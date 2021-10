Otřesen, to nezažil. Fridrichová už popravu Zemana prý fakt přehnala

reklama

Mikeš však prohlásil, že něco takového už dlouho neviděl: „Byl jsem otřesen a těšil jsem se na pejsky (moderátorka Nora Fridrichová v úvodu zve na reportáž o seniorech a jejich psech, pozn. red.), jsem taky senior, ale nebyl jsem schopen se dál na nic dívat. Něco tak otřesného jsem dlouhou dobu nezažil. Neobjektivní, neseriózní a myslím, že taková reportáž by měla být ukazována na školách, kde se vyučují příští novináři, jak by to dělat neměli,“ shrnul svůj dojem z reportáže o prezidentovi a jeho zdravotním stavu Mikeš. Podle jeho slov to Nora Fridrichová i Marek Wollner tentokrát opravdu přehnali.

Nejvíce mu na celém videu České televize vadil výběr „nezávislých“ odborníků, které označil za „závisláky“.

V reportáži se k dění kolem Zemana vyjadřoval například novináři Jaroslav Kmenta a Sabina Slonková, dále profesor a kněz Tomáš Halík nebo vedoucí hradní kanceláře v dobách Václava Havla Ivo Mathé: „Nejvíc mi vadilo, že si vyberou lidi, kteří strhají všechno, co se dělo, a nevezmou vůbec nikoho z druhé strany. Kmenta? Slonková? Mathé? Je to tak jednostranné. Kdyby to mělo být objektivní, pak musejí dát prostor někomu, kdo je informovaný, objektivní a zastupuje nás, diváky. Opravdu jsem odešel od televize a řekl jsem si, že jestli chtějí takhle pokračovat dále, tak se panu Dvořákovi (Petr, ředitel ČT, pozn. red.) divím, že si neudělá v televizi pořádek. Tato reportáž byla opravdu tuze špatná,“ domnívá se expert Mikeš.

Mikeš: Jestli to takhle půjde dál, sledovanost klesne

„Tahle reportáž byla něco tak jednostranného, otřesného a svým způsobem hloupého, že se divím, že se veřejnoprávní televize může k něčemu takovému vůbec snížit,“ uvedl Mikeš. Problém vidí rovněž ve zvyku diváků, kteří jsou s Českou televizí sžití. Byli zvyklí už na Československou televizi, takže sledovanost zatím hraje právě pro Českou televizi, ale lidé si konkurence třeba na Prima CNN NEWS nakonec všimnou. Ten proces bude delší, ale jestli budou v pořadu 168 hodin takhle pokračovat dál, z dlouhodobého hlediska půjde sledovanost dolů,“ sdělil.

Není mu jasný ani puč, o němž se reportáž zmiňuje, a navíc podotkl, že tlak České televize míří na odstranění hradního kancléře Vratislava Mynáře z Pražského hradu. „Jejich snahy jsou zbytečné, prezident má právo si vybrat, koho chce. Mynář na mě nikdy nedělal dojem, že by se jednalo o nejvhodnějšího představitele kanceláře, ale lidi si vybírá pan prezident, je to jeho volba a musíme to nechat na něm,“ dodal Jiří Mikeš.

