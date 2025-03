Pamětník Štefec: Současná armáda nemá s obranou společného vůbec nic

Jaroslav Štefec (Trikolora), bývalý náměstek ministra obrany, který působil pod vedením tehdejšího ministra Alexandra Vondry (dnes europoslance za ODS), se ve svém nedávném komentáři ostře pustil do současného stavu a směřování Armády České republiky (AČR). Jeho kritika se zaměřuje na několik klíčových oblastí včetně nákupu vojenské techniky, personální situace, financování a celkové strategie obrany státu.

Štefec na úvod připomíná, že základním úkolem ozbrojených sil podle zákona č. 219/1999 Sb. je „připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení“. Podle něj však současná AČR tento úkol nesplňuje. „Současná česká verze armády nemá s obranou státu vůbec nic společného,“ uvádí Štefec. Kritizuje, že armáda byla dlouhodobě budována pro expediční operace, jako byly mise v Afghánistánu, a nikoliv pro obranu vlastního území. Změna směrem k „armádě pro přímý konflikt vysoké intenzity a kolektivní obranu“, kterou prosazuje náčelník generálního štábu Karel Řehka, je podle Štefce nereálná a neefektivní.

Jedním z hlavních témat Štefcova komentáře jsou nákupy vojenské techniky, které označuje za předražené a nevhodné. „Zatímco generál Řehka nejspíš sní o tom, jak podoben Janu Žižkovi potáhne v čele českého kontingentu v sestavě armád EU na Rusa, aby zachránil Evropu, politici vyjednávají další a další nesmyslné stamiliardové nákupy,“ napsal Štefec.

Jako příklady uvádí tanky Leopard 2A4, které pocházejí z konce 80. let a jsou podle něj zastaralé, nebo stíhací letouny F-35, jež jsou „téměř 20 let nové“, ale mají spolehlivost „na úrovni zboží z vietnamské tržnice“. Štefec také upozorňuje, že funkčnost těchto letadel může být kdykoliv deaktivována americkou administrativou. Dále kritizuje nákup obrněných transportérů Pandur, které „na Ukrajině totálně propadly“, a francouzských děl CAESAR či švédských bojových vozidel CV90, jež označuje jako „supernovinku“ z 90. let.

Podle Štefce jsou ceny těchto systémů „dva- až pětkrát předraženy“ oproti cenám, za které je pořizují jiné armády NATO. Rozdíl tvoří provize a „odměny“, které plynou do kapes zainteresovaných osob na Ministerstvu obrany a generálním štábu, ale také do „kampeliček“ a účtů lobbistů. „To vše jakoby zcela mimo pozornost zpravodajských služeb, policie i ‚hlídacích psů demokracie‘, jak se ráda nazývají mainstreamová média,“ dodává Štefec.

A pokud se něco provalí? „Pokud se přece jen něco provalí, efekt je zhruba stejný jako výstřel do pytle peří. Zasmrdí to, zavíří pár mediálních pírek, ale jinak panuje jen ticho a všeobjímající pravda a láska. Vyšetřování skončilo, zapomeňte,“ nešetří pohyby peněz kolem armády Štefec.

Dalším zásadním problémem, na který Štefec upozorňuje, je nedostatek personálu. Cituje přitom generála Řehku, který přiznává, že armáda potřebuje posílit o 14 000 lidí, což je téměř 60 % současného stavu. Štefec však považuje tento cíl za nereálný. „Řehka ani netuší, jak nesmyslná jeho slova jsou,“ uvádí. Podle něj armáda nemůže najít dostatek lidí ochotných sloužit a bojovat za vlast, a to zejména kvůli nízkým platům a nedostatečným sociálním výhodám.

Štefec také kritizuje rozdělení rozpočtu Ministerstva obrany. Uvádí, že v roce 2024 šlo na platy, pojistné a FKSP pouze 19,5 % rozpočtu, přičemž na platy příslušníků bojových útvarů a jednotek (nejdůležitějších členů armády) šlo jen 3,3 % rozpočtu. „Nástupní platy jako v Amazonu a ‚sociální výhody‘ rovněž na zhruba stejné úrovni,“ konstatuje Štefec. Podle něj je to nedostatečné pro motivaci potenciálních obránců vlasti.

Podle Štefce by AČR nebyla schopna ubránit ČR proti útoku motivovaných a dobře vycvičených militantů. Jako příklad uvádí situaci v Sýrii. „Nepřemýšlí totiž o armádě, schopné bránit území našeho státu a chránit občany. Žije stále v zajetí představy Armády České republiky jako malé skupiny za žold sloužících vojáků z povolání, přísahajících sice věrnost ČR, ale podřízených velení NATO a schopných zapojení do misí podobných afghánské nebo do útočné války vedené proti jiné zemi. Armády, neschopné v žádném případě ubránit ČR proti útoku pár desítek tisíc motivovaných, dobře vycvičených, lehce vyzbrojených a vysoce mobilních militantů, kteří dokázali za dva týdny dobýt celou Sýrii,“ píše Štefec a poukazuje na konkrétní čísla v Sýrii. „Syrská armáda představovala 150 000 bojeschopných mužů. Česká tzv. ‚armáda‘ jich dnes má s bídou 5 000,“ píše Štefec. Podle něj je dobytí Sýrie varovným příkladem, který by se mohl opakovat i v Evropě.

Jako řešení Štefec navrhuje radikální změnu nákupů, zvýšení platů a motivace vojáků a posílení civilní kontroly armády. „Radikálně změnit způsob, jakým resort obrany nakupuje, platit jen skutečně tržní ceny a složení nakupované techniky přizpůsobit skutečným hrozbám vzešlým z jejich analýzy, a ne fantaziím vojáků na generálním štábu. Zaplatit lidi a motivovat je k obraně sebe, svých blízkých a své země. A konečně znovu posílit civilní kontrolu armády. Všechno jde, když se chce a je politická podpora. Mám s tím své zkušenosti,“ uzavřel svůj komentář Jaroslav Štefec, bývalý náměstek Ministerstva obrany, když v jeho čele seděl za ODS Alexandr Vondra.