Pavel: Zeman? Ne, nebyl jsem nervozní

reklama

„Nestojíte venku, ale můžete být teď tady,“ začal ve směru k novinářům Petr Pavel, co se podle něj změnilo jeho nástupem. „Jsem rád, že se jednání uskutečnilo, i když s jistým zpožděnímm, neubralo na vstřícnosti, věcnosti,“ dodal Pavel. Zpoždění bylo dle jeho slov kvůli odlišné interpretaci toho, kdo se měl komu ozvat jako první.

„On měl na srdci tři body: Tím prvním byl komentář výsledků voleb, dál mi chtěl říct, jak on vnímá úděl prezideta, jak on to nazval. Viděl určité dilema mezi tím, jestli být prezidentem, který je vykonavatelem toho, co mu navrhne vláda, nebo je také hráčem, který může vnést do procesu něco svého,“ řekl Pavel s ohledem na přímou volbu hlavy státu, o níž se bavili.

„Třetí, co měl na srdci, byly výhrady k prezidentské kanceláři. Z mé strany se jednalo o pozvání na inauguraci, o zájem mé ženy se setkat s paní Zemanovou a následně žádost, aby Kancelář prezidenta vyšla vstříc designované šéfce kanceláře, pokud jde o poskytnutí informací,“ sdělil také Pavel. Dodal, že Zeman mu přislíbil, že nebude jmenovat nového předsedu Ústavního soudu.

„Dále jsme se bavili o věcech, které souvisely s tím, že máme různé pohledy na různé věci. Ale bavili jsme se věcně a vstřícně,“ zakončil Pavel.

„Pokud jde o chod kanceláře, tak já jsem některé obavy vyjádřil, ať už jde třeba o zprávu NKÚ. Miloš Zeman zpochybnil vůbec oprávněnost trestního stíhání, když ještě nebyly žádné podklady. Pak také zmínil činnost bezpečnostní agentury, kdy to z mé strany považoval za předčasné. On by uvítal, abych o tom hovořil až po inauguraci. A já jsem oponoval, aby se má podezření vyjasnila do inaugurace. Ale to je rozdílný pohled na věc, který neznamenal žádný zádrhel v jednání,“ dodal.

Pavel se tento týden chystá do Karlovarského kraje, kde se chce setkat s vedením kraje, ale i se zástupci škol a firem. „Bude mě zajímat, jak dopadá krize na občany kraje. Jak vnímají účinnost vládních opatření. Jak vnímají hlavní problémy kraje, například nedostatek škol, dostupnost zdravotní péče. Návštěva je zaměřená na region, který nebyl zrovna mojí nejsilnější voličskou základnou. Chtěl bych dát prostor starostům, kteří jsou z velké části za ANO, aby měli možnost čelit tomu, co říkal Andrej Babiš, že se jim nedostává sluchu,“ řekl Pavel, který se závěrem týdne také zúčastní bezpečnostní konference v Mnichově. Setká se s prezidentem Francie a Litvy i s dalšími, kteří jsou ještě v jednání.

„Bydlení na Hradě je možné v několika variantách. V okamžiku, kdy se do prostor Pražského hradu dostaneme po převzetí, rozhodneme se. Nepředpokládám ale, že to bude natrvalo, rád bych využíval možnosti soukromého bydlení, takže to budu asi střídat,“ sdělil Pavel, jenž trvale žije v Černoučku.

A byl před schůzkou se Zemanem nervózní? „Nebývám nervózní. Schůzka s Milošem Zemanem nebyla s ním moje první, jako náčelník generálního štábu jsem u něj byl pravidelně. Samozřejmě že se jsem si dopředu připravil pár bodů, na které jsem se chtěl zeptat,“ sdělil.

A co podle něj vyhrálo volby? „Měl jsem štěstí na skvělý tým, řadu podporovatelů, Andrej Babiš udělal zásadní chyby. Prezident Zeman to viděl tak, že Andrej Babiš si do značné míry volby prohrál sám. Volil jej, zdůraznil mi, že nevolil mě,“ dodal závěrem Pavel.

Psali jsme: Fiala si nabil ústa? Toto asi neměl dělat, jde o Piráty Bartoš k penzijní reformě: Nic není definitivní, ještě se bude jednat Ostrava: Po tramvajích přichází i nová generace trolejbusů Pavel skončil dovolenou a navštívil Zemana. Chystá se na konferenci do Mnichova

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.