Pirátský radní a nová pravidla pro reklamu. Na míru podnikateli z Ruska? Ptali jsme se, takto to dopadlo

Dnes ráno se v Praze uskutečnilo jednání u kulatého stolu na téma reklamy ve veřejném prostoru a k plánům vedení hlavního města v této oblasti. Akci organizovanou radním pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti Adamem Zábranským (Piráti) pod záštitou magistrátu hostila Café Louvre.

Zahájení

Ihned po zahájení konference kolem půl deváté hodiny ranní se ujal slova radní Zábranský, aby představil důvody pro uskutečnění této akce. „Kdykoliv město dělá nějaké kroky směrem k regulaci reklamního smogu, tak vždycky reklamní společnosti dělají očerňovací kampaň proti vedení města a do veřejného prostoru dostávají tezi, že město dělá něco ve prospěch jejich konkurence,“ posteskl si na úvod komunální politik za Pirátskou stranu.

Jako příklad zmínil „očerňovací kampaň“ v roce 2014 proti tehdejšímu primátorovi Hudečkovi, který v metropoli výrazně omezil billboardovou reklamu. Nyní se prý situace opakuje v souvislosti se snahami současné radniční koalice o regulaci veřejné reklamy a billboardů. „Takže já jsem chtěl využít tento prostor pro to, abych vás seznámil s tím, co město reálně dělá v oblasti reklamy ve veřejném prostoru a vyvrátil nějaké mýty, které kolují v mediálním prostoru,“ prohlásil radní.

Billboardy

Ve své prezentaci, kterou následně představil přítomným účastníkům konference, se radní Zábranský nejprve věnoval otázce regulace billboardové reklamy. Pochlubil se některými úspěchy, které se jeho koalici podařilo v této oblasti dosáhnout. Zábranský připomenul, že „od minulého volebního období Praha neprodlužuje končící a neuzavírá nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků za účelem umístění billboardů“. Vedení města se prý také snaží o odstraňování nelegálních billboardů, což se mu podařilo například v případě nelegálního billboardu u Nádraží Libeň.

Nařízení o regulaci reklamy

Zábranský dále hovořil o novelizaci nařízení o regulaci reklamy z roku 2020, která „přinesla rozšíření území, kde jsou zakázané plachty na domech, které nemají stavební povolení“. Hlavní město má ale problém; kvůli tomuto kroku čelí žalobě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), která byla podána na základě podnětu od provozovatelů reklamních plachet. Ti namítají, že je Praha svým rozhodnutím diskriminuje oproti billboardovým firmám, což Zábranský považuje za „úplnou hloupost.“ „My jsme naopak chtěli narovnat podmínky, aby když někdo chce umístit plachtu na fasádu domu, tak aby musel podstoupit stejný proces, jako když někdo chce někam umístit billboard,“ vysvětluje radní.

„Když si někdo chce umístit plachtu na dům, tak to nepodléhá žádnému povolovacímu procesu a snaha byla, aby ti provozovatelé z těch plachet udělali reklamní zařízení a museli podstoupit stejný proces jako když někdo chce umístit billboard,“ kde se prý posuzuje dopad na okolí, na bezpečnost dopravy, apod. Nyní prý vedení magistrátu připravuje novelu tohoto nařízení, která má dosáhnout toho, aby ÚOHS přestal s Prahou vést řízení a město tak mohlo pravidla reálně vymáhat.

Reklamní zařízení v centru Prahy

Dalším tématem, kterému se magistrát věnuje, je omezování reklamních zařízení v centru města. „Ve dvou měsících došlo k odstranění asi 110 reklamních zařízení z centra Prahy,“ pochlubil se radní Zábranský. Uvedl, že od srpna dochází k odstraňování reklamního mobiliáře JCDecaux z území Pražské památkové rezervace.

Pravidla pro nízkonákladovou reklamu

Vedení magistrátu prý chce usilovat o omezení reklamního smogu v historických částech města, čehož mají dosáhnout nová pravidla pro umisťování plakátových ploch na území Pražské památkové rezervace a pražských památkových zón. Ty mají upravovat například maximální povolený rozměr plachet, jejich vzájemné rozestupy, apod. Zakázány mají být plakáty nasvícené. Po schválení pravidel mají být přesně vymezeny lokality na umístění legálních plakátových ploch v souladu s těmito pravidly, přičemž stávající smlouvy mají být vypovězeny a noví provozovatelé vybráni ve veřejné soutěži.

Někteří však tvrdí, že nová pravidla jsou motivovaná snahou zvýhodnit konkrétní firmy, kterým chystaná reforma vyhovuje. Upozorňují zejména na přesnou shodu nosičů navržených novými pravidly s rozměry poutačů společnosti MF reklama. Její majitel Boris Monoszon je zároveň předsedou Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy, která sídlí na stejné adrese, jako jeho firma. Tato asociace se přitom měla přímo účastnit tvorby nových pravidel.

V průběhu debaty vystoupil Marek Pavlas ze Svazu provozovatelů venkovní reklamy. „My si spolu dopisujeme, ale bohužel ta komunikace je taková jednostranná,“ postěžoval si radnímu Zábranskému, který ho prý ignoruje, i když jeho svaz prý projevil zájem spolupracovat s vedením města na přípravě nové koncepce již v únoru.

„Celá vaše koncepce je připravovaná bez vědomí těch, kterých se nejvíc týká,“ řekl Zábranskému. A zopakoval, že v celé kauze hraje pozoruhodnou roli pan Monoszon, jehož společnost MF reklama je jediná, která opravdu přesně splňuje ty nové požadavky.

„Samozřejmě, říkáte, že každý se může zúčastnit, nicméně on je samozřejmě zvýhodněn tím, že ty jeho plakátovací plochy přesně odpovídají té nové regulaci. To znamená, že on nemusí investovat ani korunu do nějaké změny a ta jeho nabídka tím pádem logicky bude nejlepší,“ protestoval Pavlas.

„Já osobně jsem s panem Monszonem nekomunikoval nikdy,“ uvedl radní Zábranský.

Pak se omlouval, že zástupcům Svazu provozovatelů venkovní reklamy od února nereagoval, prý se s žádosti o schůzku určitě brzo ozve.

K jednání o nových pravidlech byly podle Zábranského tvrzení pozvány všechny reklamní společnosti, nicméně Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy prý byla „jediná, která měla dlouhodobě zájem o spolupráci a přípravu“. A namítal, že v této Asociaci jsou i jiní členové, než pan Monoszon.

O něm se v zákulisí akce hovořilo i kvůli večerní reportáži v Událostech ČT, která připomněla jeho minulost spolupracovníka StB a KGB. Sám v reportáži tvrdil, že jeho agenstství je „tvrzení proti tvrzení“. Načež se na kameře objevil dochovaný originál jeho svazku. Reportáž natáčel Jiří Hynek, který se od začátku ruské invaze na Ukrajinu zaměřuje na ruské podnikatele působící v Česku.

„Tohleto výběrové řízení je otevřené. Není tam žádnou podmínkou, že to bude jen pro MF reklamu,“ uvedl v reportáži Boris Monoszon k pražskému výběrku na plakátovací plochy. Účastnit se jej rozhodně plánuje.

ParlamentníListy.cz položily radnímu Adamu Zábranskému dotaz, do jaké míry a jak přesně se výše zmíněná Asociace plakátování nízkorozpočtové reklamy podílela na formulaci nových pravidel a proč byla ke spolupráci vybrána právě ona. „U tady té historie jsem nebyl. Je určitě možný... Asi bych to udělal tak, že požádáme Institut plánování a rozvoje, ať popíše ta setkání, která k tomu probíhala s tím, kdo byl pozván a podobně. Je to věc, která probíhala někdy před dvěma lety. Já jsem u toho nebyl, takže bohužel se neumím vyjádřit, ale z toho, co jsem slyšel, tak Asociace nebyla jediný subjekt, který byl osloven ke spolupráci,“ uvedl politik s tím, že pravidla jako taková prý nepřipravovala Asociace, nýbrž Institut plánování a rozvoje.

Dodejme, že Adam Zábranský byl, s jiným portfoliem, členem Rady už v minulém volebním období.

