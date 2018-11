Perou se, ani do hospody už nesmí. V Česku propukla aféra s Ukrajinci, pod povrchem bublají divné věci

Město Libáň má problém. V poslední době v něm přibylo obyvatel, ale nově příchozí do společnosti příliš nezapadli. Jedná se o agenturní zaměstnance, kteří pracují ve firmě ANTOLIN LIBAN, s. r. o. Obyvatelé si stěžují, že zaměstnanci převážně z východní Evropy jsou často opilí na veřejnosti a nerespektují zákony. O problému informovala Mladá fronta DNES. A co papír nesnesl, to obyvatelé svěřili facebookovým stránkám...

Libáň se nachází u hranic Královéhradeckého a Středočeského kraje, poblíž velice průmyslové Mladé Boleslavi, kde se také nachází mnoho zahraničních pracovníků. I v Libáni je živí automobilový průmysl, Antolin Liban, s. r. o. (dále jen Antolin) vyrábí interiéry aut, například i pro blízkou Škodovku. Podle MF agentura OSPRO pro Antolin dodává dělníky z Ukrajiny, Rumunska, Bulharska či Běloruska.

„Alkohol, drogy. Máme strach, ale lepší je být zticha,“ tak popsala žena, která se představila jen jako Jitka, soužití s těmito cizinci pro MF. Ke konfliktu došlo například v baru Jabas, kdy jeden člověk skončil v nemocnici a situaci musela řešit policie, informuje Mladá fronta. „Naše hlídka zde zasahovala, jednu osobu jsme zadrželi,“ uvedl pro tyto noviny Josef Kačírek z obvodního policejního oddělení v Kopidlně.

Starosta Libáně odhaduje počet cizinců na 200, první dle jeho paměti začala agentura OSPRO přivážet před rokem. Jako soukromé subjekty se mu ani Antolin ani OSPRO nemusejí zpovídat. „Pro ně je prostě levnější přivézt cizince než platit naše lidi,“ svěřil se. Tvrdí, že jako město jsou na firmy i cizince krátcí, pouze zakázali popíjení alkoholu na veřejnosti. Michal Balcar, autor facebookové skupiny „Libáň patří libaňákům stop OSPRO“ dokresluje situaci takto: „Jsou neustále opilí. Dříve se mlátili mezi sebou, ale teď už si dovolí na kohokoliv. Chceme, aby s tím začal konečně někdo něco dělat.“ Místní hostinský je prý ani nepouští do hospody.

Na facebokové stránce Libáň patří libaňákům stop OSPRO je možné vidět například to, jak cizinci parkují na zákazu stání. „Z dnešního rána, jako každý pátek zástupy ospra, co si jdou pro zálohu. Kolik jim za tu otrockou práci platí, že nevyžijou z výplaty? To, že si opět z ulice z obou stran dělají parkoviště i s autobusem, to je už asi normální...“ zní komentář u fotek.

I další uživatelé na stránce popisovali, jaká je situace. „Myslím, že ospráků bude přibývat, protože v Antolinu to funguje tak, že to zvládne jeden kmenový, na tu samou práci musejí dělat 3–4 pracovníci z Ospra, takže kmenoví jsou placeni za práci a z Ospra jsou placeni za hodiny, které proflákaji po fabrice, denně musejí některé pracovníky z Ospra poslat domů, protože mají 3 promile, kmenoví by dostali výpověď, z Ospra druhý den zas přijdou, už mají promile jenom 2. A takhle to tam chodí, vedení o tom ví, ale nic s tím nedělají,“ míní Iveta Pokorná.

Mára Berko má své řešení: „Generálního ředitele nakopat pořádně do huby, každej kmenovej zaměstnanec jednu kopačku,“ píše v komentářích.

Sami agenturní zaměstanci si stěžují na podmínky, za jakých pro agenturu pracují. „Vydělám asi 12 tisíc korun a ještě k tomu musím platit za ubytovnu zhruba čtyři tisíce. Měsíčně mi po zaplacení všeho zbude asi pět tisíc. Co tady máme dělat než chlastat?“ ptal se jeden anonymní pracovník při rozhovoru s MF. Také ubytování je údajně špatné, jeden z cizinců uvedl, že jich v jednom pokoji spí až pět, podle jiného bylo na jednom pokoji ubytováno dokonce 8 lidí. Město pronajalo své objekty v době, kdy cizinců a problémů s nimi nebylo tolik. Nyní ji prý vypovědět nemůže. Místostarosta uvedl, že firma OSPRO nakoupila objekty od soukromníků. Věcné vyjádření se MF od firmy OSPRO ani od Antolinu získat nepodařilo.

Některá hodnocení agentury OSPRO na jejich facebookovém profilu a stránce firmy.cz jsou taktéž velmi výmluvná. „Možem sa zasmát, stačí, keď si člověk prečíta zmluvu!!! Taká zmluva, ktorá klame v zarobku, asi prečo?! Koordinátorov 50, ani jeden platný, vyhodiť na smetisko klamarov a darmožráčov pokut! Sme desiatky takých, čo možu potvrdiť, jako sa darý a aký sú koordinátory. Zverou sa tak nezaobchádza, žiadne správanie. Jako vy možete niečo povedať, keď sedíte v kanclu??? Čo o tom viete? Ruka ruku myje, asi u Vás žiadna spravedlnosť. Urobte poriadok, ak chcete od ludí pekne správanie, oni na Vás makaju 16 hod,“ píše Stanoonik.

David Šprinc doplňuje: „Nejhorší personální agentura, co znám!!!! Chcete jít k lékaři? Nemáte nárok, dokud si nenajdete za sebe náhradu v zaměstnání... Odejdete k lékaři a nemáte náhradu? Hned dostanete pokutu min. 1000,- a jednání koordinátora? I prase se chová lépe!!! Výplaty? Podle hodin máte dostat víc, než ve skutečnosti dostanete, a podmínky na odstoupení od firmy tzv. výpovědi... jen ze zdravotních důvodů... No, abych řekl pravdu, tak tuto firmu a hlavně koordinátora P. Šťastný NIKDY VÍCE, TO RADŠI KULKU DO PALICE!!!“ K této recenzi OSPRO reagovalo, že se určitě jedná o nedorozumění a že pan Šprinc by se měl zastavit v kanceláři.

A na Facebooku se také urodilo. „Dobrý den, hledal jsem si práci, tak jsem se informoval o Vaší agentuře, jelikož jsem se dozvěděl špatné věci o jednání Vaší firmy a Vašich koordinátorů, o Vašich zavádějících příplatcích a sumách, které uvádíte v inzerátech, jelikož nejsou pravdivé, dospěl jsem k závěru, že veškeré příplatky si bere Vaše firma a Vaši koordinátoři do vlastních kapes.Už jsem jeden příspěvek psal, ale byl smazán,což dokazuje, že je to vše pravda. S pozdravem, Kalinta Kintas, lidi, je mi Vás moc líto, kdo pod tuto agenturu pracuje, držte se,“ píše Kalinta Kintas.

Přizvukuje mu „Fanťák Bílý“: „Vše je pravda! Mám odpracovaných 194 hod a dostal jsem jen základní mzdu, protože jsem dal výpověď z důvodu nevhodného chování koordinátorky, v dominu, kde sídlí a pracuje se svojí dcerou, která vše řídí, bylo řečeno základní mzdu do smlouvy, zbytek do obálky! 100 Kč na hod čistá ruka najednou jsem nedostal ani 1 Kč, takže v pondělí tuto firmu jdu udat ne jen na kriminálku, ale i na berňák. Hezký večer.“

