Podle průzkumu Masarykovy univerzity v Brně zřejmě zvítězí ODS

Za ODS a ANO by podle tohoto průzkumu měla skončit KDU-ČSL, do zastupitelstva by se měli dostat ještě Piráti a ČSSD. Kolem pětiprocentní hranice se podle průzkumu pohybují Strana zelených, TOP 09, Žít Brno, ale také Starostové a nezávislí nebo SPD.

Podle odhadů studentů Masarykovy univerzity by ODS měla získat kolem 22 procent a ANO kolem 20 procent. KDU-ČSL se pohybuje kolem 13 procent, pod 10 procenty jsou Piráti i ČSSD. Pink ale upozornil na to, že je to jen odhad, který navíc komplikuje tzv. panašování, tedy možnost zaškrtávání kandidátů napříč stranami. To může odhady zkreslit. „Vychází nám, že v zastupitelstvu bude nejméně pět subjektů, nakonec jich tam ale může být i deset,“ řekl Pink.

Podle průzkumu ale vítězství ODS není jisté a rozpětí jejího výsledku se pravděpodobně překrývá s ANO. U SPD a KSČM autoři průzkumu upozorňují na to, že voliči těchto stran se odmítají účastnit dotazníkových průzkumů, takže jejich výsledek může být lepší.

Podle Pinka se na průzkumu ukázalo několik věcí. „Vládní ANO po několika letech vládnutí stagnuje, už prostě nejde nahoru. Naopak opoziční ODS nabírá dech. Nyní by měla získat skoro trojnásobek toho, co měla v Brně před čtyřmi lety,“ uvedl Pink.

Volby před čtyřmi lety vyhrálo ANO s necelými 20 procenty voličů těsně před ČSSD. Třetí bylo Žít Brno s podporou Pirátů, potom byla KDU-ČSL a až pátá byla ODS se ziskem 7,62 procenta. Do zastupitelstva se dostali ještě komunisté, TOP 09 a Zelení. Koalici po volbách vytvořilo ANO, Žít Brno s podporou Pirátů, KDU-ČSL a Zelení. Po roce a půl se koalice rozpadla a potom se dala zpátky dohromady rozšířená ještě o TOP 09.

autor: mp