Petr Pavel vysílal. Připomněl Putinovi jeho vlastní slova

„Nikdo nečekal, že ten rok bude vyplněn tak odhodlanou a úspěšnou obranou Ukrajiny. V poměru sil na tom byla výrazně hůře než Rusko. Ukrajině se ale velmi rychle podařilo změnit na bojišti poměr sil. A dokázat, že je zemí, která si zaslouží, abychom ji podporovali v jejím spravedlivém boji,“ uvedl úvodem k rusko-ukrajinskému konfliktu Petr Pavel, jenž poslední rok vývoj dění na Ukrajině na svém facebooku pravidelně komentoval.

„Ten boj je spravedlivý zejména proto, že je obranou proti ničím vyvolané agresi. Důvody, že se Rusko údajně mělo cítit ohroženo směřováním Ukrajiny k EU, případně k NATO, jsou zástupné důvody. Ukrajina nijak Ruskou federaci neohrožovala a neprojevovala se agresivně,“ doplnil zvolený prezident ČR.

„V současné době, kdy ukrajinské síly byly schopny osvobodit část okupovaného území, jsme v situaci, kdy Rusko kontroluje přibližně 20 % ukrajinského teritoria. A kromě Krymu a východního Donbasu, které obsadili v roce 2014, se jim podařilo propojit Krym s Donbasem, okupovat část Záporoží a vyhlásit na základě nezákonných referend připojení čtyř území k Ruské federaci,“ poznamenal Pavel.

Dnes se válka dostala do fáze opotřebovávacího konfliktu, kdy ani jedna strana není schopna dosáhnout výraznějšího úspěchu. Největší iniciativa je nyní soustředěna kolem města Bachmut, o nějž se vedou tvrdé boje již několik týdnů. Pokračuji také útoky na civilní infrastrukturu, především pak na cíle energetické.

Pavel oceňuje, že Západ nepolevil v podpoře Ukrajiny, a že naopak došlo k zesílení pomoci od západních zemí, které začaly Ukrajině poskytovat stále lepší zbraně. „I naše země se může pochlubit tím, že patří – pokud není tím nejvýznamnějším – tak k těm nejvýznamnějším dodavatelům vojenské techniky. To je věc, na kterou můžeme být hrdí. Je v našem zájmu, aby Ukrajina uspěla,“ pokračoval s tím, že jinak bychom čelili tlakům ruské agrese v dalších zemích regionu. „To ostatně naznačil i sám (Sergej) Lavrov, který teď už mluví o hrozbě pro Moldavsko. Dalšími na řadě by byly velice pravděpodobně bývalé země SSSR ze Střední Asie,“ míní Petr Pavel.

Vedle vývoje na bojišti komentuje i vývoj v Rusku: „Rusko si za celý rok nepřipustilo, že by válka z jejich strany byla nespravedlivá a že by způsobovala obrovské množství utrpení a ztrát na civilním obyvatelstvu, které se vůči Rusku ničím neprovinilo. Zároveň si ruská veřejnost ani náznakem nepřipustila, že by na tom měli nějakou vinu. Veškerá vina, i z prohlášení Vladimira Putina, padá podle jejich názoru na Západ, který tuto válku prý rozpoutal,“ glosoval ruský postoj.

Z toho důvodu Petr Pavel neočekává, že by došlo k zahájení mírových jednání. „Co jsme měli zatím možnost vidět, byla spíše ultimáta než konstruktivní snaha se na něčem domluvit. Návrhy, které byly dosud předloženy, směřují spíše k tomu, aby si Ukrajina a Západ zvykly na akceptaci teritoriálních zisků ze strany Ruské federace a aby se smířily se stavem, který existuje nyní,“ řekl Petr Pavel a zopakoval, že to je v rozporu jak se zájmem Ukrajiny, tak s mezinárodním právem.

A dodal: „Ničím takovým bychom se rozhodně neměli nechat uchlácholit, protože dosáhnout míru za cenu toho, že agresor bude za své agresivní chování odměněn, je špatné,“ zmínil. „Není možné Rusku poskytovat nějaké garance, když okupuje velkou část suverénního státu,“ doplnil. S tím, že Rusko neuznává menší země jako rovnocenné partery. Dále připomněl: „Sám Putin tvrdil: ‚Velké země dělají, co mohou. Malé, co musí‘.“

Následně popsal, jak by viděl mírovou dohodu mezi Ukrajinou a Ruskem: „Ta mírová dohoda musí obsahovat několik základních stavebních kamenů. Patří mezi ně to, co se naposledy objevilo v čínském návrhu, který ale nebyl blíže specifikován. A taky proto si ho jak ukrajinská, tak ruská strana vykládají odlišně. Těmi stavebními kameny jsou především teritoriální integrita v mezinárodně uznaných hranicích. Což v případě Ukrajiny znamená, že bude obnovena kontrola nad celým územím státu z období před rokem 2014, včetně východního Donbasu a Krymu. I s územími, která dnes Rusko na základě zfalšovaných referend považuje za svoje,“ poznamenal Petr Pavel, že tak by měl znít základní požadavek, který by otevřel další mírová jednání.

Mezi nástroji na ukončení ruské agrese Pavel zmínil i zapojení Číny.

„Faktorů, jak Rusko zastavit, je celá řada. Na jedné straně je to podpora Ukrajiny, ale také jsou to sankce proti Rusku, omezení dodávek technologií. Bylo by dobré zmínit důležitý faktor, který může sehrát velkou roli, a to je Čína, ta je významným ekonomickým a politickým partnerem pro Rusko. Vzhledem k tomu, že válka není v čínském zájmu, tak můžeme vidět její rostoucí iniciativu k zastavení konfliktu, což je i její aktuální mírový návrh. I prezidentem Zelenským byl ten čínský návrh v některých bodech označen jako relevantní a vyjádřil přání se setkat s čínským prezidentem. Uvidíme, kam tato iniciativa povede. Čína je významnou a asi nejsilnější pákou na Rusko, která dnes existuje,“ dodal zvolený prezident Petr Pavel.

