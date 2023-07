Po kauze s Duškem řekl Hnízdil úplně vše. Jak to chodí v lékařské komoře. Systém, aby se lidi vraceli

„Bohužel velká většina pacientů a lidí volí snadnější cestu, že se odevzdá nějakému tedy lékaři nebo vůdci, a on se o něj postará. Vidíte, kam to vede, když jsme se odevzdali. Spousta lidí má neustále touhu se někomu odevzdat, že on mu zajistí zdraví, bezpečí, jídlo, v podstatě ten Babiš o nás pečoval jako o dobytek. Nahnal nás do stájí, nasypal ten šrot a vy mě zvolte, já se o všechno postarám,“ uvedl mimo jiné lékař Jan Hnízdil ve videu na webu Svedomi-naroda.cz.

reklama

„Mě se ptali, čím jsem výjimečný, že jsem se stal mediálně známý. A jestli jsem něčím výjimečný, tak tím, že jsem úplně obyčejný. Já opravdu to, co dělám, je obyčejná medicína založená na vztahu. V podstatě já supluju venkovskýho doktora, který znal rodinu, děti. Věděl, jak to v té rodině chodí. A když někdo z té rodiny onemocněl, tak dokázal velice rychle zasadit ten problém do souvislosti života té rodiny a poradit mu, co ten člověk dělá. Poradit mu, jak má změnit chování, aby se uzdravil, a ono v tom globálním měřítku je to ale úplně stejné. Ta nemoc civilizace je součtem nemocí těch jedinců, což vypovídá o způsobu chování. Takže já nečekám žádného spasitele, že přijde, že zvolíme vůdce osvíceného, který nás spasí. Spasit může člověk jenom sám sebe,“ poznamenal Hnízdil na otázku, zda může normální, tudíž obyčejný člověk, který vědomě chce být obyčejný a chce žít svou přirozenost, vyléčit sebe i své okolí.

„Já vidím jedinou šanci ve změně způsobu chování a myšlení každého jednotlivce. Ale spousta lidí, když jim povím: Podívejte se: Tak buďto já vám poradím, jak se máte změnit, způsob chování, života, abyste se uzdravil, ale bude vás to stát čas, úsilí a spoustu práce. To je cesta dlouhá, ale je to cesta k uzdravení. Nebo si můžete nechat předepisovat prášky, ty nemoci v podstatě zatlačit, zakrýt, potlačit, ale budete se léčit do úplného uléčení. To není cesta k uzdravení. To je cesta potlačování příznaků. A teď jde o to, jestli člověk zvolí, jestli najde tu odvahu a podívá se na sebe do zrcadla, protože ta nemoc je vlastně nastavené zrcadlo, nebo zvolí tu cestu potlačování příznaků. Bohužel velká většina pacientů a lidí volí tu snadnější cestu, že se odevzdá nějakému lékaři nebo vůdci, a on se o něj postará. Vidíte, kam to vede, když jsme se odevzdali. Spousta lidí má touhu neustále se někomu odevzdat, že on mu zajistí zdraví, bezpečí, jídlo, v podstatě ten Babiš o nás pečoval jako o dobytek. Nahnal nás do stájí, nasypal ten šrot a vy mě zvolte, já se o všechno postarám,“ dodal Hnízdil.

Vysvětlování pacientům

Hnízdil se dlouhodobě věnuje medicíně, která zhodnocuje celkový stav pacienta, jeho psychosomatiku, a tudíž se tak odlišuje od trendu ve velkých nemocničních zařízeních. „Moje práce je opravdu jednoduchá. Mám dvě atestace. Ctím klasickou medicínu, využívám i léky a diagnostickou techniku. Ale zásadní informace je, to mě vyškolil můj učitel: Každá nemoc je informace. Informace o tom, jaký člověk je, jakým způsobem a v jakých podmínkách, partnerských, pracovních, společenských, žije. Informace o tom, že dělá ve svém životě nějakou chybu. A mým úkolem je tu chybu najít. Vlastně vysvětluji pacientovi, co mu tělo nemocí sděluje. To jde velice rychle, ale je potřeba si to dát do souvislostí. Zajímám se o jeho tělesný stav, duševní stav, o jeho starosti, radosti, rodinu, práci, v podstatě je to o kontextu toho jeho stonání. A pak mu vysvětlím, kde je problém, a pokud on to akceptuje, tak se uzdraví,“ sdělil Hnízdil.

„Já jsem takhle začal fungovat na klinice a lidi se mi začali uzdravovat. To byl můj konec. To mi okamžitě vedení nemocnice sdělilo, že to je sice hezké, jak se pacientům věnuji, ale že vykazuji polovinu bodů pro pojišťovnu oproti kolegům. Že od toho tam nejsem. Skutečně ten systém výkonový je založený na tom, že se musí hodně diagnostikovat, hodně léčit a ti lidé se musejí vracet. Ve chvíli, kdy by se ty jejich problémy, a u naprosté většiny by to šlo, řešilo tímto komplexním způsobem, tak celá ta konstrukce medicínsko-farmaceutického komplexu – pojišťovny, farmaceutické firmy, ministerstva – tak se ukáže, že je úplně zbytečná,“ dodal Hnízdil.

Ten se nedávno rozhodl vyloučit Českou lékařskou komoru ze svého společenství s tím, že raději přejde do pozice léčitele než mít něco společného s komorou. Co jej k tomuto kroku vedlo? „Já jsem ten krok dlouho zvažoval, je to skutečně krajní krok. Jsem léta, zejména během covidu s kolegy, bombardoval lékařskou komoru podněty, kde jsme upozorňovali na závažná pochybení v souvislosti s vyhodnocováním PCR testů, plošným nošením roušek, riziko vakcín, lockdowny, a pokud komora vůbec reagovala, tak jedině urážlivě. Skutečně nás označovali za dezinformátory, zlehčovače, popírače, dokonce disciplinární komise projednávala návrh na moje vyloučení z lékařské komory, s tím, že teď se ukazuje, že naprostá většina těch našich připomínek a podnětů byla pravdivá. Nepustili nás, my jsme s kolegy chtěli udělat konferenci v lékařském domě, na který jsme přispěli finančně, za léta své praxe odhaduji, že jsem na příspěvcích zaplatil možná 150 000–200 000. Nepublikovali jediný text v časopise, totální embargo, nic. Takže vyčerpali jsme s kolegy všechny možnosti. Já tak zásadně nesouhlasím s tím, co komora předváděla během covidu, z hlediska profesionality i etiky, že jsem se skutečně rozhodl... Já nechci s tím bojovat, ale nechci s tím mít nic společného,“ poznamenal Hnízdil, proč ukončil členství v komoře.

„Je to v podstatě jako 40leté manželství s manželkou, která vás uráží, omezuje, ječí na vás, neposkytuje vám žádné rozkoše a chce od vás prachy. A když je nezaplatíte, tak vám udělá scénu. Takže toto bylo moje soužití s lékařskou komorou a já jsem si pověděl, že ve svém věku, v tomto svazku, s hysterkou, nesnesitelnou, arogantní, drzou, nebudu setrvávat. Takže jsem se rozvedl,“ dodal.

Případ Jaroslava Duška

Před nedávnem se Hnízdil vyjádřil také k případu herce Jaroslava Duška, který se v rozhovoru s Čestmírem Strakatým rozpovídal o rakovině. „Máme jednu povolenou víru – ideologii, dříve se jmenovala fašismus, pak komunismus, teď covidismus, ukrajinismus… Kdo nejde s námi, ten jde proti nám a spolu to zvládneme! Společným jmenovatelem je netolerance k odlišným názorům, vyvolávání nenávisti, fanatismus,“ komentuje pro ParlamentníListy.cz mediální odezvu na případ herce Jaroslava Duška lékař a publicista Jan Hnízdil.

Herec Dušek z divácky velmi oblíbených filmů jako jsou Pelíšky, Musíme si pomáhat, Želary či Kouř, který je znám tím, že zastává názory vyznávající alternativní přístup k životu, se v rozhovoru pustil totiž do úvah o rakovině jako následku životního stylu a hovořil přitom i o své matce a jejích rodičích, jelikož zemřeli právě na tuto diagnózu. „Vy si myslíte, že ten člověk umře na rakovinu? A já si myslím, že umře na to, že nenávidí život,“ pronesl Dušek a po zjevném překvapení Strakatého z těchto slov dodal: „Ten člověk nemá rád život, nemá rád sebe.“



Výrok, který byl již podle většiny ohlasů diváků značně za hranou, se snažil rozporovat i sám moderátor, jelikož i jemu rakovina vzala matku. „Já si nemůžu nevzpomenout na smrt mojí matky. Zemřela na rakovinu a ona chtěla žít,“ nesouhlasil se silnými výroky Duška Strakatý.

Herec si však stál i přesto za svým názorem. „Že někdo říká, že chce žít, neznamená, že to chce,“ uvedl a mínil, že se dá odhadnout, který z pacientů s rakovinou zemře a který se z toho dostane a zdali chce daný pacient skutečně tuto tvrdou diagnózu přežít, dá se to dle Duška poznat z toho, jak žije.



Kromě množství reakcí na sociálních sítích, včetně těch od samotných diváků, se Duškův výrok o rakovině dostal až do politické sféry a výroky herce odsoudil i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), jenž Duškova tvrzení označil za „ezonesmysly“. „Přiznám se, že se ve mně vaří krev, když slyším podobné pavědecké a hlavně vůči onkologicky nemocným i jejich blízkým necitlivé nesmysly! Onkologičtí pacienti a jejich nejbližší si zaslouží maximální míru podpory, nikoli takovéhle necitlivé útoky a obviňování,“ odmítl výroky.



Pozornost rozhovor Duška s Čestmírem Strakatým vzbudil poté též u šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí ANO a expremiéra Andreje Babiše, který ve vysílání CNN Prima News rovnou přemítal nad tím, zdali není Dušek „nemocný“. „Je to hrozné. Já nevím, jestli ten pán není nemocný,“ ohradil se Babiš s tím, že je z Duškových výroků „úplně zděšenej“.



A známého umělce nešetřila ani jeho herecká kolegyně Eva Holubová, která ho prý sice považuje za kamaráda, ale s jeho výroky vůbec nesouzní. „Já s ním naprosto nesouhlasím. Ani s obsahem, ani s arogantní formou, kterou to podává. Je z toho cítit arogantní ego, snaha zviditelnit se,“ vymezila se.

Zlomem byl covid, tvrdí Hnízdil

Pro ParlamentníListy.cz pak známý lékař Hnízdil hovořil o mediálním rozměru celé přestřelky, kdy mnohé autority vyjádřily názor, že Dušek nemá právo podobné soudy vyslovovat a moderátor Strakatý ho neměl zvát.

„Existuje řada lidí, Jarda Dušek i já se mezi ně řadíme, kteří jsou v médiích nežádoucí a za jejichž pozvání to schytá i moderátor. Zlomem byl covid. Byl jsem mazán, blokován, označován za dezinformátora. Jarda Dušek to asi před dvěma lety schytal za rozhovor s léčitelem Milanem Calábkem, který, ač laik, hovořil kultivovaně a rozumně o covidu, následovala hysterická reakce Ministerstva zdravotnictví, řešilo to Ministerstvo vnitra, video bylo označeno za hybridní hrozbu a servery ho musely vymazat. Pozoruhodné je, jak hysterickou reakci ministra a obrovskou pozornost médií vyvolávají výroky rozverného herce nebo laického léčitele a pozornosti unikají zásadní lži předchozích i nynějšího ministra zdravotnictví ke covidu, testování, k očkování apod,“ shrnul Hnízdil s dodatkem, že „svoboda slova je iluze“.

Psali jsme: Hnízdil pro PL hájil Duška a ohlásil nečekaný posun

„Mainstreamem je povolený a médii šířený jediný ‚správný‘ názor: na covid, na příčiny rakoviny, na válku na Ukrajině, na život, na svět… Máme jednu povolenou víru – ideologii, dříve se jmenovala fašismus, pak komunismus, teď covidismus, ukrajinismus… Kdo nejde s námi, ten jde proti nám a spolu to zvládneme! Společným jmenovatelem je netolerance k odlišným názorům, vyvolávání nenávisti, fanatismus,“ upozornil lékař, jenž je jedním z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny.

A jak je to se svobodou vyjadřování pro lékaře? Ta dle Hnízdila existuje, ovšem pouze tehdy, pokud lékaři „prezentují ‚správný‘ názor“. „O tom, který názor je správný, rozhodují podle aktuální potřeby vláda, komora, farmafirmy, média, globální korporace,“ shrnul lékař pro ParlamentníListy.cz.

Připomenul též jeden z výroků ke své osobě, který by se dle něj měl „tesat do kamene“: „V květnu 2021 řešila revizní komise ČLK (České lékařské komory, pozn. red.) Prahy 2 návrh na moje vyloučení, protože moje názory na covid podle stěžovatele nebyly v souladu s názory vedení komory. Výrok revizní komise, vedené prof. MUDr. Zacharovem, PhD, musel prezidentovi komory Kubkovi vyrazit dech. Cituji: ‚MUDr. Jan Hnízdil ve svých vystoupeních a textech projevuje svůj názor, na který má v právním státě plné právo, byť tento není v souladu se současným míněním většiny odborné veřejnosti, Ministerstva zdravotnictví ČR (ani revizní komise!). Podle etického kodexu ČLK lékař nemůže být nucen k takovému lékařskému výkonu nebo spoluúčasti na něm, který odporuje jeho svědomí. MUDr. Hnízdil prezentuje své názory a své mínění – nutno vzíti v potaz i skutečnost, že v současné době není stoprocentně jisté a prokázané, že vše, co uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. MUDr. Jan Hnízdil se nedopustil žádného porušení řádů ČLK a není důvodu proti němu zahajovat disciplinární řízení‘.“



Právě tato slova prý dnes platí i pro herce Jaroslava Duška. Hnízdil totiž upozorňuje, že ten má „plné právo svoje názory sdělovat, byť by byly mylné, nebo se jednalo, slovy ministra Válka, o ‚ezobláboly‘“. „Navíc v současné době není prokázané, že vše, co Jarda uvádí, je chybné, resp. nepravdivé, to ukáže až budoucnost. Jakákoliv cenzura kohokoliv je fašismus,“ dodal lékař a publicista Jan Hnízdil pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Obrátí se to proti Pavlovi? Prý ani neví, co právě mladým slíbil Okamura (SPD): Dalších 20 miliard eur na zbraně pro Ukrajinu. Mír je sprosté slovo Ukrajina: „Je to těžké,“ zní z USA. Bělorusko se chystá na válku Ivan Černý: Ve stopách našich sklářů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.