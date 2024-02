Otevřený veřejný prostor. Svoboda slova. To je pozvánka pro ty... Fischer varoval

reklama

Ministryně obrany Jana Černochová dnes na velitelském shromáždění vyslovila svou domněnku, že Ukrajina není pro Rusko jediným cílem a Česká republika by se i proto měla připravovat na obranu.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka doplnil, že Česko potřebuje nabrat více vojáků.

Senátor a předseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer s ministryní Černochovou souhlasí – Rus půjde dál. „Ano, těch nápověd, narážek už jsme slyšeli hodně. Nenechme se ukolébat tím, že zrovna teď o tom Putin nemluví,“ řekl Fischer v rozhovoru na Rádiu Impuls, v pořadu Impulsy Honzy Benešovského.

Podle senátora by lidé měli brát vážněji i to, co řekl ruský prezident Vladimir Putin v minulosti. Konkrétně zmínil Fischer Putinovu demarši do NATO z roku 2021, před ruskou invazí na Ukrajinu, kdy tvrdil, že by se vše v Evropě mělo vrátit před rok 1997 – Fischer upozornil, že to je rok, kdy ještě Česká republika nebyla součástí Severoatlantické aliance. „Musíme brát vážně to, co Putin říká, abychom nebyli překvapeni,“ dodal Fischer.

Fischer připustil, že Rusko selhalo ve svém originálním plánu, podle něhož měla „speciální operace“ na Ukrajině trvat pouze tři dny. Lidé by se však měli mít na pozoru s ohledem na přísun munice, zbraní a nových vojáků.

„Pokud se dneska na Ukrajině zabíjí raketami ze Severní Koreje nebo bojovými drony z Íránu, tak to znamená, že Ruská federace má podporu v režimech, které otevřeně vystupují proti nám nebo proti našim spojencům,“ řekl a dodal, že Rusku se podařilo sestavit „mimořádně nebezpečnou koalici“, která ve výsledku může ohrožovat i zájmy České republiky a jejích občanů.

Senátor Fischer se následně vyslovil i vůči výrokům Aleny Schillerové z hnutí ANO, která prohlásila, že by v obraně prováděla škrty a namísto toho investovala třeba do výstavby silnic a dálnic. Fischer slova poslankyně ANO označil za nezodpovědná.

„Já mám za to, že kdyby protivník – tedy například někdo v Kremlu – četl slova Aleny Schillerové, tak by se možná pousmál a říkal si: ‚Je to dobré, neberou nás vážně.‘ Ale mi musíme brát vážně ty, kteří nás ohrožují. Abychom odvrátili konflikt, musíme se na něj připravit,“ uvedl Fischer.

Že část české společnosti odmítá i nadále pomáhat Ukrajině, ba dokonce fandí Rusku, si Fischer vysvětluje i otevřeností českého veřejného prostoru. Ten je spolu se svou svobodou slova podle jeho slov pozvánkou pro lidi, kteří to s Českou republikou „nemyslí dobře“.

„Jsme pod palbou propagandy, která přichází z míst, od lidí, kteří tady neplatí daně, nemají tady povolení k pobytu, nejsou loajální vůči České republice, ale naopak nás chtějí oslabit. Přesvědčit nás, abychom ani neútočili. Abychom nebrali vážně varování našich služeb,“ řekl Fischer a dodal, že válka propagand už v Česku dávno probíhá.

Znovu vyzval k pozoru, nyní před možnou situací, ve které by si Češi mezi sebou mohli přestat rozumět a začít se přít o základní atributy státu, jako je právě podle Fischera třeba schopnost se bránit. „Mít dobře vyzbrojenou a vycvičenou armádu je nejenom v zájmu pana generála Řehky, ale dokonce i Aleny Schillerové, protože armáda tu není pro opozici nebo pro koalici. Ta je tady pro všechny. A kdo to nechápe, ten by se měl vrátit do školy,“ uzavřel téma senátor Fischer.

