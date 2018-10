Ostravu nakonec povede koalice ANO, Pirátů a lidovců

Koaliční smlouvu v Ostravě dnes podepsali ANO, Piráti a lidovci. Primátorem bude opět Tomáš Macura (ANO). Koalice má v zastupitelstvu 29 křesel z 55. Novinářům to řekli zástupci koaličních stran. Podoba magistrátní koalice se tak na poslední chvíli změnila. Původně se na ní dohodli vítězní ANO, lidovci, druhé hnutí Ostravak a ODS.

Macura připomněl, že po volbách a už i před nimi deklaroval, že cílem bude pokračování v dosavadní koalici, tedy ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL. „Jednání jsme začali vést hned první den po volbách, nicméně do dneška, a je to téměř už tři týdny, jsme nebyli schopni se dohodnout na detailech spolupráce, tím spíš, že některé strany do toho začaly spojovat řešení na magistrátu s řešením na centrálním městském obvodě,“ řekl Macura.

Proto podle něj ANO začalo vyjednávat i s Piráty a došlo k závěru, že kromě lidovců se s nimi v programových prioritách shodnou asi nejvíce ze všech stran. V úmyslu tak měl podepsat čtyřkoalici ANO, Ostravak, Piráti a KDU-ČSL. „Ukázalo se nicméně, že mezitím vznikl silný dvojblok hnutí Ostravak a ODS, který vyústil do neochoty obou partnerů v jednání pokračovat nebo k podpisu koaliční smlouvy se připojit,“ řekl Macura.

Proto se ANO, Piráti a lidovci rozhodli, že uzavřou jen trojkoalici, řekl. Nevyloučil ale, že by ještě mohli čtvrtého člena přibrat.

autor: nab