Petice na Vachatovou jako na Horákovou? Zaznělo ostré srovnání

Podle Radima Panenky se v současnosti rozhoduje o tom, zda bude Česká republika zemí, kterou řídí politici s přímým mandátem od voličů, nebo zda budou o směřování státu rozhodovat média, politické neziskové organizace a jejich sponzoři. Ti jsou podle něj často financováni ze zahraničí. Právě propojení médií, neziskových organizací a jejich sponzorů se obává odhalení svého financování.
V posledním týdnu se nejen v médiích rozhořela debata o připravovaném návrhu zákona o financování neziskových organizací ze zahraničí. Podle některých jde o inspiraci zákonem ze Spojených států, jiní hovoří o inspiraci ruským zákonem. Do diskuse o připravovaném návrhu zákona se zapojil i prezident Petr Pavel a uvedl, že by takový zákon vedl k omezení demokracie.
„Podle něho prý omezení demokracie spočívá v tom, že neziskovky budou muset říct, kdo je platí,“ podivuje se Panenka. Slova prezidenta nicméně nepovažuje za překvapivá. Jsou podle něj jen zkrátka lživá.
„Mluvčí prezidenta, Petr Kolář, se zachoval jako poslušný pejsek svých sponzorů – svých páníčků, kteří si ho vodí hezky na vodítku – a nebojuje za občany. Bojuje na prvním místě za tyto lobbisty a za neziskovky, které tito lobbisté platí a jejichž prostřednictvím ovlivňují politiku,“ prohlašuje Panenka s odkazem na prezidentova „přítele po boku“ Petra Koláře.
Opozice podle Panenky dělá jen to, k čemu ji navede Mikuláš Minář, zakladatel iniciativy Milionu chvilek pro demokracii. A podle Panenky pouze pokračují v šíření poplašených zpráv podobných těm, které aktivisté spolku Milion chvilek šířili před volbami, že do Česka přijedou ruské tanky.
Ozývají se také média, která upozorňují i na to, že příprava návrhu tohoto zákona České republice přináší ostudu i v zahraničí, kde už se o tom píše.
„Další manipulace,“ trvá na svém Panenka a připomíná, že onu „ostudu“ vyvolal článek na serveru POLITICO, který napsala Kateřina Jochecová, bývalá tisková mluvčí Víta Rakušana. Článek poté na sociálních sítích hojně sdíleli pracovníci organizace Člověk v tísni.
„Nejde ale jen o média. Nejvíc hystericky piští samotné politické neziskovky, které si zvykly ovlivňovat politická rozhodnutí bez jakéhokoliv mandátu od voličů a k tomu za cizí peníze, které doteď nemusely odkrývat,“ vysvětluje Panenka.
„Je to hon na člověka. Na ženu, na matku. Provinila se jen tím, že jí není lhostejné, co se v naší zemi děje,“ tvrdí Panenka o veřejném lynči Vachatové. „Nebojím se říct, že to nemá daleko nacistickému štvaní proti židům.“
Petici na odvolání Vachatové z pozice poradkyně předsedy vlády Panenka srovnal s peticí na oběšení Milady Horákové.
„Všechno se to děje jen proto, že politické neziskovky odmítají odkrýt karty. Odmítají hrát čistou hru,“ vysvětluje Panenka. Nejde však podle něj jen o odkrytí samotného financování ze zahraničí, ale i o to, že budou muset říci, koho přesně za ty peníze platí.
„Pokud nemají co skrývat, proč se toho zákona bojí jako čert kříže?“ ptá se Panenka a usuzuje, že asi dané politické neziskové organizace mají co skrývat.
„Veřejnost má právo vědět, odkud peníze berou, protože tyhle organizace nepřímo – v šedé zóně – vstupují do politiky, aniž by je kdokoliv volil,“ dodává Panenka s tím, že nikdo nevolil Člověka v tísni ani lidi z Prague Pride.
Podle Panenky tedy jde nejen o zahraniční financování, ale také o to, že někteří lidé napojení na tyto neziskovky současně působí i ve státní správě, například na ministerstvech. Podle něj pak tito lidé mohou ovlivňovat politická rozhodnutí nebo připravované dokumenty ve prospěch organizací, ze kterých pocházejí.
„Ale my nevíme, kdo to je. Často to nevědí ani samotní ministři,“ říká Panenka a doufá, že se ukáže, kde přesně aktivisté skrytě ovlivňují politiku.
„Tohle pro ně znamená smrt, proto se bojí,“ říká Radim Panenka.
