Pláč, zakopaná válečná sekera, smutek. Zemřela Dana Drábová

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes, 6. října 2025, po vážné nemoci zemřela ve věku 64 let předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dana Drábová,“ uvedl úřad ve svém prohlášení.
Drábová byla dlouholetou odbornicí v oblasti jaderné fyziky a energetiky a patřila k nejrespektovanějším osobnostem v tomto oboru. V letech 2006 až 2009 předsedala také asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA). Kromě své profesní dráhy se věnovala i komunální politice.
Prezident Pavel: Odešla osobnost, která pro bezpečí země vykonala výjimečnou práci
Na sociálních sítích na úmrtí Dany Drábové reagoval i prezident Petr Pavel. Jeho slova citoval reportér Deníku N Lukáš Prchal. „Zemřela Dana Drábová, dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Bylo jí 64 let. Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci,“ uvedl prezident republiky.
Zemřela Dana Drábová, dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Bylo jí 64 let. „Odešla osobnost, která pro bezpečí naší země vykonala opravdu výjimečnou práci,“ vyjádřil se k jejímu umrtí prezident republiky Petr Pavel.https://t.co/PLGOzFMw1n— Lukáš Prchal (@lukas_prchal) October 6, 2025
Na smutnou zprávu o úmrtí Dany Drábové reagoval na sociální síti X také František Matějka, bývalý předseda Strany nezávislosti České republiky. „Tohle je přesně ten obyčejný lidský okamžik, kdy je čas na zakopání jedné z občansko-politických válečných seker,“ napsal Matějka.
Ve věku 64 let zemřela šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Tohle je přesně ten obyčejný lidský okamžik, kdy je čas na zakopání jedné z občansko politických válečných seker. ?? pic.twitter.com/p4ImyWuyy5— František Matějka (@Matejka1970) October 6, 2025
Krátkou, ale emotivní reakci k odchodu Dany Drábové zveřejnil také komentátor Petr Honzejk. „Zemřela Dana Drábová. Brečím, i když radiační situace na Ukrajině je normální,“ napsal.
Zemřela Dana Drábová. Brečím, i když radiační situace na Ukrajině je normální.— Petr Honzejk (@PetrHonzejk) October 6, 2025
Historik, filozof a publicista Petr Hlaváček vzpomíná s osobním respektem a uznáním. „Zemřela Dana Drábová (1961–2025), jaderná inženýrka a aktivní občanka. Čest její památce, měl jsem ji opravdu rád, byla to naše atomová lady,“ napsal Hlaváček.
Zemřela @DrabovaDana (1961-2025), jaderná inženýrka a aktivní občanka. Čest její památce, měl jsem ji opravdu rád, byla to naše atomová lady! ?? pic.twitter.com/s5tMEVbC5j— Petr Hlaváček (@Europaeanus) October 6, 2025
Marian Jurečka: Děkuji za její službu této zemi
Dosluhující lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ocenil nejen osobnost, ale i pracovní nasazení Dany Drábové. „Dana Drábová byla obdivuhodná žena, děkuji za její službu pro tuto zemi. Na pracovních jednáních i mimo ně byla vždy skvěle připravena, s pohotovými poznámkami a výbornými glosami. Říkala to, co si myslí, i když to nebylo vždy populární. Ať je jí nebeská brána otevřena,“ napsal Jurečka.
Dana Drábová byla obdivuhodná žena, děkuji za její službu pro tuto zemi.— Marian Jurečka (@MJureka) October 6, 2025
Na pracovních jednáních i mimo ně byla vždy skvěle připravena s pohotovými poznámkami a výbornými glosami.
Říkala to co si myslí i když to nebylo vždy populární.
Ať je jí nebeská brána otevřena ??
V červenci letošního roku Dana Drábová oznámila, že končí s pravidelnými komentáři na sociální síti X, kde dříve každé ráno informovala o radiační situaci na Ukrajině. Na svém profilu tehdy uvedla: „Od zítřka se mé působení tady omezí pouze na ranní hlášení o radiační situaci na Ukrajině,“ oznámila Dana Drábová 1. července a slib plnila. Svůj profil tapetovala stále stejnou větou: „Radiační situace na Ukrajině zůstává normální.“
Drábová podle svých slov omezila působení na sociální síti X kvůli negativním zkušenostem s některými uživateli sítě. Uvedla, že nemíní dále zvyšovat dosah „lhářům a buranským sprosťákům“. Tento krok pravděpodobně odráží její frustraci z prostředí na platformě, kde ji někteří lidé vulgárně uráželi, jiní o ní psali, že se chová povýšeně. Terčem nesouhlasu se stávaly příspěvky, v nichž vyjadřovala své politické názory. V minulosti také vyjádřila názor, že sociální sítě primárně slouží k vydělávání peněz na reklamě, přičemž iluze „svobody slova“ je jen obchodním trikem.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská