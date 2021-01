Petice a protesty v nemocnici v Třinci. Odvolaný ředitel se brání nařčení z šikany

reklama

Za současné koronavirové krize si jen málokdo dovede představit, že by zdravotníci a lékaři začali stávkovat a omezili by lékařskou péči. Anebo že by se vedení některé nemocnice kvůli vnitřním sporům naprosto zhroutilo. K tomuto stavu ale nebylo daleko ve velké, regionální třinecké nemocnici Sosna, když vedení Moravskoslezského kraje (MSK) neočekávaně odvolalo ředitele Martina Sikoru, údajně za jeho razantní rošády v personálním obsazení vedoucího a středního managementu nemocnice. A to i přes fakt, že byl do funkce šéfa špitálu jmenován teprve před 3 měsíci. Velká část zaměstnanců se ale za svého ředitele okamžitě postavila a na krajský úřad tak dorazila rychlá protestní petice s přibližně 180 podpisy. Okolo stovky zaměstnanců pak před zdravotnickým areálem protestovalo i s transparenty, při příjezdu zástupců Krajského úřadu v Ostravě, kteří dorazili do Třince celou spornou situaci vyřešit.

„Já to odvolání pana Sikory ze strany kraje moc nechápu. Ředitele znám jako člověka velmi komunikativního, se kterým se určitě dalo jednat. A odvolávat někoho na základě anonymního dopisu je dost neprofesionální, anonymy by se přece měly házet do koše. Navíc v tom listu pisatel uvedl nepravdivé údaje, jako například, že pokud Sikora nebude odvolán, půjde 120 sester na nemocenskou, což byl holý nesmysl. Jednak řada lidí za bývalým ředitelem stojí a navíc jsou lékaři i sestry natolik zodpovědní, že by to nikdy neudělali. Vrcholový manažer má přece právo vybrat si lidi, se kterými bude spolupracovat, zvlášť když není spokojen s prací dřívějšího managementu i jejich praktikami ve finanční oblasti. Kraj ale nedal řediteli Sikorovi žádný čas na to, aby ukázal, co v něm je, a jestli budou ty jeho změny přínosné,“ uvedl jeden z dlouholetých zaměstnanců třinecké nemocnice, který si nepřál být jmenován, jeho jméno má redakce ParlamentniListy.cz k dispozici.

Třinečtí zdravotníci: Ředitel chtěl jen zlepšit chod špitálu

Také někteří další zaměstnanci i zainteresovaní lidé z Třince si myslí, že ředitel Sikora jen částečně změnil organizační strukturu nemocnice, když některé funkce sloučil a jiné naopak rozdělil, aby zlepšil chod společnosti a také její finanční prosperitu. Došlo tak například k tomu, že oddělené posty náměstků pro léčebnou péči, pro chirurgické a nechirurgické obory spojil pod jednu osobu a naopak rozdělil činnost ústavní hygieničky, která byla zároveň i manažerkou kvality. Na pozici „kvalitářky“ s cílem získání akreditace byla vybrána Martina Sližová, která tuto funkci zastávala v době, kdy třinecká nemocnice už jednou akreditaci získala, nyní ji ale zatím znovu nemá.

Zmíněné názory pracovníků nemocnice i časti třinecké veřejnosti však rozporují vedoucí zaměstnanci Krajského úřadu v Ostravě.

Krajský náměstek kritizuje údajné drsné personální změny

Zdravotníci z třinecké nemocnice se neobrátili s žádostí o vysvětlení podivné situace jen na krajský úřad, ale požádali o pomoc i regionální politiky z Pirátské strany. Pavel Kořízek, krajský zastupitel Pirátů a člen zdravotního výboru při MSK tak oslovil vedení kraje s požadavkem na profesionální zpracování objektivní analýzy poměrů v třinecké nemocnici. Tento materiál, jak uvedl ve své žádosti, by měl vyhotovit buďto společně zdravotní a kontrolní výbor kraje nebo externí subjekt. Jak zaměstnancům nemocnice, tak i některým lidem z třinecké veřejnosti je totiž dost podezřelé, že krajský úřad bez většího prošetření celé záležitosti nejprve odvolal ředitele Sikoru a potom hned vyhlásil nové výběrové řízení na post šéfa nemocnice. Ten nyní dočasně zastává Jaroslav Brzyszkowski, dříve náměstek pro techniku a provoz, jenž je jinými zaměstnanci nemocnice považován spíše za odborníka na stavebnictví a údržbu než na lékařskou péči. Některým lidem také vadí, že zmíněný prozatímní šéf nemocnice Brzyszkowski, má být manželem asistentky zdravotního náměstka kraje Martina Gebauera. A právě náměstek Gebauer se vyjádřil zastupiteli Pirátů Kořízkovi v tom smyslu, že odvolaný ředitel Sikora si prý počínal v personální oblasti dost neprofesionálně.

„Nová organizační struktura nevešla v platnost, neboť nebyla dostatečně projednána a schválena některými náměstky dle platných interních směrnic. Došlo v ní ke zřízení místa personální náměstkyně s obrovskými kompetencemi, ke zřízení místa obchodního náměstka a také další pozice auditora kvality. Naopak bylo zrušeno místo náměstka pro léčebnou péči, což by pak v důsledku zcela jednoznačně vedlo ke zvýšení celkových mzdových nákladů nemocnice. Dále dostal výpověď vedoucí lékárny, a to na ‚minutu‘ po přibližně 27 odpracovaných letech bez odstupného a bez odůvodnění. Byly provedeny také změny v kompetenci ústavní hygieničky a byla odvolána i náměstkyně pro ošetřovatelskou péči,“ vysvětloval Pirátům náměstek Gebauer.

Na přestěhování si stěžovali lékaři z plicní ambulance

Jablkem sváru se posléze i stalo vypovězení smlouvy nájemcům plicní ambulance. Odvolaný ředitel Sikora tvrdil, že platili nízký nájem, který chtěl upravit na současně obvyklé ceny a dát ambulanci jiné prostory, i když už jedno zdravotnické zařízení stejného typu v nemocnici funguje a je i lépe vybaveno. Krajský náměstek Gebauer to však hodnotí jako fatální selhání v komunikaci, protože právě v této „vypovězené“ ambulanci se má léčit několik tisíc pacientů z Třinecka a okolí.

„Než došlo k odvolání ředitele Sikory, proběhla schůzka, kde měl všechny své kroky pro tak razantní změny v managementu nemocnice zdůvodnit, a to zvláště v době, kdy bylo zásadní zajistit připravenost a samotný průběh vakcinace seniorů. Žádné relevantní odůvodnění však nepadlo. Neslyšel jsem ani důvod k šetření nákladů nemocnice. Právě vytvořením dalších dvou míst, dojde k nárůstu personálních nákladů. Samotní odvolaní členové managementu byli při tomto aktu v šoku, neboť se jednalo o bleskové odvolání. Obzvlášť, když tyto změny byly naplánovány už měsíc dopředu a vedení kraje, jako zřizovatel, nebylo informováno o těchto zamýšlených krocích na rozdíl od místní samosprávy. Zarážející je i skutečnost, že se následně vina za IT připravenost nemocnice k vakcinaci ‚hodila‘ na náměstkyni pro ošetřovatelskou péči a ústavní hygieničku, když žádat o přístupy do celostátního systému měl pan ředitel. Nyní si tedy musím klást otázku, zda zaměstnanci nemocnice mají skutečně všechny správné informace,“ upřesnil ještě k celé kauze náměstek Martin Gebauer.

Ředitel Sikora nařčení z „divokých“ praktik odmítá

ParlamentniListy.cz (PL) oslovily bývalého ředitele Sikoru, aby se k důvodům své „suspendace“ ze strany krajského úřadu konkrétně vyjádřil. Odvolaný manažer pak uvedl, že byl zejména dost překvapený z toho, jakým způsobem byl sám rychle sesazen ze svého postu, i když všechny změny měl nejprve konzultovat jak s náměstkem Gebauerem, tak i s vedoucím odboru pro oblast zdravotnictví MSK Pavlem Rydrychem. Zástupci kraje předložili na jednání se Sikorou, jako jeden z důležitých argumentů, anonymní dopis s řadou obvinění, na které ale Martin Sikora hned adekvátně reagoval, a to posléze i písemně na adresu krajského hejtmana Ivo Vondráka, který mu sdělil, že pokud by provedené změny měly vliv na kvalitu péče v nemocnici, musel by svolat radu kraje a situaci řešit. Pár dnů na to byl však Sikora bez většího vysvětlování krajskou radou odvolán.

Bývalý ředitel se také razantně ohrazuje vůči nařčením, že by se měl chovat ke svým podřízeným hrubě a v rozporu se Zákoníkem práce.

„Byla-li zaměstnanci nabízená jiná pracovní pozice, vždy jsem mu dal prostor k vyhodnocení nabídky. Toto je možné doložit procesem odvolání náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, což je i písemně podložené. Nabídl jsem jí pozici chirurgické sestry a ze strany paní náměstkyně zazněl pozitivní návrh na její příští specializaci v oboru geriatrie. Jakékoliv personální změny jsou vždy vnímány citlivě a s tímto vědomím jsem k nim přistupoval. Považuji za vhodné říct, že nikdo ze zaměstnanců neukončil práci ihned a nezůstal bez prostředků. Vždy se všechno dělo v rámci možností daných zákonem,“ konstatoval Sikora a ještě doplnil vysvětlení k dalším personálním změnám:

„Vedoucí lékárny jsem v přátelské atmosféře sdělil, že bych rád směřoval fungování lékárny jiným směrem a poděkoval jí za dosavadní práci. Celý krok jsem učinil nejen správně po právní stránce, ale rovněž s potřebnou dávkou slušnosti. Navíc jsem toto rozhodnutí udělal po předchozím projednání s odborovou organizací. Podobně jsem si počínal i u dalších změn. V organizaci léčebné péče jsem po zvážení všech okolností došel k závěru, že roli náměstka v této oblasti vnímám profilově jinak, než byla obsazena. Náměstek pro léčebnou péči by se měl zaměřit zejména na rozvoj strategie nemocnice a směřování léčebných oborů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl jmenovat pouze jednoho náměstka pro léčebnou péči, a to MUDr. Štěpána Ruckého, CSc. Pan primář tuto pozici v minulosti úspěšně vykonával. Nemocnice za jeho působení prosperovala a pan primář je osobou respektovanou celým spektrem zaměstnanců.“

Konkurz má spornou situaci vyřešit

Redakce PL oslovila i nového, dočasného ředitele třinecké nemocnice Jaroslava Brzyszkowského, aby se k současnému stavu a všem novým změnám vyjádřil. Ten však na telefonáty i písemné výzvy přes svého tiskového mluvčího ani po třech dnech nereagoval.

V současné době bylo už Krajským úřadem v Ostravě vyhlášeno výběrové řízení na post nového ředitele třinecké nemocnice a byla už i ustavena výběrová komise, ve které zasednou náměstci Moravskoslezského kraje spolu se zaměstnanci krajského úřadu. Složení komise pak ještě doplňuje jeden z ředitelů okresní nemocnice v ostravském kraji. Konkurzu se může zúčastnit kdokoliv, pokud bude splňovat stanovená kritéria. Odvolaný ředitel Sikora zatím svou účast zvažuje. Zda tento krok krajského úřadu bude pro chod nemocnice skutečně užitečný, se ukáže v nejbližší budoucnosti.



