Pačes udeřil: „Ruský zákon“ nahlodává svobodu

21.03.2026 15:58 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Bývalý předseda Akademie věd ČR Václav Pačes se ostře vymezil proti tzv. ruskému zákonu. Proti zákonu, o kterém vládní koalice ANO, SPD a Motoristů mluví jako o legislativě, která má ztransparentnit fungování neziskových organizací. Pačes konstatoval, že tento zákon nahlodává svobodu.

Pačes udeřil: „Ruský zákon“ nahlodává svobodu
Foto: Ondřej Vaněk
Popisek: Václav Pačes

„Letná ahoj!“ volal na úvod svého projevu Václav Pačes. „Já reprezentuji mnoho pracovníků vědy a výzkumu,“ zdůraznil s tím, že svá nejlepší léta prožil v dobách vlády komunistů nad touto zemí. A po roce 1989 ocenil, že bylo možné jet na vědecké stáže do zahraničí. Tato možnost, ale nejen tato možnost, ale i další svobody získané po roce 1989 jsou podle Pačese nahlodávány zákonem na kontrolu neziskových organizací. „Jsou pomalu nahlodávány,“ upozornil Pačes s důrazem na svobodu.

I Pačes zdůraznil, že vítězem voleb je ANO Andreje Babiše, ale to vládne jen „se dvěma ministraničkami, které prolezly do parlamentu s odřenýma ušima. A teď si myslí, že tady budou řádit jak černá ruka“.

„Nedovolme jim to,“ žádal Pačes. Vyzval protestující, aby usilovali o to, aby se SPD a Motoristé v příštích volbách už nedostali do parlamentu.

