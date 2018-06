Oteplení mezi Babišem a Hamáčkem: Pánové si prý rozumí, je to mnohem lepší než za Sobotky. A umí mluvit se Zemanem

„Určitě si rozumíme mnohem více. Pan Hamáček normálně komunikuje, drží slovo,“ řekl k Hamáčkovi pro Lidové noviny Babiš. A Hamáček přizvukuje. „Pokud spolu jednáme o společném projektu, nešlo by to bez základní důvěry. Myslím, že s panem Babišem se nám to povedlo,“ sdělil Hamáček.

Klíčem je podle zdrojů Lidových novin neformální lidská komunikace. Hamáček si prý uvědomuje, že nechce-li v Babišově vládě shořet, musí s Babišem nalézt společnou řeč. A oba umí mluvit i s prezidentem Milošem Zemanem.

O tom, že by oba muži měli šanci sestavit vládu, z níž by mohly těžit obě strany, je přesvědčená například i současná poradkyně prezidenta Marie Benešová. „Pokud budou schopni najít společnou řeč, mohla by vláda být dobrá, i když v ní ČSSD bude hrát menší roli. Pokud si nebudou rozumět, a on je pan Babiš komplikovaná osobnost, je zvyklý na ‚sám si vařím, sám si peru‘, nemusí se s ostatními dvakrát radit,“ podotkla Benešová, jejíž uvažování sdílí i politolog Pavel Šaradín.

Jan Hamáček se podle jeho slov ponaučil ze Sobotkova napjatého vztahu s Babišem. Snaží se prý více diskutovat, i uvnitř strany.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

