Pavel se svezl na hlášce Nerudové. Jak to má s mládím a pohledností?

Prezidentský kandidát Petr Pavel podporuje zavedení eutanazie v České republice. Člověk by podle něj měl mít svobodnou možnost sám se rozhodnout, jak odejde ze světa. Eutanazie by podle něj byla přístupná samozřejmě jen za předem jasně stanovených pravidel, aby nemohlo dojít k jejímu zneužívání.



Generál Petr Pavel v CNN Prima News prohlásil, že by podpořil zavedení eutanazie v České republice. Vedou ho k tomu prý jak osobní zkušenosti, tak respekt k lidské svobodě. „Já bych pro zavedení eutanazie byl. Mám pro to ryze osobní důvody. Jeden ze zkušeností se svými rodiči, a to především se svou maminkou, která měla agresivní formu rakoviny slinivky. Byl jsem s ní poslední dny a hodiny, tak vím, že to vůbec nebylo pěkné,“ uvedl Pavel s tím, že by každý měl mít možnost svobodně si zvolit, jak zemře.

„Býval bych si přál, aby o sobě měla možnost rozhodnout ještě v době, kdy toho byla schopna. Na základě toho jsem vyhodnotil, že jako člověk, který se cítí být svobodným a svéprávným, bych chtěl, abych se mohl rozhodnout i v tom, v jaký okamžik chci důstojně odejít z tohoto světa,“ je přesvědčený Pavel.

Samozřejmě by to podle něj vyžadovalo přísná a přesně daná pravidla, aby nemohlo dojít ke zneužívání. „Myslím si, že se to mnoha lidem nebude líbit, ale bude-li eutanazie vymezena jasnými a srozumitelnými pravidly, aby nemohlo dojít k nějakému obcházení nebo zneužívání, tak je to výrazem svobodné vůle lidí, jak odejít z tohoto světa,“ dodal Pavel s tím, že eutanazie je již legální třeba v Německu, Belgii, Švýcarsku a v dalších zemích.

Pavel v rozhovoru pro CNN Prima News komentoval také ohlasy ze své rodné obce Milíře u Tachova, kde se prezidentský kandidát těší velké popularitě. Vzpomíná na něj i starosta vedlejší obce Lom u Tachova Aurel Ardeleanu. „Jako kluci jsme byli lotři, on taky. Strašně živý kluk. Moje starší sestry ho měly rády, staraly se o něj,“ vzpomínal starosta.

Přímo v Milířích má Pavel velkou podporu, podle jedné z obyvatelek by byl dobrý prezident i proto, že dobře vypadá. „Je to pěkný chlap. Každá ženská se na něj ráda koukne, prezentoval by republiku,“ uvedla. Podle Pavla je naopak jeho věk a vzhled nevýhodou. „Mou nevýhodou je, že jsem muž ne nejmladší a určitě ne tak pohledný,“ prohlásil sebekriticky Pavel.

I v Milířích se najdou lidé, kteří nejsou o volbě Pavla stoprocentně přesvědčeni. „Fandím i dalšímu kandidátovi. Nebudu jmenovat, ale budu se hodně rozhodovat, jestli jednoho, nebo druhého. Pavel má věk a myslím si, že bychom se my staří měli už stahovat a dát místo mladším,“ uvedla jedna z obyvatelek.

Jiní ho jako prezidenta nevidí kvůli jeho armádní minulosti. „Generál patří do armády,“ prohlásil stručně další obyvatel Milířů.

