Ostrovy se nepotápějí. Naopak. Další díra v zeleném dogmatu

08.03.2024 13:23 | Monitoring

Australský aktivista Tonny Heller opakovaně hlásí do světa, že klimatický císař je nahý a to, co se dnes děje s počasím na planetě Zemi, je přirozený vývoj. Dokládají to podle něj i zprávy, že se kupříkladu ostrovy jako Maledivy zvětšují.