Peníze z Karibiku roznášeli po Praze. Babiš dál rozjel kauzu Michalik

Úvodem Babiš poblahopřál novému premiérovi Petru Fialovi k jeho jmenování. „Přeji mu hodně úspěchů. Samozřejmě jsem rád, že pan prezident oznámil, že všechny kandidáty na ministry vyslechne do 13. 12. Věřím, že nová vláda by mohla vzniknout v tomto týdnu. Panu novému premiérovi jsme dali k dispozici Hrzánský palác, dostal ochrannou službu. Komunikujeme. Já jsem samozřejmě připraven zodpovědět jakékoliv dotazy a spolupracovat," uvedl Babiš.

Dále se vyjádřil také k aktuální situaci kolem covidu-19.

„Musím říct, že většina vlády neměla moc velkou chuť adventní trhy zavřít, ale stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo nekompromisní. Omezení kontaktů na vánočních trzích doporučovali čeští odborníci, ale hlavně nejrenomovanější institut v Evropě, Institut Roberta Kocha. Trhy zavřeli i v Německu a v dalších zemích. Máme obrovský problém, máme málo zdravotníků. Nemocnice se plní. Trhy jsou velké riziko, protože se tam setkává velké množství lidí," podotkl Babiš.

„Mě teď mrzí, že někteří politici, kteří tady v Průhonicích kreslili kříže na náměstí a nespravedlivě nás obviňovali, že máme krev na rukou, teď přicházejí s tím, že je to vlastně nespravedlivé, že máme trhy nechat. Oni ale nemají za to žádnou zodpovědnost, my máme zodpovědnost. Nemůžeme si dovolit další Cheb. Tam se smrtnost zvýšila o 300 procent. Byla to úplná katastrofa. Tak si to připomeňme. Ano, argument – obchodní centra. V obchodních centrech jsme zakázali konzumaci. To znamená, že food court jsou zakázané. Je jenom take away. Není povolena konzumace v obchodních centrech. Lidé nemohou konzumovat, musejí odejít z centra. A na těch náměstích by lidé konzumovali. Viděl jsem, jak to ve čtvrtek vypadalo na vánočních trzích na Moravě," dodal Babiš s pochopením, že lidé jsou naštvaní – a že to vládu mrzí.

Vyzval také opětovně k očkování, kdy dodal, že kdyby se prezident Zeman nenaočkoval, v jeho věku by ležel někde na jipce a bojoval o život. „Tak to je. Očkování je ochrana vašich životů v případě, že dostanete covid a měli byste horší průběh. Je tam desetkrát a možná ještě víc šance, že se z toho dostanete, než nenaočkovaný. Tak na to prosím myslete," zdůraznil pozitivní test u hlavy státu Babiš.

Závěrem se pak Babiš věnoval Věslavu Michalikovi (STAN), který měl být v nové vládě ministrem průmyslu a obchodu, nominace se však vzdal kvůli své kauze.

Závěrem se pak Babiš věnoval Věslavu Michalikovi (STAN), který měl být v nové vládě ministrem průmyslu a obchodu, nominace se však vzdal kvůli své kauze. „Já jsem o tom ani nechtěl mluvit. Ale tenhle pán, který se jmenuje Michalik a který má tunu másla na hlavě, tunu másla. V tom pražském kmotrovském prostředí ho znají dobře. Zase do mě kope, že země je kvůli Andreji Babišovi přecitlivělá na tyto záležitosti. Tady pan Michalik, který už v minulosti dělal podivné transakce. Posílal údajně peníze do Karibiku, potom si to rozdělily nějaké dvě tradiční demokratické strany, ten polistopadový kartel. Údajně to tady roznášeli po Praze. Možná něco se vypralo přes Kypr. Jeho kolegové říkají dojemně, jaký je to borec a hrdina. Přitom ty jeho problémy jsou už od roku 2006, on je starosta od roku 2004. Všichni mu věří. ‚Věšek nám řekl, že je to dobrý, tak mu věříme.‘ A mě do toho montují. Oni, kteří na mě útočili. Já jsem poslal zdaněné moje peníze, v Čechách zdaněné. Jsem jediný politik, který deklaroval svoje daňové přiznání od roku 1996. Ty peníze se vrátily. Ale pán dělal tolik transakcí, kšefty s lidmi z Ruska, kde údajně pobýval. To v životopise nemá. Na Kypru podnikala jeho rodina. Kypr údajně není daňový ráj. Ano, oficiálně není. Všichni ale vědí, že je,“ rozjel se Babiš.

„Co kdyby se ho někdo zeptal, kde to vlastně zdanil. Nebo odkud ty peníze přišly. Nebo jeho paní. Znalci vědí, že v roce 2006 tady probíhala nějaká transakce za 300 milionů. Nějak se to tady rozdělovalo. Někde ty peníze skončily, někde se vypraly. Bylo by fajn, kdyby to tedy řekl pan Michalik. Protože si myslím, že on jako politik, a údajně je to on, který je vlastně výkonný předseda STAN, i sponzor. Samozřejmě je tam pár set tisíc. No, bůhví, kolik se toho odvedlo v cashi. Bylo by dobré to nějak vysvětlit, ne zase kopat do Babiše. A co dělají naše slavná média, hlavně ČT, ti vybraní redaktoři, kteří vyhráli volby? Však víte, kdo vyhrál volby koalici SPOLU. Hlavně vybrané redakce ČT a Českého rozhlasu, vybraní redaktoři – antibabišovci. Pusťte si ta interview, jak se tam ptají. Tady napsala krásně paní Božena: ‚Michalik je hrdina a slušný člověk. Feri také.‘ Všichni věděli, co dělá Feri. Tak ne že si budete myslet něco jiného. ČT nám to dnes vysvětlila, a ještě dovysvětlí, jak je to s tou politickou kulturou,“ podotkl Babiš s dovětkem, že to je tady nová politická kultura.

„Ano, vrací se polistopadový kartel. Korupce, tunely, kšefty. To je ta nová kultura. Někdo z vás mi napsal, že jak jsou ti redaktoři devótní. Já jsem měl dnes takovou minutku, s paní Postlerovou jsme probírali synonyma slova devótní. Je tam: servilní, poklonkující, patolízalský, plazící se. Tak to je devótní. Já jsem na to ani nechtěl reagovat, ale oni stále kopou do Babiše, že Babiš neodstoupil. Babiš neodstoupil, protože Babiš nemá tunu másla na hlavě jako pan Michalik. A pan Michalik dělal ty kšefty, když už byl v politice. Aby bylo jasno. Já mám čistý stůl. No a samozřejmě Feri. Ten znásilňoval holky proti jejich vůli. Jedna ta novinářka z té kyperské firmy ho kryla. A už jsme neslyšeli nic, protože je to hrdina, odstoupil. Super. Takže to je ta nová kultura, vážení,“ uzavřel Babiš.

Celý přepis pořadu Čau lidi:

Vážené dámy a pánové, přeji vám hezkou první adventní neděli. Teď zapálím první svíčku. Je to symbol naděje v lepší časy a splnění našich přání. Myslím, že si všichni přejeme, abychom se zbavili covidu. Společně. Držme si palce.



Vážení přátelé, dámy a pánové, vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Chtěl bych nejdříve poblahopřát novému premiérovi ČR Petru Fialovi k jeho jmenování. Přeji mu hodně úspěchů. Samozřejmě jsem rád, že pan prezident oznámil, že všechny kandidáty na ministry vyslechne do 13. 12. Věřím, že nová vláda by mohla vzniknout v tomto týdnu.



Panu novému premiérovi jsme dali k dispozici Hrzánský palác, dostal ochranou službu. Komunikujeme. Já jsem samozřejmě připraven zodpovědět jakékoliv dotazy a spolupracovat.



K situaci ohledně covidu. Je mi to moc líto, ale museli jsme zavřít adventní trhy. My jsme o tom na vládě diskutovali. Musím říct, že většina vlády neměla moc velkou chuť adventní trhy zavřít, ale stanovisko Ministerstva zdravotnictví bylo nekompromisní. Omezení kontaktů na vánočních trzích doporučovali čeští odborníci, ale hlavně nejrenomovanější institut v Evropě, institut Roberta Kocha. Trhy zavřeli i v Německu a v dalších zemích. Máme obrovský problém, máme málo zdravotníků. Nemocnice se plní. Trhy jsou velké riziko, protože se tam setkává velké množství lidí.



Možná už jste zapomněli, co se dělo na začátku tohoto roku. Ano, Cheb. Pamatujete na katastrofu Cheb? Leden, únor 2021? 400 mrtvých. Tady je tabule. To je citace, kdo všechno zemřel. Martin, 43 let, zemřel náhle. Stanislav, 41 let, zemřel náhle. My jsme tehdy dělali maximum pro to, abychom převáželi pacienty z nemocnic, které byly přeplněné, do celé ČR. 14 pacientů. A z celého Karlovarského kraje. Pan starosta Chebu udělal skvělé vánoční trhy. Ano, až do 3. ledna tam bylo kluziště. Je třeba si to připomenout, že je to obrovské riziko.



My jsme samozřejmě říkali hygienikům: nemohou tam zůstat ty stánky s těmi předměty, vánočními ozdobami a dalšími věcmi, na které se živnostníci připravovali dlouhé měsíce. Argument byl v tom, že je tam zkrátka riziko, konzumace, že je tam obrovská koncentrace lidí. Jednomyslně všechny hygieny na tom trvaly, Ministerstvo zdravotnictví na tom trvalo.



Mě teď mrzí, že někteří politici, kteří tady v Průhonicích kreslili kříže na náměstí a nespravedlivě nás obviňovali, že máme krev na rukou, teď přicházejí s tím, že je to vlastně nespravedlivé, že máme trhy nechat. Oni ale nemají za to žádnou zodpovědnost, my máme zodpovědnost. Nemůžeme si dovolit další Cheb. Tam se tam smrtnost zvýšila o 300 procent. Byla to úplná katastrofa. Tak si to připomeňme.

Ano, argument - obchodní centra. V obchodních centrech jsme zakázali konzumaci. To znamená, že food court jsou zakázané. Je jenom take away. Není povolena konzumace v obchodních centrech. Lidé nemohou konzumovat, musejí odejít z centra. A na těch náměstích by lidé konzumovali. Viděl jsem, jak to ve čtvrtek vypadalo na vánočních trzích na Moravě.



Takže já chápu, že lidé jsou naštvaní. Nás to mrzí. Kolega Havlíček připravuje kompenzace pro trhovce, ještě dnes večer má setkání k tomu. Provozovatelé vánočních stánků a adventních trhů dosáhnou na vyšší kompenzace. Se zástupci profesních svazů připravuje jejich parametry, dnes večer bude mít ta kompenzace finální dohodu. V pondělí ji zveřejníme. Určitě na to reagujeme. Zkuste ale pochopit, že je tady obrovské riziko. A navíc přichází ta jihoafrická nebezpečná mutace. Byla to těžká debata. Já chápu vaše argumenty, ale zkrátka my jako vláda si nemůžeme dovolit jít proti jednoznačnému návrhu Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví na tom trvá. Proto jsme to odsouhlasili, i když se nám do toho moc nechtělo. Protože víme, že to ovlivní Vánoce. Všichni máme rádi Vánoce.



Povolili jsme prodej stromků a kaprů. Stromečky na náměstích jsou. Někteří to samozřejmě obcházejí. Je to ale jejich zodpovědnost, když se něco stane. A potom za to samozřejmě zase bude moci vláda, že jsme něco neudělali. My děláme maximum pro to, abychom vás ochránili.

Pamatujete, když jsme byli obviněni, že jsme neměli rozvolňovat 3. 12. minulý rok před Vánoci, že jsme udělali chybu, a že jsme nezvládli léto minulý rok? Ano, poučili jsme se. Zařídili jsme úplně jiným způsobem při návratu lidí z dovolených a nástupu dětí do škol.



Nikdo nepředpokládal tuto další vlnu. EU nám tvrdila - 70 procent naočkovaných, že to zvládneme. Vypadá to ale jinak. A všude jsou opatření, všude jsou i lockdowny. My jsme nechtěli lockdown, protože nic nepřinese. Zvládneme to jenom tak, když všichni budete dodržovat ta opatření. A ty vánoční trhy jsou samozřejmě kontakt. Lidi se scházejí z celé republiky, aby chodili na Staromák nebo do Brna, do Drážďan. Všude zavřeli ty trhy.



Je potřeba si připomenout statistiky zemřelých. Leden 2021: 4 854. To byl přimý důsledek Vánoc. Únor: 4163 zemřelých. Březen: 6088. A samozřejmě jednoznačně v Karlovarském kraji to byly ty vánoční trhy v Chebu, které zkrátka přitáhly lidi z celého kraje.

Takže prosím, myslete na to.



Má to souvislost s očkováním. Já mluvím se zdravotníky a slyším různé tragédie. Četl jsem na Twitteru a dostal výzvu ke sbírce. Na Twitteru psali: “Kamarádovi zemřela manželka na covid, byla v pátém měsíci těhotenství, dítě Barborka se podařilo zachránit, bude ji teď i se skoro dvouletým Dominikem vychovávat sám. Kdyby měl někdo zájem přispět, sdílet, určitě mu to pomůže.” “Pomoc rodině Sylvie Zouharové. V pondělí 22. listopadu podlehla mladá těhotná maminka Sylvie Zouharová, měla 35 let, covidové nákaze. A partner Petr se rázem ocitl sám se skoro dvouletým synem a novorozenou holčičkou, kterou se lékařům díky bohu podařilo zachránit.”



Takže to jsou ty tragédie. A vy, kteří mi stále píšete, že se nechcete očkovat, myslete na to. Mimochodem, kdyby se prezident Zeman nenaočkoval, v jeho věku, tak by ležel někde na JIPce a bojoval o život. Tak to je. Očkování je ochrana vašich životů v případě, že dostanete covid a měli byste horší průběh. Je tam desetkrát a možná ještě víc šance, že se z toho dostanete, než nenaočkovaný. Tak na to prosím myslete.



Určitě jste zaznamenali dnes médiích, ministr zdravotnictví Vojtěch to psal i na Twitteru, že je covid pozitivní. Má lehký průběh. Proč? No, protože to očkovaný. Stejně jako pan prezident měl dobrý průběh, protože je třikrát očkovaný.



Chci vám říct něco ohledně té jihoafrické mutace, takzvaný omikron. Nebylo to z Egypta, jak psala některá média, ale z Namibie. V Namibii byla fotoexpedice, devítičlenná skupina z ČR. Vraceli se přes JAR a Dubaj do Prahy. Paní, která, a je to potvrzeno, má tu novou mutaci, má lehký průběh. Má vyrážku. Byla očkovaná, proto má určitě lehký průběh. Teplota 37.7, svědivý exantém na hrudi. Je bohužel na tu mutaci pozitivní. Ostatní čtyři členové té expedice jsou negativní.



Evropa to řeší centrálně, ale zatím se o tom nic neví. Ví se o tom, že v Africe za 14 dní tato mutace ovládla celou JAR, a že se šíří 500 krát rychleji než jsme byli zvyklí. Neví se, jestli na to funguje očkování nebo ne. Ale byl zaveden koordinační systém v rámci Evropy, tak snad se to brzy dozvíme. My jsme samozřejmě udělali opatření mezi hygienou a cizineckou policií, abychom měli lepší evidenci. K nám z jižní Afriky nejsou přímé lety. Určitě jste ale zaznamenali, že v Nizozemsku v jednom letu bylo až 64 nakažených. To jsou přímé lety. Je jasné, že ta mutace je velice infekční. Proto prosím dávejte pozor.

My jsme důrazně nedoporučili občanům ČR a cizincům na území ČR cestovat na území JAR, Namibie, Lesotha, Eswatini, Svazijské republiky, Zimbabwe, Botswany a Mosambiku. Zákaz vstupu na území ČR všem občanům třetích zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území daných států. Toto opatření jsme udělali okamžitě, kvůli tomu byla vláda v pátek.



Bohužel ten covid nekončí. Je tady ta nová mutace. My vás budeme průběžně informovat, jak se to vyvíjí. Omezte ale prosím kontakty, to funguje nejlíp. Očkování. Další důkaz, že očkování funguje. A kontakty. Potom to nemůžete chytit.



Mimochodem, v té promořenosti bohužel stále vedeme. U nás mělo covid 2 110 274 lidí. To je téměř 20 procent. V takovém Polsku, které má čtyřikrát více obyvatel, jenom 3 487 254. A v Holandsku, které má 17,4 milionu obyvatel 2 577 446. Čím to asi je? Zkuste hádat. Prosím vás, dodržujte ta pravidla. Je to důležité. Děkuji.



Chytrá karanténa samozřejmě funguje, posilujeme jí. Ministryně Schillerové podepsala převod 272 milionů z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Půjdou na posílen Chytré karantény. Tento systém pomáhá i boji proti šíření pandemie, to určitě už dávno víte.



Situace v nemocnicích je napjatá. Ano, máme téměř 6 tisíc hospitalizací, z toho 900 na JIP. Průměrný věk nově přijatých je 65 let. Průměrný věk všech hospitalizovaných je 69 let. Děláme samozřejmě opatření. V případě, že by nemocnice znovu na Moravě byly zaplněné, tak jsme připraveni v rámci lůžkové dispečinkové služby realizovat převozy, ale zatím naštěstí není žádný požadavek.



Zkrátili jsme dobu na očkování třetí posilující dávkou na 5 měsíců. Původně termín registrace přes CRS osobám starším 60 let a chronikům měl být od 1. 12., našim ajťákům, moc jim za to děkuji, se to podařilo zkrátit. Můžete se registrovat už od zítra. Já jsem hlavně velký propagátor očkovacího centra na Chodově, které stále očkuje, bez registrace, bez rezervace, jedou naplno, skvělé místo. Povedlo se nám prodloužit nájem až do konce března. V pondělí otevíráme nové očkovací centrum Černý most.

Když se podívám na ty termíny čekačky na očkování, tak Praha je nejlepší. Tady mám podklad, že v Praze se čeká asi 4 dny. Ale říkám: na Chodově se nečeká. Ostatní kraje některé mají až 9 dní. Děláme maximum pro to, abychom zkrátili te termín čekání.



Znovu jsme začali řešit další očkovací centra. Tak, jako jsme je měli v červnu, když jsme měli kapacitu 150 tisíc. Naočkovali jsme za jeden den 130 tisíc. Hlavní problém je ale personál. Vakcín máme dost. Já jsem znovu oslovil O2 Universum, šéfa O2 Arény, což skutečně bylo podle mého názoru jedno z nejlepších center na světě. 7 tisíc za den, a ještě rezerva.



Teď debatujeme o tom, aby se našlo nějaká permanentní místo, kde by se mohlo očkovat. Bohužel ÚVNka v této chvíli není schopná to obsadit personálně. Proto já strašně vítám, a znovu jsou to Lékaři pomáhají Česku, pan Mounajjed a jeho kolega Studený. Jsme v kontaktu. Přicházejí s iniciativou: naočkujme milion lidí třetí dávkou za týden a pomožme našim zdravotníkům. Tak samozřejmě teoreticky se to zvládnout dá, pokud bychom měli ty kapacity jako v červnu. My je ale musíme vybudovat. Tato iniciativa, já tomu tleskám, jsme v kontaktu, k dispozici, vyzývá hlavně zdravotníky, například zubaře nebo ty, kteří ještě nejsou zapojení do očkování, hlavně ambulantní specialisty. Chtěl bych je podpořit, protože není problém vybudovat takové centrum, i když to trvá nějaký čas a je tam potřeba instalovat to speciální IT. Největší problém jsou zdravotníci, kteří jsou bohužel na OČR nebo PN. Tato výzva má naší plnou podporu. Chceme tím snížit tlak na nemocnice, chceme naočkovat maximální počet lidí.



Očkování dětí od 12 do 15 let. Já jsem na Radě byl velice nespokojen, že jsou tam dlouhé čekací lhůty. Teď se to snížilo. Také se konečně trochu pochlapil Motol. Mají dětskou polikliniku, která stála stovky milionů… Takže prosím, pokud někde čekáte s dětmi na očkování, klidně jděte do Motola. To je to správné místo, aby vás rychle naočkovali. My určitě od vás rádi dostaneme nějakou zpětnou vazbu, jak to funguje nebo nefunguje. Sledujeme to každý den.



Já nevím, co udělá příští vláda, jestli bude souhlasit s tím, že by se měli povinně naočkovat různé profese jako zdravotníci, sociální služby, pečovatelé, vojáci, hasiči, policisté… My říkáme, že i všichni 60 plus. Samozřejmě mimo ty, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou naočkovat. Jestli to nová vláda bude nebo nebude chtít. Je ale potřeba se na to připravit. Je jasné, že ten počet lidí, kteří budou muset dostat třetí dávku je obrovská. Je potřeba se na to připravit. Děláme pro to maximum.



Kromě osvědčené vakcíny Pfizer, které jsme koupili největší množství, tak teď zapojujeme i Modernu. Ten její efekt na deltu je velice dobrý. Bude k dispozici na tom očkovacím místě na Černém mostě.

Dále byla schválená vakcína pro děti 5 až 11 let, do ČR bude dodána 21. prosince. V ordinacích pediatrů bude dostupná v lednu 2022. Nicméně, fakultní a krajské nemocnice dostanou základní dodávku napřímo. Tak pokud by chtěli rodiče své děti očkovat během svátků. Jde o vakcínu, které v chladničce vydrží až 2,5 měsíce. Doufejme, že i pediatři se zapojí velice rychle.



Ohledně pediatrů. My velice oceňujeme navyšování očkování pediatrů, za poslední týden to bylo 80 tisíc dávek. To je sice čtvrtý nejsilnější týden v celém roce, ale je to jenom 1,5 výkonu na normálních očkovacích místech. Budeme rádi, když praktici se zapojí ještě více než předtím. Vakcína je k dispozici, mohou si ji objednat. Distributor doveze. Děkujeme moc.



Naše vláda pracuje normálně, jako kdybychom tady měli být ještě 4 roky. Vládu jsme měli třikrát, v pondělí, v čtvrtek a v pátek přes video. Hlavní téma je covid, ale i další.



Pan Havlíček dokončuje přípravu na Dukovany, za dva roky se mu podařilo postavit celý projekt na nohy, všechny smlouvy, zákon, zvládnul i připravu tendru. V pátek dorazilo poslední bezpečnostní posouzení. Takže splnil vše, připravil celý projekt jádra. Nová vláda již jen formálně zahájí tendr. Doufejme, že ho zahájí tehdy.



Dobře to vypadá i v EU, kde se nám spolu s Francií podařilo to, že jádro bude zřejmě v příštích dnech uznáno jako udržitelný zdroj, což dává definitivní zelenou pro jeho výstavbu. Paní Schillerová oznámila, že celkový majetek státu stoupl na 5 850 miliard, to je 5,85 bilionu. Takže majetek státu roste. Patří tam stavby, pozemky, movité věci či peněžní prostředky.



A bohužel naše ČNB, o tom už jsem vám říkal, je papežštější než papež. A k tomu kombinace se škrtacím heroismem nové koalice, která slibuje, že bude škrtat 125 miliard. Nevím tedy, kde. A ještě navíc rozpočtové provizorium. To skutečně nejsou dobrá zprávy pro naší ekonomiku. Nevím, proč tuhle restriktivní měnovou i fiskální politiku chtějí ČNB a nová vláda zavést. Budeme jediní v Evropě, kteří tohle dělají. Znovu opakuji, že sazba ECB je nula.



Na závěr taková věc, která nesouvisí s covidem, souvisí s novou vládou. Já jsem o tom ani nechtěl mluvit. Ale tenhle pán, který se jmenuje Michalik, a který má tunu másla na hlavě, tunu másla. V tom pražském kmotrovském prostředí ho znají dobře. Zase do mě kope, že země je kvůli Andreji Babišovi přecitlivělá na tyto záležitosti. Tady pan Michalik, který už v minulosti dělal podivné transakce. Posílal údajně peníze do Karibiku, potom si to rozdělili nějaké dvě tradiční demokratické strany, ten polistopadový kartel. Údajně to tady roznášeli po Praze. Možná něco se vypralo přes Kypr.



Jeho kolegové říkají dojemně, jaký je to borec a hrdina. Přitom ty jeho problémy jsou už od roku 2006, on je starosta od roku 2004. Všichni mu věří. “Věšek nám řekl, že je to dobrý, tak mu věříme.” A mě do toho montují. Oni, kteří na mě útočili. Já jsem poslal zdaněné moje peníze, v Čechách zdaněné. Jsem jediný politik, který deklaroval svoje daňové přiznání od roku 1996. Ty peníze se vrátily. Ale pán dělal tolik transakcí, kšefty s lidma z Ruska, kde údajně pobýval. To v životopise nemá. Na Kypru podnikala jeho rodina. Kypr údajně není daňový ráj. Ano, oficiálně není. Všichni ale vědí, že je.



Co kdyby se ho někdo zeptal, kde to vlastně zdanil. Nebo odkud ty peníze přišly. Nebo jeho paní. Znalci vědí, že v roce 2006 tady probíhala nějaká transakce za 300 milionů. Nějak se to tady rozdělovalo. Někde ty peníze skončily, někde se vypraly. Bylo by fajn, kdyby to tedy řekl pan Michalik. Protože si myslím, že on jako politik, a údajně je to on, který je vlastně výkonný předseda STANu, i sponzor. Samozřejmě, je tam pár set tisíc. No, bůh ví, kolik se toho odvedlo v cashi. Bylo by dobré to nějak vysvětlit, ne zase kopat do Babiše.



A co dělají naše slavná média, hlavně ČT, ti vybraní redaktoři, kteří vyhráli volby? Však víte, kdo vyhrál volby koalici Spolu. Hlavně vybrané redakce ČT a Rozhlasu, vybraní redaktoři antibabišovci. Pusťte si ty interview, jak se tam ptají.



Tady napsala krásně paní Božena: “Michalik je hrdina a slušný člověk. Feri také.” Všichni věděli, co dělá Feri. “Tak né, že si budete myslet něco jiného. ČT nám to dnes vysvětlila, a ještě dovysvětlí, jak je to s tou politickou kulturou.”



To je tady nová politická kultura. Ano, vrací se polistopadový kartel. Korupce, tunely, kšefty. To je ta nová kultura. Někdo z vás mi napsal, že jak jsou ty redaktoři devótní. Já jsem měl dnes takovou minutku, s paní Postlerovou jsme probírali synonyma slova devótní. Je tam: servilní, poklonkující, patolízalský, plazící se. Tak to je devótní.



Já jsem na to ani nechtěl reagovat, ale oni stále kopou do Babiše, že Babiš neodstoupil. Babiš neodstoupil, protože Babiš nemá tunu másla na hlavě jak pan Michalik. A pan Michalik dělal ty kšefty, když už byl v politice. Aby bylo jasno.



Já mám čistý stůl. No, a samozřejmě Feri. Ten znásilňoval holky proti jejich vůli. Jedna ta novinářka z té kyperské firmy ho kryla. A už jsme neslyšeli nic, Protože je to hrdina, odstoupil. Super. Takže to je ta nová kultura, vážení.



Přeji vám hodně zdraví. Prosím, očkujte se.

