Pavel po návratu: Ukrajina potřebuje munici. Mohli bychom tam přesunout výrobu

Podle prezidenta Petra Pavla aktuálně Ukrajina pro úspěšnou obranu potřebuje především dodávky munice, s čímž by mohlo pomoci i Česko. To se podle něj od pomoci Ukrajině posouvá ke spolupráci, a mohla by se tak například z našeho území na Ukrajinu přesunout výroba munice, zbraní a techniky. Česká republika by podle něj také měla – „do určité míry“ – převzít patronát nad Dněpropetrovskou oblastí a usilovat o to, aby se Ukrajina stala členem Evropské unie a výhledově i NATO. „Je to v našem zájmu,“ ujistil prezident.

reklama

Anketa Jste rádi, že EU rozšiřuje emisní povolenky i na dopravu a bydlení? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14027 lidí



Návštěva Ukrajiny podle Pavla nebyla jen symbolickým gestem, ale také snahou o naplnění konkrétních forem podpory, a to i do budoucna. Z cesty si prý přivezl hned několik úkolů, které se mají týkat nejen poskytování vojenského materiálu, ale i poválečné obnovy země a dlouhodobé spolupráce mezi Prahou a Kyjevem.



„Zároveň je tam ten symbolický efekt části návštěvy se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, se kterou jsme chtěli dát najevo, že sdílíme stejné hodnoty. Že nám suverenita, svoboda, spravedlnost nejsou jenom prázdnými pojmy, vnímáme je stejně a jsme připraveni se na jejich naplnění podílet,“ poznačil dále prezident.

Ze samotných jednání na Ukrajině má plynout, že Kyjev nyní potřebuje především dodávky munice. „Z těch jednání, která jsem na Ukrajině vedl – a bylo jich opravdu hodně jak na úrovni centrální, tak na úrovni jednoho regionu – vyplynulo zcela jasně, že to, co Ukrajina dnes pro úspěšnou obranu potřebuje ze všeho nejvíc, je munice,“ řekl Pavel.

Fotogalerie: - U prezidenta doma

„Techniky se samozřejmě nedostává také, ale kritický nedostatek munice nejenom že omezuje schopnost Ukrajiny efektivně se bránit, ale do určité míry i limituje její schopnost provést úspěšnou protiofenzivu. A pokud mají obnovit kontrolu nad okupovaným územím, které Rusko agresivně drží už déle než rok, pak skutečně jiná cesta než protiofenziva není,“ pokračoval se shrnutím, že bychom v této věci mohli pomoci „z našich zdrojů“ či hledat cesty, jak na Ukrajinu ve spolupráci s našimi spojenci „dostat to, co tam budou potřebovat“.



Sám se o potřebě dodávek munice prý přesvědčil při návštěvě výcvikového polygonu, kde viděl českou techniku včetně samohybné houfnice Dana či raketomet Přemysl. Právě jejich většímu nasazení prý brání nedostatek munice.



Spojenci podle Pavla Ukrajině dodávají velmi efektivní techniku, například moderní tanky, avšak s naprosto minimálním množstvím munice. Ukrajinci pak stroje mohou nasadit jen na několik dní a potom je musejí stáhnout zpátky. „Stává se to v podstatě skladovým zbožím. A to opravdu moc smysl nedává,“ doplnil prezident.

Fotogalerie: - Inaugurace prezidenta republiky

Podle české hlavy státu nám pomoc Ukrajině přináší pozitivní efekt nejenom v morální rovině, ale i v té praktické. „Protože od pomoci Ukrajině se posouváme ke spolupráci a budeme se společně podílet na některých projektech. Já jsem jich šest konkrétních představil prezidentu Zelenskému, který je teď má na stole,“ zmínil Pavel a jmenoval, že má jít o spolupráci v rámci výroby munice, zbraní a techniky, která předpokládá, že by se mohla výroba či technologie z českého území přesunout na ukrajinské. „S tím, že se potom stanou ukrajinským vlastnictvím i ty technologie. Budou je moci dále rozvíjet a přizpůsobovat svým potřebám,“ přiblížil.



Uvedl, že jeho cesta do Dnipra proběhla, jelikož by Česká republika podle něj chtěla převzít patronát nad Dněpropetrovskou oblastí. „Česká republika ji identifikovala jako prostor, do kterého chce směřovat svoji pomoc a nad kterou si chce – do určité míry – převzít patronát,“ zaznělo. Česko podle Pavla může v této oblasti přispět ve zdravotnictví či dopravě, u níž zmínil například zájmy Škody Transportation. Spolupráce s Dněpropetrovskou oblastí má prý potenciál i ve vědecké rovině a především v kosmickém výzkumu.

Posunout se od pomoci ke spolupráci je teď na Ukrajině hlavním cílem. Ten nekončí v Kyjevě.



Dnes jsem zamířil dál na východ, abych ukázal, že ČR to s patronátem nad Dněpropetrovskou oblastí myslí vážně. Ujistil jsem gubernátora Serhiye Lysaka, že na rekonstrukci nejsou sami. pic.twitter.com/xDkOPLpNGf — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

„Musíme se postarat o to, aby země, která je dnes napadená, mohla obnovit svoji suverenitu a mohla se stát součástí toho prostoru spolupráce včetně toho, že se stane členem Evropské unie a výhledově i NATO,“ zmínil pak český prezident ke konci svého projevu. Česká republika podle něj tento postup bude podporovat, jelikož je to v jejím zájmu.

Celý tiskový brífink prezidenta Petra Pavla můžete zhlédnout zde:

Psali jsme: Pokuta Fischerovi za kampaň. Kvůli některým dárcům Vladimír Ustyanovič: Vládní řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek Pavel vzal fix a psal: Jděte domů, Rusové Bobotour naživo. Jak vyrobili fenomén Pavel a mnoho dalšího. I u vás

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.