Petr Kolář naznačil zapojení Česka v Perském zálivu

Kolář nyní míří přímo na amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho postup v konfliktu s Íránem. Podle něj Spojené státy jednaly bez jasného plánu a svět se může dostat do nebezpečné spirály.
„Horká fáze nemusí být dlouhá, ale může se přenést do širšího regionu a bohužel i do Spojených států a do Evropy,“ varuje. Konflikt podle něj nekončí bombardováním, ale může přerůst do guerillové války.
Zásadní chybu vidí ve špatném odhadu situace. „Vypadá to, že zapomněli, že Írán není Venezuela. Revoluční gardy jsou rozmístěné po celé zemi a mohou operovat nezávisle na centru,“ říká. Jinými slovy: ani zničení vedení nemusí nic vyřešit.
A přisadil si ještě více: „Vypadá to, že rozhodnutí nebylo učiněno na základě strategického plánu, ale na základě intuice nebo tlaku Izraele.“ Podle Koláře USA „výrazně podcenily situaci a nedomyslely souvislosti“.
„Trump neví, jak funguje NATO“
„Prezident Trump asi neví, jak funguje NATO. To nemůže fungovat tak, že někdo něco začne a ostatní mu pomohou,“ říká bez obalu. Připomíná, že aliance není nástroj, který lze aktivovat na povel. „Nemůžete říct: začal jsem válku, tak pojďte a pomozte mi.“
Jenže současně dodává: Evropa problém ignorovat nemůže. „Ve chvíli, kdy cena paliv prudce poroste, bude to mít dopad na politiku ve všech zemích,“ varuje.
„Trump sám sebe zřejmě pokládá za novodobého vladaře světa a očekává, že v něm bude mít vazalské režimy,“ říká Kolář. Podle něj pro současného amerického prezidenta „není hodnotou demokracie, ale role Ameriky, která bude určovat běh světa a všichni budou poslouchat“.
Podle Koláře se svět dostává na hranu. „Lokálních konfliktů, které mají tendenci se slít v jeden veliký konflikt, je už hodně,“ upozorňuje.
Evropa tak podle něj bude muset jednat — ale jinak, než si představuje Washington. NATO do toho zřejmě nepůjde. „Zřejmě se bude muset zapojit nějaká koalice ochotných,“ říká.
Zapojení nevylučuje ani u Česka, byť bez vojenské síly na moři. Pomoc může být podle něj logistická.
Závěrem přidává varování. Konflikt s Íránem může mít i další dopady.
„Bojím se,“ říká otevřeně na otázku, zda kvůli tomu nezůstane stranou Ukrajina.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.