Oscar pro „mírotvorce“. Připomněla poslankyně ANO. Nerudová to nevydýchala

Výsledky filmové noci, kdy Oscary vyhrál film Oppenheimer i představitel titulní role v tomto filmu Cillian Murphy, zažehly hádku mezi českými političkami. Murphy totiž svou sošku Oscara symbolicky věnoval „všem mírotvůrcům“. Poslankyně Klára Dostálová (ANO) podotkla, že za taková slova by ho český ministr zahraničí označil za bezpečnostní hrozbu. Tím rozlítila lídryni kandidátky do evropských voleb za STAN Danuši Nerudovou, která opozici doporučila zhlédnout dokumentární film o ruské invazi na Ukrajinu 20 dní v Mariupolu, který ocenění Oscar získal také.

Cenu Oscar za nejlepší film roku získal film Oppenheimer. Stejnou sošku si odnesl i herec Cillian Murphy, jenž ztvárnil titulní roli „otce atomové bomby“ – a herec svou cenu pak ve své děkovné řeči symbolicky věnoval „všem mírotvůrcům“.

Výsledky oscarové noci komentovala na sociální síti X poslankyně Klára Dostálová (ANO), a to i rýpnutím to šéfa české diplomacie Jana Lipavského (Piráti). „Cillian Murphy po převzetí Oscara za hlavní roli ve filmu Oppenheimer: „Natočili jsme film o vynálezci atomové bomby. My teď žijeme v těžkém světě, a já chci tuto cenu věnovat všem mírotvůrcům.‘ Murphy má štěstí, že to bylo L.A. U nás by ho ministr označil za bezpečnostní hrozbu,“ napsala opoziční politička na online platformě X.

Narážela tak na skutečnosti, že ministr Lipavský jako o bezpečnostní hrozbě hovoří i v případě jejího stranického šéfa Andreje Babiše kvůli jeho výrokům. „Mně přijde, že (Babiš) už začíná být bezpečnostním ohrožením této země, způsob, kterým podkopává obranyschopnost a mezinárodněpolitické postavení naší země,“ řekl pro Seznam Zprávy Lipavský.

Dosti nerudnou reakci vyvolala slova Dostálové ze strany Danuše Nerudové, lídryně kandidátní listiny hnutí STAN do voleb do Evropského parlamentu. Nerudová zástupcům opozice doporučila zhlédnout raději válečný film o válce na Ukrajině: „Paní Dostálová, pokud jste taková filmová fanynka, tak vám i celému předsednictvu hnutí ANO koupím vstupenky na slzy vyvolávající dokument 20 dní v Mariupolu. Abyste viděli, co se děje na Ukrajině, čeho všeho jsou Putinova vojska schopna a jak moc by ukrajinský národ bez pomoci Západu trpěl. Možná si konečně uvědomíte, že o míru nestačí psát hloupé posty na twitter, pro mír musíte něco udělat,“ vyjádřila se Nerudová ve své reakci.

Dokument ukrajinských novinářů o ruské invazi na Ukrajině 20 dní v Mariupolu rovněž získal Oscara, a to za nejlepší dokumentární film. „To je první Oscar v ukrajinské historii, i když bych ho rád vyměnil za to, aby se to nikdy nestalo,“ komentoval to režisér tohoto filmu Mstyslav Černov.

