Paroubek nastoupil: Chtějí naše děti, naše syny poslat do boje. Masomlýnek

reklama

"Nežijeme v jednoduché době. Máme problém, máme velký problém. Tím problémem není, že se uvaříme díky kravským střevním plynům a spalovacím motorům. Není tím ani nerovnoprávnost mezi desítkami fiktivních pohlaví. Dokonce tím není ani děsivá skutečnost, že při pohledu na vyúčtování plynu a elektřiny zjistíme, že za loňský rok jsme zaplatili dvakrát nebo i vícekrát tolik než za rok předchozí, což se nikdy v dohledné minulosti ještě nestalo. Je to hanba," podotkl ve svém projevu Paroubek a dav skandoval.

"Ano, dost citelně jsme my Češi za poslední rok zchudli. Možná o čtvrtinu, možná jen o pětinu. Ale nechali nás naživu. Zatím. To, že jsme naživu, není totiž v dnešní situaci tak samozřejmé a banální, jak by se ještě před pár lety nám všem zdálo. Rozhodující mocenská centra Západu ovládli militaristé a vojenskoprůmyslový komplex. Chtějí válku, podporují válku a především na válce nepředstavitelně bohatnou. A to je vlastně jediný důvod, proč my dnes máme válku doslova za humny. Šlo ji ukončit po pár týdnech, ale po několika týdnech nadějných jednání mezi Rusy a Ukrajinci před dvěma lety v dubnu přiletěl do Kyjeva britský premiér Cameron a sdělil, že se bude ve válce pokračovat. Proto se válčí dál. Přátelé války mají ústa plná vzletných frází. A morálních pouček. Jak se děti těch druhých, dolních deseti milionů obyvatel, mají obětovat pro vlast nebo se jen nechat zmrzačit. Aby jejich byznys s válečným šrotem vzkvétal. Oni tomu říkají záchrana svobody a demokracie. Tito lidé mají všechno, co si jen lze představit. Vlastní paláce po celém světě, své tryskáče a vrtulníky, soukromé ostrovy, nestačí jim to, chtějí stále víc a víc. Proto musí najít dostatek ochotných naivků, kteří uvěří jejich líbivým frázím a vzletným slovům o svobodě a demokracii a stanou se potravou pro jejich válečný masomlýnek. Ukrajinci pomalu začínají docházet a tak se rozhlížejí po příslušnících dalších evropských národů," poukázal Paroubek.

"Válečný oheň potřebuje další polínka, aby nevyhasl. V letošním roce se nejspíš rozhodne. Pokud Američané ponechají u moci toho mladého muže s jiskrným intelektem a brilantní pamětí, pak mám obavy, že jsme další na řadě, kdo má nahradit docházející Ukrajince. Chcete naše děti, naše syny poslat do nesmyslného boje?" ptal se Paroubek a dav skandoval, že ne.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Který z předních lídrů má vaši největší důvěru? Petr Pavel 1% Petr Fiala 0% Miloš Vystrčil 0% Markéta Pekarová Adamová 0% Andrej Babiš 28% Tomio Okamura 16% Vít Rakušan 0% Ivan Bartoš 0% Marian Jurečka 4% Karel Havlíček 3% Kateřina Konečná 47% Lubomír Zaorálek 1% hlasovalo: 28578 lidí

"Prachy se za to shrabují především za oceánem. A my všichni je tam nedobrovolně posíláme díky rozhodnutím Fialovy vlády. Náš pan premiér se za to dočká pochvaly, bude mít za pár týdnů možnost osobně pocítit dotek nadpozemské, ba nejvyšší bytosti, která sídlí v Bílém domě ve Washingtonu. Bude za stovky miliard našich peněz vyhozených dnes a zejména v budoucnosti do luftu milostivě přijat nejvýkonnějším mozkem, který Spojené státy kdy měly v čele. My za to za deset let dostaneme stíhačky, které naši bezpečnost zvýší tak, že z nás udělají další sílu, na které míří rakety s nukleárními hlavicemi. To chcete?" ptal se Paroubek.

"Díky pane Fialo, paní Černochová, pane Lipavský, Rakušane a Pavle. Nic jiného si totiž nepřejeme. Nejsou sice prašule na slušné platy kuchařek ve školních jídelnách, na slušné platy učitelů, sester, lékařů v nemocnicích, chybějí peníze v zemědělství a vůbec, kam se podíváš, ale na zbraně je peněz dost a dost. Kdo má dobrou paměť, a já ji ještě pořád mám, tak si pamatuje, že před 6-7 lety byl rozpočet ministerstva obrany kolem 50 miliard korun a ještě se nevyčerpal. Dneska je přes 150 miliard. A pak se všichni divíme, kam ty peníze zmizely, když není hospodářský růst. Tohle všechno musíme změnit, nepůjde to naráz. Nejprve podpořme ve volbách do Evropského parlamentu všechny, kdo chtějí změnu a zejména mír na Ukrajině. To nám umožní vrátit se ke slušné životní úrovni předcovidových let. A proto pryč s vládou, která se stará víc o nesmyslnou válku a ne o vlastní občany. Ať žije svobodná Česká republika, ať žijí její svobodní občané," zakončil Paroubek.

Psali jsme: Rajchl rozpálil Václavák: Znesvětili jsme Hrad! Slováci vyprovází Čaputovou, my musíme Pavla „A je to tady!“ Poprask před demonstrací na Václaváku. Rajchl totálně „vymazán“ Hon na teroristy. Kdo to střílel? Kolem teroru v Moskvě se valí spekulace Zdravý člověk dostane vakcínu proti covidu. Za tři dny mrtev. Kardioložka bije na poplach

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama