Podivnosti kolem „průhledného“ účtu Milionu chvilek a pak odstřel Válkové. Velké okamžiky

reklama

Pomalu končící rok 2020 byl velkou zkouškou pro celou společnost. Již počátek tohoto roku byl neobvyklý. Austrálie byla v plamenech, díky likvidaci íránského, prorežimního, mocného muže Donaldem Trumpem se svět ocitl blízko ozbrojeného konfliktu, svět zasáhly protesty Black Lives Matter a z Číny přišel koronavirus, který definitivně změnil životy nás všech. Covid změnil i Milion chvilek pro demokracii, tedy spolek, který organizuje úspěšné demonstrace proti premiérovi. Úspěšné v tom smyslu, že na demonstrace spolku chodily statisíce lidí a chvilkaři dokázali zorganizovat největší demonstrace od listopadu 1989. To vše se ovšem v současném roce změnilo. Pojďme si tedy shrnout činnost Milionu chvilek pro demokracii v roce 2020.

Prvním facebookovým statusem Milionu chvilek v uplynulém roce byla reakce na projev premiéra Andreje Babiše. Ten svůj novoroční projev pojal hlavně jako výčet úspěchů své vlády a také jako představení svých plánů do budoucna v národním investičním plánu. „Představte si, že bych byl Harry Potter, měl kouzelnou hůlku a proměnil ty projekty teď ve skutečnost. Stali bychom se okamžitě druhým Švýcarskem,“ pověděl.

Psali jsme: Babišův projev: Po skončení přišel příběh, který nečtěte. Pozvracíte se

Právě to, že Babiš využil projev k propagaci úspěchů své vlády, hnutí Milion chvilek kritizovalo. „Letos máme, díky Andreji Babišovi, rok 2020. To je nejvíc v historii ČR! Takového výsledku nedosáhla žádná z předchozích vlád, ani ta Kalouskova!“ parodovali chvilkaři. Tato část z budovatelského projevu prý byla na poslední chvíli z oficiálního textu projevu vypuštěna.

Dále během ledna upozorňovali na STBáckou minulost místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a zvali na tiskovou konferenci, která proběhla 7. ledna. Na té představili cíle spolku, jelikož Andrej Babiš kvůli střetu zájmů do konce roku 2019 neodstoupil. Přišli s takzvanou štafetou pro demokracii, kdy se postupně každý týden ve 13 krajských městech uskuteční protestně-diskusní akce.

Informovali i o své nové tváři. Byla jí teprve patnáctiletá Eliška Loumová, studentka gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Liberci, která už k lidu hovořila například na zaplněné Letenské pláni. „Chceme začít více ukazovat, jaké politiky bychom chtěli, co by podle našeho názoru měli dělat a jak by se měli chovat. Nejde už jen o to, že si nepřejeme Andreje Babiše,“ prozradila dívka své plány.

Psali jsme: Nechci lži! Milion chvilek má novou hvězdu. Je jí patnáct let a bojuje s Babišem

Anketa Která z mrtvých osobností Vám nejvíce schází? Karel Gott 36% Václav Havel 8% Tomáš Holý 3% Vlasta Chramostová 3% Jiřina Jirásková 1% Vladimír Menšík 39% Jan Werich 10% hlasovalo: 31580 lidí

V lednu jsme též informovali o problémech s transparentním účtem spolku. Mikuláš Minář byl stejně jako několik dalších lidí placen Milionem chvilek. Milion chvilek má zřízený transparentní účet, na který jim občané posílají příspěvky a kterým již protekly miliony korun. Kdo by ale čekal, že se z něj transparentně budou platit i mzdy Minářovi a dalším, ten je na omylu.

Milion chvilek má ještě jeden účet, neveřejný a podléhající ochraně bankovního tajemství. A právě z něj jsou funkcionáři vypláceni. „Dnes nevíme, kdo tedy těch osm lidí vlastně platí, tedy kdo je jejich zaměstnavatel, kterému skládají účty a vykazují práci,“ kroutila hlavou advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která přiznala, že ji ani nenapadlo, že by někdo mohl s účty čachrovat takovým způsobem. „Nahlédla jsem na popud diskutujících do transparentního účtu Milionu chvilek, kam lidé posílají peníze. A našla výdaje – letáky, nájmy, zvuková technika... Mzdy žádné. Musím přiznat, že mne nenapadlo, že by platy nebyly hrazeny z tohoto transparentního účtu,“ napsala advokátka.

Nejde jenom o mzdy. Z netransparentního účtu je totiž hrazeno mnoho dalších věcí. Základní rozdělení je takové, že náklady na demonstrace a jednorázové akce jsou placeny z transparentního účtu, na který se chvilkařům skládají babičky po stokorunách. Provoz spolku, platy funkcionářů a vše, co se nazývá „dlouhodobá činnost“, jsou ale placeny z účtu, na který není vidět. Chvilkaři ale slibují, že jednou se vše objeví ve výroční zprávě.

Zdůvodnění Milionu chvilek:

Pokud by Milion chvilek byl politickou stranou nebo hnutím, musel by vést své výdaje výhradně na transparentním účtu. Jenže Minářovo seskupení vystupuje jako spolek podle občanského zákoníku a ty tato přísná pravidla dodržovat nemusejí, jak podotýká Expres.cz.

Psali jsme: Maxipes Minář nachytán? Čachry s účetnictvím, v Milionu chvilek létají peníze, o kterých se neví

Následně se řešila volba ombudsmana. Na počátku ledna to vypadalo na to, že by se ombudsmankou mohla stát Helena Válková. Chvilkařům se nelíbilo, že vyšel článek, který psal, že Válková v KSČ pomáhala šikanovat disidenty a měla se na to spojit s prokurátorem Horákové. „Tuto paní navrhuje prezident Zeman na post ombudsmanky, tedy veřejné ochránkyně lidských práv. To je výsměch obětem totalitního režimu. Něco takového je naprosto nepřijatelné. Na místě je naopak odvolání z funkce vládního zmocněnce pro lidská práva, kterou nyní paní Válková, což je neméně absurdní, zastává,“ napsal Milion chvilek.

Fotogalerie: - Krutá tradice kontra tofu kapr

Helena Válková (ANO) na přelomu 70. a 80. let obhajovala takzvaný prokurátorský nebo také ochranný dohled. Upozornil na to server Info.cz, tento nástroj zneužíval komunistický režim proti tehdejším disidentům. Jeden ze článků na obhajobu tohoto institutu napsala s Josefem Urválkem, který je nechvalně známý jako prokurátor z procesu s Miladou Horákovou. Prezident Miloš Zeman nominaci Válkové na post veřejné ochránkyně práv v polovině ledna 2020 oficiálně stáhl a nominoval Stanislava Křečka.

Milion chvilek též v lednu podal předžalobní výzvu na předsedu KSČM Vojtěcha Filipa. Ten naznačil, že by spolek mohl nést odpovědnost za kybernetický útok na benešovskou nemocnici. Požadovali do týdne Filipovu omluvu, jinak na něj podají žalobu na ochranu dobré pověsti. Milion chvilek o tom informoval v tiskové zprávě. „Pokud se do týdne neomluví za své výroky, že jsme stáli za hackerskými teroristickými útoky na benešovskou nemocnici, podáme na něj žalobu. Lež se nesmí stát standardem. A už vůbec ne u prvního místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ okomentovali zprávu. Omluvy se však spolek nakonec nedočkal. Filipa u soudu zažalovali a soud v září rozhodl o tom, že se jim má Filip omluvit.

Dále členové spolku Milion chvilek upozorňovali na střet zájmů Andreje Babiše, obcházeli opoziční i vládní politiky, kritizovali novelu DPH, která měla změnit DPH na pivo. Změna byla kritizována, jelikož měla být extrémně nepřehledná. Spolek tedy sdílel takový diagram, jaké sazby budou, na které pivo určené. „Pozor, na diagramu chybí ještě jedna možnost! V případě čepovaného piva platí sazba 10 % pouze tehdy, je-li pivo z velkolitrážních sudů. V případě, že se pivo točí z malého 10 l soudku, pak platí 21 %. A to i v případě, že by se konzumovalo v restauraci s jídlem! Teď už v tom snad bude jasno,“ napsali.

V únoru se ovšem volil ombudsman. Chvilkaři se rozčílili, že potom, co Miloš Zeman navrhl Válkovou, tak nyní poslanci ANO dostali doporučení volit Stanislava Křečka. „Vážně se má stát veřejným ochráncem práv člověk, který neoprávněně používal titul JUDr.? Vážně se má stát veřejným ochráncem práv člověk, který během normalizace vynášel do nebes socialistickou revoluci a socialistické volby? Vážně chceme ombudsmanem udělat člověka, který svými výroky utvrzoval režim v době, kdy současná ombudsmanka Anna Šabatová seděla ve vězení za šíření letáků informujících o tom, že ke komunistickým volbám lidé povinně chodit nemusí?

Anketa Kdo by se Vám po diskutovaném odchodu Petra Dvořáka z ČT líbil v jejím čele? Moderátor Jakub Železný 8% Poslanec Patrik Nacher 73% Mediální analytik Michal Klíma 2% Předseda Rady ČT Pavel Matocha 12% Novinářka Alexandra Mynářová 5% hlasovalo: 12552 lidí

Stanislav Křeček, Občan a stát, 1986 – citace textů: ‚Právě ke všem uvedeným okolnostem jsou volby za socialismu nesrovnatelně demokratičtější než jakékoliv volby v podmínkách buržoazní společnosti. Pro úplnost budiž řečeno, že nejvelkolepějším aktem přímé demokracie ovšem byla a zůstává sama socialistická revoluce.‘ V dnešní době zřejmě skvělá kvalifikace. Vážně chceme mít v úřadu, který je určen pro lidi s velkou morální integritou, rovnými zády a nezávislostí na politicích, člověka, který je ‚kam vítr tam plášť‘ a který se ohýbá, jak to mocní potřebují?

PROSINEC 2019, Stanislav Křeček: ‚Státní zástupce by měl znovu požádat o vydání Babiše k trestnímu stíhání a Sněmovna by ho neměla vydat. Ať si ho odstíhají, až nebude předsedou vlády. Nezatěžujte zbytečně politickou scénu!‘ Jako vážně? Volba ombudsmana se uskuteční zítra ve 12.30. Pokud poslanci hnutí ANO skutečně zvolí v zájmu trojice Babiš–Faltýnek–Hrad ombudsmanem Stanislava Křečka, popřou tím smysl a účel celé této instituce. Dnes ombudsman, zítra veřejnoprávní média a jejich kontrolní rady. Nebaví nás jen tak přihlížet postupující agrofertizaci státu a veřejných institucí. Stane-li se pan Křeček ombudsmanem, oznámíme termín, kdy vyjdeme do ulic. Díky za sdílení,“ naštvaně burcovali chvilkaři.

Stanislav Křeček se nakonec v druhém kole ombudsmanem stal. „Je to smutné nikoli proto, že proti němu má výhrady Milion chvilek, nýbrž proto, že člověk, který bagatelizuje rasovou diskriminaci, relativizuje lidská práva, popírá smysl úřadu, který má vést, a ještě v 80. letech veřejně obhajoval komunistický režim, není vhodným kandidátem do úřadu, jehož smyslem je pomáhat těm, kteří si sami pomoci nemohou,“ popisovali chvilkaři vítězství Křečka.

Milion chvilek tedy začal plánovat velkou demonstraci proti rozkladu demokratických institucí. Ta se konala prvního března. Na demonstraci byly tisíce lidí. Výsledek volby však chvilkaři nezměnili a Křeček je nadále ombudsmanem. Mimo tuto demonstraci probíhaly štafetové demonstrace v krajských městech.

Fotografie z demonstrace

Dvacátého pátého února proběhla první Štafeta pro demokracii v Plzni. „Někteří věří, že jen velká síla dokáže zabránit zlu. Přišel jsem na to, že každodenní skutky obyčejných lidí jsou tím, co drží temnotu v odstupu. Malé každodenní skutky laskavosti a lásky,“ citoval lídr hnutí Mikuláš Minář ve svém úvodním proslovu pohádkovou postavu Gandalfa, aby objasnil, jak vnímat Milion chvilek.

Hned v prvních minutách se lidé dost nasmáli. To, když například komentoval činy Babiše a na pozadí se promítala ilustrovaná grafika, například fiktivní poděkování synka otci za „poukázku na Krym“. „Naše země nevzkvétá… Přejeme si rozkvetlou demokracii,“ shrnul Minář stručně, za pomoci Havlových slov, co příznivci občanských protestů chtějí. „Jsem hlídací pes a pojistka demokracie. Chceme instituce, které nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmu,“ zaznělo od něj mimo jiné.

Fotogalerie: - Proti prodloužení nouzového stavu

Jako první z hostů promluvila herečka Aňa Geislerová. „Každý si musí nastavit svou vlastní laťku. Já potřebuju věřit sama sobě. Dělám to jen kvůli sobě,“ zdůvodnila, proč se tolik angažuje. „Ještě si to pak třeba budu vyčítat,“ podotkla s úsměvem a poukazem na perzekuce v dobách minulých. „Politici jsou tu od toho, abychom si mohli jako trochu dáchnout a směřujeme k nim zodpovědnost,“ pokračovala naše nejobsazovanější herečka, která se také jala vysvětlit, proč večer do Plzně přijela i se svými ratolestmi.

„Mám tu děti, a vím, proč je tu s sebou mám. Chci jít příkladem. Ne sedět doma a nadávat. Měli bychom být takoví, jaké chceme mít lidi kolem sebe,“ vyjádřila své pocity s dovětkem, že si je vědoma, že ona díky svému povolání ovlivňuje lidi v širším poli: „Je to někdy diskomfort, je to drsný… Ale potřebuju, abych se sebou vydržela, proto to dělám. Je potřeba kvůli občanům zoufalým a frustrovaným připomenout, že politikům předáváme zodpovědnost za svoje životy,“ uvedla rázně.

„Vím, kolik platím daně, zdravotní pojištění. Chci vědět, kam peníze jdou, proč tam jdou a proč je jich tolik. Nedostávám zpětnou vazbu,“ zdůvodnila obšírněji, proč každý z nás má právo na ono ‚dáchnutí‘ – politici pro nás pracují za naše vlastní peníze a díky naší volbě: „Bez nás by tam nebyli.“ A co si tedy přeje? „Abychom byli sebevědomá, komunikativní země, která dokáže stát v řadě, když je to potřeba, ale také z té řady vystoupit… Není potřeba pořád kývat,“ řekla na závěr k zamyšlení, jak bychom se jako stát měli chovat společně s ostatními zeměmi, ale zároveň zůstat sami sebou.

Pomyslného „bludišťáka“ za satiru si bezesporu odnášela aktivistka Jana Filipová z Domažlicka – žena, která měla odvahu podat trestní oznámení na premiéra. Vadilo jí, když prohlásil, že na předloňských demonstracích spolku Milion chvilek pro demokracii byli protestující lidé za svou účast placeni. „Být aktivní pro mě znamená přirozenost,“ prohlásila mimo jiné s tím, že každý něco takového zvládne: „I 80letá paní.“ I to, že někoho upozorníte, že co dostává do e-mailové schránky jako řetězový spam, jsou dezinformace – i to už je od vás aktivismus. Ona prý bludy vysvětluje často a prostě stačí říct: „Prosím tě, Máňo, nepřipadá ti to nesmyslné?“

Psali jsme: FOTO Milion chvilek: Aňa Geislerová chce jít příkladem! Praha svítí jako Slunce, padlo. Lásku a laskavost, hlásal Minář

Filipovou mohli lidé vidět v prezidentské volbě, když rozvěšovala letáky s Jiřím Drahošem. V Plzni teď prozradila, co ji k tomu vyprovokovalo. Slýchala prý takové mýty, jako že Drahoš je iluminát. Tak se vypravila na jednu z akcí, tam si našla toho nejaktivnějšího člověka z Drahošova okruhu a nabídla se „do služeb“. „Můžu nějak pomoci vyvracet dezinformace, že Drahoš je pedofil a bůhví co ještě?“ zmiňuje, co ji zvedlo ze židle a jak to vysvětlovala člověku z Drahošova týmu. Popsala také, jaké dezinformační praktiky se na nás v budoucnu povalí. Třeba videodezinformace, kde uslyšíme jakoby skutečný hlas třeba Okamury. „Někdo bude hlasem Okamury říkat, ať přijmeme ty migranty a že on si čtyři migranty vezme domů,“ popisovala výřečná žena.

To se však již pomalu blížily volby do Rady České Televize a Rady Českého rozhlasu. „Opakovaně jsme upozorňovali, že ačkoli má být rada veřejnoprávní ČT ze zákona nezávislá na politicích, lze očekávat snahu dosadit do ní kandidáty politicky loajální Andreji Babišovi – a to s cílem zajistit v budoucnu politicky loajálního ředitele televize. A teď je to černé na bílém. Poslanec ANO a předseda mediálního výboru Stanislav Berkovec rozeslal všem poslancům pokyny označující politicky SPRÁVNÉ a politicky ZÁVADNÉ kandidáty,“ upozorňoval Milion chvilek v dalším statusu.

„Deník N: ‚Sněmovna zvolila pouze tři nové radní ČT a jednoho člena Rady ČRo. V radě veřejnoprávní televize usednou bývalý šéf ČT24 Roman Bradáč, bývalý předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka a bývalý hokejista Jiří Šlégr. Radu ČRo posílí galerista Marek Pokorný‘.

Poslanci odhlasovali tajnou volbu. Zbytek členů Rady ČT a ČRo zvolí poslanci až v dubnu, neboť odhlasovali přerušení schůze kvůli koronaviru. Do druhého kola volby do rady ČT postoupili: Hana Lipovská (83 hlasů), Pavel Matocha (73), Lubomír Veselý (57), Michal Klíma (57), Zdeněk Holý (53), Ivan Douda (49) Do druhého kola volby do rady ČRo postoupili: Hana Dohnálková (77), Jaroslav Šebek (25),“ informovali dále.

To se však již o slovo přihlásil koronavirus. Chvilkaři na něj upozornili ve výše zmíněném statusu, kde psali o tom, že kvůli koronaviru byla přerušena práce Sněmovny. Covid zasáhl i do velikosti demonstrací, na což upozornili v dalším statusu. Kvůli koronaviru přerušili svoji štafetu. „Kvůli možnosti dalšího šíření nového koronaviru vláda dnes preventivně nařídila zrušení všech akcí nad 100 lidí s účinností od dnešních 18.00. Vládní rozhodnutí respektujeme. Proto až do odvolání přerušujeme Štafetu pro demokracii, a to včetně dnešního happeningu od 17.00 a debaty od 18.00 v Pardubicích. Není to konec Štafety. Až to situace dovolí, navážeme tam, kde jsme přestali.“

„Vládní opatření je snahou zamezit dalšímu šíření viru. Od dnešních 18 hodin až do odvolání se ruší veškeré akce nad 100 lidí, kde by riziko přenosu mohlo být navýšeno. Opatření se vztahuje na všechna divadelní, hudební, filmová představení, stejně tak sportovní či náboženské akce, ať už veřejné nebo soukromé. Od zítřka je také zrušena výuka ve školách. Jde o preventivní postup. Více informací o samotném viru a případném postupu při podezření na nákazu můžete nalézt na stránkách ministerstva zdravotnictví,“ napsali desátého března.

Od tohoto okamžiku se činnost Milionu chvilek změnila. Nakonec nebyli jediní, kdo museli kvůli restrikcím, spojeným s bojem proti koronaviru, změnit své chování. Chvilkaři ve svých příspěvcích upozorňovali na nebezpečí nemoci a snažili se přispět ke zpomalení šíření tím, že vyzývali své fanoušky, aby byli, pokud možno doma či děkovali zdravotníkům za odvedenou práci.

Milion chvilek upozorňoval například i na to, že na konci ledna chtěli poslanci řešit situaci ohledně koronaviru, ale hlasy ANO, ČSSD a KSČM to zamítly. V diskusi pod příspěvkem však čelili rozhořčeným komentářům, kdy si lidé mysleli, že pouze zbytečně rozdmýchávají emoce, na což není nálada ani čas.

Chvilkaři též zahájili iniciativu „Roušky všem!“, kterou vyzývají, aby lidé nosili roušky. Hlavním propagátorem byl pro Milion chvilek moderátor a podnikatel Petr Ludwig, který o iniciativě natočil video. Lidé si podle něho mají vyrobit roušky sami, když nemohou jiné sehnat. Stejně tak i dezinfekci, na kterou je prý možné použít i slivovici. Že lidé roušky zatím nenosí, je podle něj trend, který je nutné změnit. Stejně jako lidé začali sbírat trus po svých psech.

Psali jsme: Milion chvilek vyzývá: Noste roušky! Je to jako se sbíráním psích h...

Objevila se také satirická píseň „ČESKÝ KARANTÉNA SONG 2020“, parodie na píseň „Statistika“ ze známé české pohádky, která ovšem vychvaluje přednosti karantény verši jako: „I když možná nosíš roušku, tak nepomáháš ani trošku“ a „karanténa nuda je, nad virem však vyhraje, jestli máš rád babičku, tak to vydrž chviličku“. „Vše, co potřebujete vědět o karanténě. Prosím, dodržujte ji. Nebuďme hloupí, paranoia je přirozená a děláme to, co je pro společnost nejlepší. Zůstaňte doma, týden podle nařízení – ale i dál, pokud se situace nezlepší (nezlepší se). Je to pro vaše dobro. Je to pro dobro vašich prarodičů. Je to pro dobro státu,“ tvrdí se v popisu videa.

V březnu maďarský parlament schválil zákon, který posílil pravomoci premiéra v koronavirové krizi, takže mohl vládnout pomocí dekretů. 137 poslanců bylo pro, 53 proti. Dle BBC slíbil Viktor Orbán užívat nové pravomoci umírněně a rozumně. Jak již bylo zmíněno, v zákoně není stanoveno, kdy výjimečné pravomoci premiéra skončí. Jak britská televize uvádí, lídr opozičního Jobbiku uvedl, že zákon dává do karantény celou maďarskou demokracii a petici proti němu podepsalo 100 tisíc lidí. Nemluvě o protestech lidskoprávních organizací a žurnalistů. Orbán pravil, že parlament si pravomoci může kdykoliv vzít zpátky.

Anketa Má prezident Miloš Zeman vaši podporu? (Ptáme se od 22.12.2020) Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 11759 lidí

Před Viktorem Orbánem varoval Milion chvilek, který situaci spojil se svým hlavním cílem Andrejem Babišem. „Viktor Orbán (jehož tolik obdivuje Andrej Babiš) vyhrál drtivě volby. Jeho strana má ústavní většinu, tudíž může legálně a bez ohledu na opozici skoro cokoliv. Třeba i významně omezit demokracii. Jak se říká u nás – vyhrál volby, tak ho nechte vládnout. A teď má v rukou červené tlačítko, jímž může vypnout parlamentní demokracii.

Máme velké štěstí, že Andrej Babiš nemá ústavní většinu a nemůže tak snadno odstavit Parlament. A že máme (na rozdíl od Maďarska) důležitou pojistku demokracie – Senát (který by se měl podle A. Babiše zrušit). Přesto buďme ve střehu a dejme si pozor na to, co všechno se může pod rouškou boje proti koronaviru přihodit. Dějiny nás učí, že po zpřísnění různých opatření se už nemusí vždy konat návrat k normálu.“

Psali jsme: „KoronaBordel“ kolem Orbána: Milion chvilek řve, Piráti řvou. Ale Babiš by si měl přečíst vzkaz

V půlce dubna Prymula reagoval na petici rodičů, kteří nechtěli, aby jejich děti chodily do školy. Tu v té době podepsalo osmdesát tisíc signatářů. „Pokud je tady petice, kterou podepíše 80 tisíc lidí a kde uvádějí, že nechtějí dát děti do školy, tak to už je poměrně veliká síla,“ pronesl Roman Prymula. Ty skutečně byly až do června zavřeny. „No, zajímavá strategie krizového řízení. Když se teď vláda tedy chystá řídit tuto zemi na základě petic, musíme se skromně připomenout. Je tu totiž jedna petice, která má bezmála 435 000 podpisů, tedy více než PĚTKRÁT tolik. Ta petice požaduje odstoupení Andreje Babiše. Hurá!“ upozornil Milion chvilek.





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.