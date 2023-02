Podívejte se na ty „válečné zbohatlíky.“ Máme zdroje. Šmarda drsně vstoupil do debaty o důchodech

V druhé části Partie na CNN Prima New proběhla slovní bitva o dalším osudu šéfa hnutí ANO. V této debatě sehráli hlavní roli poslankyně ODS Eva Decroix a poslanec ANO Aleš Juchelka. Předseda ČSSD Michal Šmarda to chvíli sledoval a nakonec celou tuto rozpravu utnul. Došlo i na debatu o Tchaj-wanu. Hosté se shodli, že je dobré udržovat styky s Tchaj-wanem, a to i na politické rovině. Došlo i na důchodovou reformu, o kterou hosté svedli další slovní souboj.

reklama

V druhé hodině nedělní Partie na CNN Prima News se setkali Eva Decroix (ODS), Jan Lacina (STAN), Aleš Juchelka (ANO) a Michal Šmarda (ČSSD).

Decroix a Lacina se v úvodu pořadu shodli, že zvolený prezident Petr Pavel dělá dobře, když je aktivní. Juchelka zopakoval, že Petru Pavlovi poslanci ANO napíšou dopis a v něm ho upozorní, že je třeba řešit domácí problémy, problémy českých občanů.

Moderátorka poté nastolila diskusní téma k budoucnosti Andreje Babiše. Juchelka zdůraznil, že to je vnitřní záležitost ANO a především samotného Andreje Babiše, za něhož nemůže mluvit.

Decroix poznamenala, že kdyby Babiš odešel ze Sněmovny, vlastně to nebude poznat. „Pan poslanec Babiš má za sebou, pokud jde o poslaneckou práci, jednu velkou a třikrát podtrženou nulu,“ podotkla Decroix.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Juchelka zopakoval, že jde o vnitřní záležitost hnutí ANO.„ Já myslím, že teď je čas zakopávat ty příkopy, je to především na premiérovi Petru Fialovi, který o voličích Andreje Babiše mluvil jako o nedemokratech.“

„Já se tady musím ohradit. Petr Fiala nikdy neřekl, že to nejsou demokraté, on jen řekl, že se spojil extremismus s populismem,“ ohradila se Decroix.

Juchelka trval na tom, že premiér Petr Fiala prohluboval příkopy ve společnosti a teď by měl pracovat na jejich zakopání.

Psali jsme: „Vyser.. se už na Babiše a něco dělejte. Zbabělci!“ Fiala opět připomněl, že Babiš prohrál. Toto ale nečekal Průzkum: Lidé věří Babišovi a Okamurovi. A už to začalo. „Nemocný národ!“ „Jsme ve válce.“ Jak to Fiala myslel? Oficiální odpověď. Překvapivá „To se otočí proti nám.“ Cenzor a ODS: Je zle. Teď, po výhře Pavla

Šmarda tuto rozpravu utnul. „Já mám pocit, že lidé řeší úplně jiné věci, než řešíte vy ve svých malostranských palácích. Lidé řeší to, že máme velmi vysokou inflaci, lidé řeší vysoké ceny energií. To je pro ně mnohem důležitější, než nějaké vnitřní myšlenkové pochody Andreje Babiše,“ pronesl Šmarda.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Terezie Tománková pak zaměřila téma k zahraniční politice České republiky a k telefonátu zvoleného prezidenta Petra Pavla tchajwanské prezidentce.

Podle Decroix přinese spolupráce s Tchaj-wanem Česku výhody. Nemluvě o tom, že šlo o „gratulační telefon, který se vlastně nemusí až tak řešit“.

I podle Juchelky není třeba „gratulační telefonát“ řešit. A stejně tak prý nemá nic vůči tomu, že se udržují vztahy s Tchaj-wanem, kam cestují i čeští politici. „Čína se bude ohrazovat proti čemukoli v souvislosti s Tchaj-wanem,“ konstatoval Juchelka s tím, že pohled Číny na cesty na Tchaj-wan se přeceňuje, protože ekonomická spolupráce s Tchaj-wanem je významnější než spolupráce s Čínou.

Mgr. Jan Lacina STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Také Lacina připomněl, že v souvislosti s Čínou se toho v Česku hodně naslibovalo, ale z těchto slibů nebylo realizováno skoro nic, zatímco spolupráce s Tchaj-wanem funguje dobře. „Rozvíjejme to, co funguje,“ nabádá Lacina. Oceňuje, že nejvyšší ústavní činitelé ČR budou ve vztahu k Číně konečně mluvit jedním hlasem.

Moderátorka pak pozornost hostů obrátila ke zvyšování věkové hranice odchodu do důchodu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhuje u některých profesí posunutí hranice na 68 let.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19223 lidí

Šmarda oponoval, že zvýšení věku odchodu do důchodu je pro něj nepřijatelné. „Ve Francii se protestuje proti zvýšení odchodu do důchodu ze současných 62 let na 64 let. My už teď máme věkovou hranici odchodu do důchodu na hranici 65 let a naše pravicová vláda chce tuto hranici posunout na 68 let. My přitom už teď máme jednu z nejvyšších hranic odchodu do důchodu v celé Evropě,“ upozornil Šmarda.

Podle Šmardy je důchodový systém udržitelný i za stávajících podmínek, „pokud se peníze vezmou z míst, kde leží. My ty zdroje máme a můžeme je použít. Podívejte se na velké firmy, na nadnárodní korporace, což jsou ti váleční zbohatlíci, jako energetické společnosti a banky,“ rozjel se Šmarda. Poukázal i na to, že před volbami koalice o zvyšování věku odchodu do důchodu nemluvila, a teď se tímto svým krokem chystá poškodit občany.

Psali jsme: „Podvedli nás. Chceme nové volby!“ Známý exministr bouchl do stolu

„My jsme dlouho nemluvili,“ ozval se v tu chvíli Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já vám hned dám prostor a budete reagovat,“ přislíbila moderátorka. Nejdřív ale nechala mluvit Lacinu, který poznamenal, že „bude třeba o těchto tématech vést diskusi“.

Když Juchelka dostal slovo, stěžoval si, že opozice neviděla komplexní návrh důchodové reformy, takže moc nemá co komentovat. „Pan ministr Jurečka vypouští různé balónky do médií, asi chce, abychom na ně reagovali, třeba jako na důchodový věk,“ zmínil Juchelka.

Komplexní reformu by Juchelka viděl i v podpoře porodnosti, v ujištění rodičů, že v Česku máme dobrý předškolní vzdělávací systém, že Česko je bezpečnou zemí, takže se mladí lidé nemusí bát mít děti. Ale vláda pětikoalice jde podle Juchelky opačným směrem, např. připravuje půdu pro zdražení obědů ve školách a řadu dalších věcí, které mladé rodiny znejistí.

Decroix řekla, že by bylo dobré, kdyby se vedla debata o reformě až tehdy, až bude komplexně připravená. A dodala, že ČSSD byla u vlády předchozích 8 let a důchodovou reformu „nedotáhla“. „My jsme v situaci, kdy se buď ten systém zhroutí, nebo se nějak přepíše. A ano, to přepisování může obsahovat i některé nepopulární kroky, ale musí se to udělat,“ pravila Decroix.

Eva Decroix, MBA ODS



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Šmarda uznal, že důchodová reforma měla být schválena už dávno a vůbec nejlepší by podle něj bylo, kdyby byla schválena reforma, kterou připravila ještě tehdejší ministryně práce Jana Maláčová. „Ale ten, kdo tuto reformu vyhodil do vzduchu, byl ministr Jurečka,“ poznamenal Šmarda.

Juchelka upozornil, že důchodová reforma se bude týkat dnešních čtyřicátníků, nikoli dnešních seniorů. „To, jak o důchodové reformě informuje stávající vládní koalice, je tristní,“ podotkl.

„Buď se pojďme bavit o jednom čísle, nebo si počkejme, až to bude komplexně hotové, a teprve potom se o tom pojďme bavit,“ vyjevila Decroix.

Šmarda debatu uzavřel s tím, že „se nelze vykašlat na pracovníky fyzicky náročných profesí“.

Psali jsme: Zeman potěšil Babiše i Fialu. Zato Pekarová se neudržela Vyhozené Ukrajinky: Už je viník. Pekarová „na koberec“. Naštvaní místní Pekarová s Vystrčilem zesměšnili Fialu. Zrušené jednání se nezapomnělo Zbytky ze Sněmovny dejte chudým. Pekarová nařídila

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.