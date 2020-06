Pohledné Rusky vyvíjejí stykovou činnost. Za NATO není náhrada, říká expert

reklama

Ještě loni byl Naď obviněn slovenskou policií z toho, že od člena bezpečnostních složek vyzvídal informace o pokusu o otravu bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Británii. „Byl jsem obviněn z ohrožování utajovaných informací. To je absurdní, to by se pak nemohl žádný novinář zeptat na jakoukoliv informaci, o níž neví, že je utajovaná, a byl by automaticky obviněn,“ uvedl Naď, jehož obviněno bylo za deset dní zrušeno. Nakonec to vnímá jako věc, která mu pomohla nejen ve volební kampani, ale i poté na ministerstvu obrany. „Nicméně ano, byla to kriminalizace mé osoby i hnutí, za něž jsem kandidoval. Byl za ní bývalý ředitel vojenského zpravodajství na Slovensku, který byl spojen s tehdejší vládní garniturou. Asi nechtěli, abych do resortu v budoucnu vnesl transparentnost. Nepochybuji, že si teď dotyčný bouchá hlavou o stůl, co to udělal,“ uvedl Naď, pro něhož je v současné době absolutní prioritou boj s korupcí.

Následně se hovořilo o vytvoření evropské obrany a o tom, zda může nahradit NATO. „Dnes neexistuje lepší alternativa, než je NATO. Mluvit o neutralitě je čistá utopie, podívejme se, jak dopadla Ukrajina. A mluvit o evropských ozbrojených silách je také mimo, k tomu máme velmi daleko. A kdyby i v horizontu deseti let vznikly, z hlediska způsobilosti by byly o hodně za tím, co aktuálně poskytuje NATO,“ uvedl Naď.

Závěrem pak došlo i na ruskou špionáž na Slovensku, která je podle Nadě aktivní stejně jako u nás. „Rusové jsou velmi aktivní, používají množství inovativních prvků. V rámci struktury ambasády mají různé nové specialisty, kteří se navenek tváří, že se starají o hroby padlých sovětských vojáků. Ale mají zcela jiné, širokospektrální úkoly na území celého NATO. V posledním roce byly do těchto pozic vyslány i pohledné ženy, které dělají věci, jež opravdu mají málo co dělat se starostí o hroby. Na Slovensku spadají pod úřad přidělence obrany, většinou mají diplomatický status. Snaží se navázat společenské, politické kontakty. Chytají ve společnosti lidi, se kterými pak intenzivně komunikují a realizují stykovou činnost. Na základě komunikace s partnery víme, že je to tak i v okolních zemích. Podrobnosti ale nemohu sdělovat,“ uvedl Naď.

Ruský prezident Vladimir Putin podle jeho slov potřebuje hledat nějakou formu nepřátelství, na jejímž základě si pak utvrzuje pozici v domácí politice. „Když může vnitřně rozbíjet EU a NATO dezinformacemi, hybridními operacemi či vysíláním zpravodajců s konkrétními úkoly, tak to dělá. A dělá to velmi intenzivně,“ uzavřel Naď.

