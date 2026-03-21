Petice na Vachatovou jako na Horákovou? Zaznělo ostré srovnání

21.03.2026 13:26 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

„Odmítají odkrýt karty,“ říká novinář Radim Panenka o politických neziskových organizacích v souvislosti s debatou o zákonu o jejich financování ze zahraničí a odhaluje, čeho se ještě neziskovky bojí. Jde zde totiž nejen o peníze.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Novinář Radim Panenka

Podle Radima Panenky se v současnosti rozhoduje o tom, zda bude Česká republika zemí, kterou řídí politici s přímým mandátem od voličů, nebo zda budou o směřování státu rozhodovat média, politické neziskové organizace a jejich sponzoři. Ti jsou podle něj často financováni ze zahraničí. Právě propojení médií, neziskových organizací a jejich sponzorů se obává odhalení svého financování.

V posledním týdnu se nejen v médiích rozhořela debata o připravovaném návrhu zákona o financování neziskových organizací ze zahraničí. Podle některých jde o inspiraci zákonem ze Spojených států, jiní hovoří o inspiraci ruským zákonem. Do diskuse o připravovaném návrhu zákona se zapojil i prezident Petr Pavel a uvedl, že by takový zákon vedl k omezení demokracie.

„Podle něho prý omezení demokracie spočívá v tom, že neziskovky budou muset říct, kdo je platí,“ podivuje se Panenka. Slova prezidenta nicméně nepovažuje za překvapivá. Jsou podle něj jen zkrátka lživá.

„Mluvčí prezidenta, Petr Kolář, se zachoval jako poslušný pejsek svých sponzorů – svých páníčků, kteří si ho vodí hezky na vodítku – a nebojuje za občany. Bojuje na prvním místě za tyto lobbisty a za neziskovky, které tito lobbisté platí a jejichž prostřednictvím ovlivňují politiku,“ prohlašuje Panenka s odkazem na prezidentova „přítele po boku“ Petra Koláře.

Opozice podle Panenky dělá jen to, k čemu ji navede Mikuláš Minář, zakladatel iniciativy Milionu chvilek pro demokracii. A podle Panenky pouze pokračují v šíření poplašených zpráv podobných těm, které aktivisté spolku Milion chvilek šířili před volbami, že do Česka přijedou ruské tanky.

Ozývají se také média, která upozorňují i na to, že příprava návrhu tohoto zákona České republice přináší ostudu i v zahraničí, kde už se o tom píše.

„Další manipulace,“ trvá na svém Panenka a připomíná, že onu „ostudu“ vyvolal článek na serveru POLITICO, který napsala Kateřina Jochecová, bývalá tisková mluvčí Víta Rakušana. Článek poté na sociálních sítích hojně sdíleli pracovníci organizace Člověk v tísni.

Psali jsme:

„Nejde ale jen o média. Nejvíc hystericky piští samotné politické neziskovky, které si zvykly ovlivňovat politická rozhodnutí bez jakéhokoliv mandátu od voličů a k tomu za cizí peníze, které doteď nemusely odkrývat,“ vysvětluje Panenka.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 22643 lidí
Za nejodpornější ovšem považuje kampaň proti osobě Natálie Vachatové, poradkyni předsedy vlády, která se na přípravě návrhu zákona měla podílet. Po velkém zájmu médií jí začaly chodit výhrůžky smrtí a vše zašlo tak daleko, že se za ni musel postavit advokát Radek Suchý, který oznámil, že se Vachatová bude bránit trestněprávní i občanskoprávní cestou.

„Je to hon na člověka. Na ženu, na matku. Provinila se jen tím, že jí není lhostejné, co se v naší zemi děje,“ tvrdí Panenka o veřejném lynči Vachatové. „Nebojím se říct, že to nemá daleko nacistickému štvaní proti židům.“

Petici na odvolání Vachatové z pozice poradkyně předsedy vlády Panenka srovnal s peticí na oběšení Milady Horákové.

„Všechno se to děje jen proto, že politické neziskovky odmítají odkrýt karty. Odmítají hrát čistou hru,“ vysvětluje Panenka. Nejde však podle něj jen o odkrytí samotného financování ze zahraničí, ale i o to, že budou muset říci, koho přesně za ty peníze platí.

„Pokud nemají co skrývat, proč se toho zákona bojí jako čert kříže?“ ptá se Panenka a usuzuje, že asi dané politické neziskové organizace mají co skrývat.

„Veřejnost má právo vědět, odkud peníze berou, protože tyhle organizace nepřímo – v šedé zóně – vstupují do politiky, aniž by je kdokoliv volil,“ dodává Panenka s tím, že nikdo nevolil Člověka v tísni ani lidi z Prague Pride.

Podle Panenky tedy jde nejen o zahraniční financování, ale také o to, že někteří lidé napojení na tyto neziskovky současně působí i ve státní správě, například na ministerstvech. Podle něj pak tito lidé mohou ovlivňovat politická rozhodnutí nebo připravované dokumenty ve prospěch organizací, ze kterých pocházejí.

„Ale my nevíme, kdo to je. Často to nevědí ani samotní ministři,“ říká Panenka a doufá, že se ukáže, kde přesně aktivisté skrytě ovlivňují politiku.

„Tohle pro ně znamená smrt, proto se bojí,“ říká Radim Panenka.

Psali jsme:

Ivan Hoffman: S politickými neziskovkami nakládat jako s každou jinou mafií
Poslankyně vynesla podrobnosti o Markétě Šichtařové
Rajchl: Zákon o neziskovkách je můj. Psali jsme to podle USA
„Podvratné neziskovky.“ Co v projevu Pavla zapadlo

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

financování , politika , zákon , neziskové organizace , Panenka , Vachatová , Jochecová

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Souhlasíte, že stát má právo vědět, kdo financuje politické neziskovky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ženy v politice

Vy hlásáte, že ženy do politiky patří. Souhlas. Říká ale snad někdo něco jiného? Brání jim snad? Nic proti ženám, vážím si jich, ale jaký má diskuze na toto téma smysl? Podle mě jsou důležitější témata k diskuzi, třeba i co se týká žen, ale jako političky nejsou podle mě nijak diskriminovány nebo sn...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Načasováno na Letnou? Petr Kolář v den demonstrace zaútočil na vládu

12:55 Načasováno na Letnou? Petr Kolář v den demonstrace zaútočil na vládu

Načasování, které budí pozornost: v den demonstrace na Letné zveřejnil deník Právo první část rozhov…