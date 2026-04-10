Pád Orbána, slabší Visegrád? Zeman mluví o důsledcích voleb

Na úvodní otázku moderátora Marka Bruny, zda se dopady maďarských voleb promítnou i do české politiky, Miloš Zeman naznačil širší souvislosti a mluvil o posunu v celé Evropě. „No tak je tu probuzení konzervativního křídla v politice. Je tady konec konců i frakce Patrioti pro Evropu, takže je tady jasná souvislost mezi maďarskými volbami a mezi českou politikou,“ načrtl možné dopady v pořadu Napřímo.
Na otázku, zda jsou maďarské volby skutečně tak zásadní, nebo jde spíše o mediálně nafouknuté téma, Miloš Zeman nabídl střízlivější pohled, ale připustil i možný zlom. „Jestliže Viktor Orbán v Maďarsku vládne 16 let, tak se vždy čeká– protože politika je někdy poněkud zlomyslná– kdy ten člověk, který vystoupil nahoru, z té hory spadne. V tomto smyslu mohou být ty volby přelomové,“ naznačil možný obrat.
„Orbán je vynikající politik. Přál bych si jeho úspěch“
Miloš Zeman připomněl své dlouhodobé vztahy s maďarským premiérem a otevřeně přiznal osobní náklonnost. „Možná víte, že jsme s Viktorem Orbánem dlouholetí přátelé. On mi blahopřál k osmdesátinám. Známe se zhruba těch dvacet let,“ přiblížil osobní rovinu.
Ing. Miloš Zeman
„Kromě toho já ho skutečně pokládám za vynikajícího politika, samozřejmě konzervativního politika, ale to jsem já také. On je i levicový, nejenom pravicový konzervatismus,“ ocenil Orbánův politický profil. „Takže přál bych si jeho úspěch a samozřejmě na druhé straně přemýšlím i o faktorech, které ten úspěch mohou ohrozit,“ připustil i možná rizika.
„Já jsem mu před několika málo dny poslal dopis, kde mu přeji úspěch ve volbách a samozřejmě bych si velice přál, aby ten úspěch skutečně byl,“ připomněl Miloš Zeman svou podporu maďarskému premiérovi.
Únava voličů jako riziko pro Orbánovu vládu
Následně Miloš Zeman popsal konkrétní faktory, které by podle něj mohly ohrozit úspěch Viktora Orbána, a jako první zmínil přirozenou únavu voličů z dlouhodobé vlády. „Tak první faktor, který je velmi důležitý, bych označil jako únavu. Když je někdo u moci velmi dlouho, tak ho ustavičná moc unavuje,“ upozornil na jeden z klíčových momentů.
Své tvrzení podpořil historickým srovnáním, kdy i silný lídr může ztratit podporu. „Dal bych vám jeden příklad. Winston Churchill byl bezpochyby skvělý politik. A přesto v roce 1945 prohrál volby, i když byl vítězem války,“ připomněl historickou paralelu s britským premiérem. „Jak jsem řekl, lidé byli unaveni. Byli unaveni válkou a možná i jím,“ řekl, že takové nebezpečí hrozí i Viktoru Orbánovi, i když jde podle něj o vynikajícího a výrazného politika. „V té šedi evropské politiky skutečně vyčnívá,“ dodal exprezident.
Na přímou otázku, zda jsou podle něj skutečně voliči unaveni dlouhodobým vedením Viktora Orbána, Miloš Zeman připustil, že část společnosti takový pocit mít může, a poukázal na roli jeho hlavního vyzyvatele. „Část té společnosti může být unavená a toho využívá, možná spíše zneužívá, pan Magyar, který konec konců Orbánovi z politické strany vyšel a pak se s ní, což se stává, rozešel,“ naznačil a poukázal i na politické pozadí souboje.
„Bratrovražedný boj“
Vysvětlil, co stojí za ambicí Pétera Magyara, který dříve působil ve Fideszu: „Magyar by byl ve Fideszu maximálně na druhém místě a touha téměř každého politika je být jedničkou,“ vysvětlil motivaci a dodal: „Je jedno římské přísloví, je lépe být první v Utice než druhým v Římě. To je stará politická anekdota, která se neustále po staletí opakuje,“ zmínil obecný princip moci.
Zeman zároveň také popsal hlavní rozdíl mezi oběma politiky a jejich strategií. Zatímco Orbánův soupeř šéf strany Tisza Péter Magyar má jako primární téma ekonomiku, Orbán využívá své známosti doma i ve světě a sází také na téma maďarského vlastenectví.
V kontextu toho upozornil, že Viktor Orbán čelí i tlaku ze zahraničí, který může jeho pozici komplikovat. „Upřímně řečeno, je v konfliktu i s Bruselem, respektive Evropskou komisí, a teď se dostal do nešťastného konfliktu s Ukrajinou,“ poukázal na mezinárodní napětí. A přidal i ostré hodnocení jednoho z výroků ukrajinského prezidenta směrem k Orbánovi: „A tady bych připomněl poněkud mafiózní Zelenského výrok: Naši chlapci si s vámi popovídají. Je to klasické mafiózní vydírání,“ nebral si servítky.
Celý střet mezi Orbánem a jeho vyzyvatelem shrnul velmi ostře. „Z toho vyplývá, že to bude bratrovražedný boj,“ nešetřil silným výrazem. „Volič rozhodne, co převládne, jestli maďarský národní zájem, národní vlastenectví a zahraniční politika, nebo ekonomická situace,“ shrnul hlavní témata maďarských voleb.
Miloš Zeman v této souvislosti připomněl i analogii z české politiky, konkrétně odchod Martina Kuby z ODS a založení vlastního politického projektu. Moderátor přitom poznamenal, že situace není tak vyhrocená, aby se z Martina Kuby a předsedy ODS Martina Kupky stali přímí soupeři například v boji o premiérské křeslo. „I to je samozřejmě možné,“ kontroval exprezident, že i z nich se mohou stát velcí političtí rivalové.
V obecnější rovině také podotkl, že odchod z vlastní politické strany má své limity a neměl by přerůst v otevřený boj proti ní: „Není to úplně dobře, když politik zradí vlastní stranu, ale má právo z té strany vystoupit. Má být alespoň částečně vděčný těm, kdo ho pomohli dostat na vrchol, a má bojovat proti nepřátelům této strany,“ zdůraznil určitou míru loajality. „Bojuje-li proti straně samotné, tak je to něco jako matkovražda nebo otcovražda. Stává se pak nepřítelem,“ nešetřil silným obrazem.
Podpora z USA: „Krásné a správné gesto“
Bývalý prezident Miloše Zeman se vyjádřil i k situaci, kdy americký viceprezident J. D. Vance zamířil do Budapešti, aby veřejně podpořil Viktora Orbána přímo před volbami. „Je to krásné a správné gesto. Ostatně já jsem také například před slovenskými, ať už parlamentními nebo prezidentskými volbami, vyjádřil podporu jak Ficovi, tak Pellegrinimu, a nepokládal jsem to za nic nežádoucího nebo nesprávného,“ zmínil vlastní zkušenost.
A zdůraznil význam takového kroku ze strany Spojených států. „To, že to dělá americký viceprezident, samozřejmě s vědomím prezidenta Donalda Trumpa, je gesto výrazné podpory,“ vyzdvihl váhu takového gesta.
Visegrád v ohrožení? Zeman varuje před oslabením spolupráce
Na otázku, zda by případná vláda Pétera Magyara mohla narušit vztahy mezi Českem a Maďarskem, Miloš Zeman obrátil pozornost k širšímu rámci středoevropské spolupráce: „Víte, Maďarsko i Česká republika jsou členy Visegrádské skupiny. Ta konzervativní část politické scény, ať už levicová nebo pravicová, podporuje myšlenku o Visegrádu jako středoevropské spolupráce, která by jako celek mohla hrát i výraznou roli v Evropské unii,“ upozornil na význam regionálního uskupení.
Politické změny by mohly tuto spolupráci oslabit. „Taková ta, dejme tomu, liberálnější, teď se jim říká progresivistická část politické scény, což je například v Polsku Donald Tusk, na Slovensku Šimečka, u nás Fiala a v Maďarsku Magyar, tak ta by asi oslabila tuto Visegrádskou spolupráci,“ uvedl Miloš Zeman možné dopady.
Ani případná porážka nemusí být konečná
Zeman se vrátil k tématu nezkušenosti Pétera Magyara a upozornil, že právě to může část voličů paradoxně přitahovat. „To ta únava. Pijete dobré víno a teď říkáte, i kdyby to byl patok, chtěl bych na okamžik vyzkoušet něco jiného,“ ilustroval náladu části společnosti.
„Nechme to na rozumu maďarského voliče a uvědomme si jednu základní věc. Každý výrazný politik, a to Orbán bezpochyby je, je vystaven závisti takových zakomplexovaných nul,“ uvedl Zeman.
„Mimochodem platí to i u nás. Karel Kryl kdysi označil Česko za zemi závisti,“ rozšířil úvahu i na domácí prostředí. A vysvětlil, jak se podle něj může závist promítnout do volebního rozhodování: „Samozřejmě ti, kdo závidí Orbánovi, ať už cokoliv, zejména tedy jeho mocenskou pozici, mohou na základě této závisti hlasovat proti němu. Budou Magyara považovat za daleko slabšího, snadněji ovladatelnějšího a tak dále.“
Ani případná volební porážka by však podle něj pro Viktora Orbána nemusela znamenat definitivní konec v politice. „Stále ještě zůstává možnost, že v dalších volbách se k moci vrátí,“ poukázal na jeho politickou odolnost. „Je to člověk, který když padne, tak dokáže vstát a jeho historie to dokazuje,“ poukázal na jeho návraty.
