macinka se vyjádří,“ obrátil se k lavici za sebou Rakušan.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Macinka podle něj „poseděl a poslal telefon v restauraci“ a neodpustil si poznámky o „ješitnosti a jájínkovství“.
„Pan asi Macinka neodhadl soupeře, protože pan prezident rozhodně zažil v životě více, než pan Macinka v nějakých institutech,“ bouřil Rakušan dále, za stoupajícího hluku sálu.
Ministr zahraničí se v záběru televizních kamer dobře bavil.
A hluk stoupal i v sále. Řečník tedy okřikl jednoho z vládních poslanců slovy: „Ještě mám slovo, ještě nám ho udělujete“.
Ministr zahraničních věcí podle Rakušana vydírá prezidenta republiky. Tuto větu zopakoval. A přidal slova nehorázné a šílené.
„Vám ještě nedochází, čemu teď sekundujete,“ volal Vít Rakušan do smíchu vládních poslanců.
A na závěr i on navrhl bod: „Vydírání prezidenta republiky ministrem Petrem Macinkou a reakce premiéra Babiše na tento bezprecedentní postup ministra“. A nezdržel se poznámky, že slovo bezprecedentní asi bude Tomio Okamura psát dlouho.
Babiš odsouzen k podpoře
„Ještě dopoledne bylo možné, že se premiér Babiš bude chtít domluvit s Petrem Pavlem. Téma Filipa Turka pro Babiše není existenční, Babiš chce mít především klid od čehokoliv, co ho rozptyluje od práce. Poradci Petra Pavla, kteří dnes po poledni prezidenta postavili před kamery a strčili mu do ruky papír s prohlášením o ,vydírání' ze strany Petra Macinky, však toto všechno vyhodili do luftu,“ komentuje situaci ředitel redakce ParlamentníchListů.cz Jaroslav Polanský.
„Nyní sice Babiš může nadávat, že Turka řešit nechce, ale nemá jinou možnost. Nejenže potřebuje sněmovní hlasy Motoristů sobě pro své ,nevydání' k trestnímu stíhání, ale těžko si představit, že půjde pro podporu své případné menšinové vlády k dnešní opozici, která přála premiérovi pobyt v kriminále,“ dodává Polanský.
„Petr Pavel dnes svým postupem odsoudil Andreje Babiše k podpoře Macinky, Turka a jejich agendy,“ vyvozuje ředitel redakce ParlamentníchListů.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.