Pirátka Gregorová objevila další „ruskou špínu“. Kolem olympiády

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4026 lidí



Osobnosti sportovního světa, ale i politici v uplynulých hodinách často souboj komentují se zastáním se Italky Cariniové. Ta ze souboje odstoupila po prvním inkasovaném úderu, kdy dle svých slov, na něž poukázal britský server The Daily Mail, vyhodnotila, že bude lepší nepokračovat, „aby si zachránila život“.



„Myslím si, že sportovci, kteří mají mužské genetické vlastnosti, by neměli být připuštěni k ženským soutěžím. Ne proto, že bychom chtěli někoho diskriminovat, ale proto, abychom chránili právo sportovkyň na to, aby mohly soutěžit za stejných podmínek,“ zastala se dle deníku The Telegraph Cariniové po zápasu například italská premiérka Giorgia Meloniová.

Fotogalerie: - Prezident a utopenci

Podle dlouholetého zahraničního zpravodaje ČT Jakuba Szántó se však kontroverze šíří nikoliv pouze z důvodu nespokojenosti diváků letošních olympijských her, nýbrž i skrze přičinění „ruských trollích farem“.



„Co si ruské trollí farmy vyberou na pařížské olympiádě jako téma pro další rozeštvávání západní společnosti dnes? A na co my všichni jako pitomci ihned naskočíme, hm?“ tázal se na sociální síti X novinář a mezi příklady témat, které měly spustit hádky s přičiněním Ruska, nasdílel v sérii fotografií oděvní kolekci českých sportovců, kontroverzní zahajovací ceremoniál či aktuálně probíraný souboj v ženském boxu.

Psali jsme: „Ruská trollí farma.“ Muž z ČT si myslí, že za hádky kolem olympiády může Putin

Že kontroverzi ve skutečnosti rozdmýchává Rusko si myslí také pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. „Tohle hodně lidí nepotěší, protože kulturní války vytváří pohodlné zákopy, ale musím na to upozornit: vaše hádka o intersex osobách ve sportu je sponzorovaná Ruskem,“ varuje.



Tvrdí, že s alžírskou boxerkou Imán Chalífovou „nikdo neměl roky problém“ a „zápasy prohrávala i vyhrávala“. „Až přišel Rus Umar Kremlev,“ ukázala politička na Rusa, který je od roku 2020 prezidentem Mezinárodní boxerské asociace.

Tohle hodně lidí nepotěší, protože kulturní války vytváří pohodlné zákopy, ale musím na to upozornit: vaše hádka o intersex osobách ve sportu je sponzorovaná Ruskem. ??

S boxerkou Khelif nikdo neměl roky problém - zápasy prohrávala i vyhrávala. Až přišel Rus Umar Kremlev, pic.twitter.com/84JpGfshcH — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) August 2, 2024

Gregorová připojuje, že tento muž byl vyloučený z Olympiády kvůli korupci a jde o „přítele Putina, který vydělal miliony na gamblingu a trestné činnosti“. Prohlásil, že Chalífovou má chromozomy XY a tak má být vyloučena. Ukazuje se dokonce, že i dané testy mohly být zfalšované a prověřují se,“ spojuje pak Gregorová Kremleva se současnou kauzou.

Fotogalerie: - Koupání v krvi před ruskou ambasádou

„Kremlev, obránce ‚tradičních hodnot‘, především tedy korupce a oligarchizace, se snaží jet putinovskou agendu rozložení Západu zevnitř. Má vám to bránit v diskusi o intersex či dokonce trans sportovcích? Ne. Ale měli byste vědět, kdo profituje z konfliktu,“ dodává.

Kremlev, obránce "tradičních hodnot", především tedy korupce a oligarchizace, se snaží jet putinovskou agendu rozložení Západu zevnitř.

Má vám to bránit v diskusi o intersex či dokonce trans sportovcích? Ne. Ale měli byste vědět, kdo profituje z konfliktu.https://t.co/oZojmxHLCd — Markétka Gregorová ?? (@MarketkaG) August 2, 2024

Europoslankyně má v tomto týdnu na vše ruské spadeno mimořádně. Před několika dny jí vytočil kolega z bruselského parlamentu Ondřej Dostál upozorněním, že mezi ukrajinskými uprchlíky byli i neonacisté. Gregorová na něj přes telemost křičela „vy proruská špíno“.

Ke kauze se již dříve dle kanálu Sky Sports vyjádřil též mluvčí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Mark Adams a rozhodnutí umožnit Imán Chalífové obhajoval se slovy o jejím pasu. „Ve své pasu má napsáno, že je žena,“ řekl s tím, že tak alžírská boxerka splňuje pravidla způsobilosti k účasti v soutěži. Dodal, že by bylo „nespravedlivé a nefér“ rozebírat podrobnosti o jednotlivých sportovcích.

Deník The Independent poznamenává, že Alžířanka byla přitom diskvalifikována několik hodin před svým zlatým zápasem na loňském mistrovství světa žen v Dillí poté, co nesplnila kritéria způsobilosti Mezinárodní boxerské asociace, která znemožňují sportovcům s mužskými chromozomy XY startovat v ženských soutěžích. A stejně tak další kontroverzní tchajwanská sportovkyně, startující na olympiádě, dvojnásobná mistryně světa Lin Yu-Tingová, přišla na stejné soutěži o bronzovou medaili poté, co rovněž nesplnila kritéria.

Fotogalerie: - Rusové a Bělorusové v Paříži?

MOV však loni Mezinárodní boxerskou asociaci (IBA) přestal uznávat kvůli problémům s řízením a financováním a olympijský orgán tak začat boxerskou soutěž v Paříži řídit sám. „Ke konci mistrovství světa IBA v roce 2023 byli náhle diskvalifikovány bez jakéhokoli řádného procesu,“ uvedl MOV dle deníku. „Podle zápisu IBA dostupného na jejich internetových stránkách toto rozhodnutí původně přijal výhradně generální sekretář a výkonný ředitel IBA,“ tvrdí též MOV, že šlo o rozhodnutí Kremleva, na což upozorňuje i česká pirátská europoslankyně.



MOV uvedl, že pravidla způsobilosti vycházejí z pravidel tokijských her v roce 2021 a nelze je měnit v průběhu soutěže. „Současná agrese proti těmto dvěma sportovkyním je založena výhradně na tomto svévolném rozhodnutí, které bylo přijato bez jakéhokoli řádného postupu, zejména s ohledem na to, že tito sportovci soutěžili na nejvyšší úrovni po mnoho let,“ komentoval též MOV předchozí rozhodnutí IBA.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Agentura Reuters zmiňuje, že Mezinárodní olympijský výbor vyjádřil „zarmoucení“ z toho, jakému „zneužití“ nyní obě sportovkyně v současné době čelí. „Každý člověk má právo provozovat sport bez diskriminace,“ zdůraznil MOV, zatímco IBA píše, že diskvalifikace obou boxerek byla „oprávněná“. „Protože bezpečnost našich boxerek je naší nejvyšší prioritou,“ uvedla organizace ke svému stanovisku.

Fotogalerie: - Pařížské obrázky

Agentura dodává, že některé sporty omezily povolenou hladinu testosteronu u osob, které se účastní ženských soutěží, zatímco jiné sporty zakazují účast všem, kteří prošli mužskou pubertou. Dodala též, že „někteří lidé s poruchou pohlavní diferenciace jsou vychováváni jako ženy, ale mají pohlavní chromozomy XY a hladinu testosteronu v krvi v mužském rozmezí“.

Psali jsme: Skandál na olympiádě: Čeští umělci nemlčeli. Zazněla zlá slova Trump odsoudil úvod olympiády. A dal slib Pozadí omluvy za urážku křesťanství: Velmi naštvaný velkosponzor Skandál na OH. Nepodal ruku Izraelci, křičel „Allahu akbar“. Skončil s vykloubeným ramenem