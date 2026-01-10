Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) vyjádřil vážné pochybnosti ohledně svého hlasování pro vyslovení důvěry nové koaliční vládě složené z ANO, SPD a Motoristů. Důvodem je rozhodnutí pokračovat v muniční iniciativě na podporu Ukrajiny, kterou před volbami tyto strany ostře kritizovaly a slibovaly zrušení této iniciativy. Foldynovo prohlášení přichází těsně před klíčovým hlasováním v Poslanecké sněmovně, které je naplánováno na úterý 13. ledna.
Podle informací zveřejněných na oficiální facebookové stránce Jaroslava Foldyny se poslanec cítí zklamán názorovým obratem koalice. „Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ napsal Foldyna na svém profilu.
Kritizuje také nezralý a aktivistický přístup vlády k zahraniční politice. „Vzhledem k tomu, že jak hnutí SPD, tak premiér Babiš před volbami i po volbách jasně deklarovali, že muniční iniciativa bude zrušena, tak musím říct, že tento prudký názorový obrat je pro mě velmi nemilým překvapením,“ sdělil Foldyna.
Zachování oné iniciativy, jež byla před volbami prezentována jako problematická, se mu nezamlouvá.
K pádu vlády pravděpodobně nedojde
Nová vláda pod vedením premiéra Andreje Babiše byla jmenována prezidentem republiky Petrem Pavlem v polovině prosince. Vládní koalice disponuje většinou 108 hlasů z celkových 200 hlasů v Poslanecké sněmovně, což znamená, že i případný Foldynův nesouhlas by neměl vést k pádu vlády.
Premiér Babiš již dříve oznámil, že muniční iniciativa bude pokračovat, avšak pouze v záležitostech koordinace a bez využití českých veřejných financí. Tento kompromis však Foldynovi nestačí a požaduje hlubší diskusi v rámci vládní koalice.
Ing. Andrej Babiš
Reakce ostatních členů SPD na Foldynovo stanovisko se liší. Například poslankyně Lucie Šafránková a poslanec Jan Hrnčíř uvedli, že pro vyslovení důvěry vládě hlasovat budou.
Bc. Lucie Šafránková
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.
Foldynovo vyjádření naznačuje možné vnitřní napětí v koalici, zejména v otázkách zahraniční politiky a podpory Ukrajině v jejím konfliktu s Ruskem. Foldyna je dlouhodobě známý svými kritickými postoji vůči zahraničním intervencím a podporou národních zájmů České republiky.
K vyslovení důvěry nově jmenované vládě podle Ústavy postačuje nadpoloviční většina přítomných poslanců.
Pokud by tedy Foldyna a několik dalších nespokojenců pouze „odešli ze sálu“, kvórum by se snížilo a vláda by důvěru získala mnohem snáze.
Hlasování o důvěře vládě v každém případě bude klíčovým testem jednoty koalice a mohlo by ovlivnit budoucí rozhodování v oblasti obrany a zahraniční pomoci.
