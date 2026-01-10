Pokračovat v muniční iniciativě? Foldyna se bouří

10.01.2026 11:45 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Potopí SPD vládu Andreje Babiše (ANO)? Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) sdělil, že bude mít velký problém s tím, aby při úterním hlasování důvěru vládě vyjádřil. Nespokojený je se zahraniční politikou Babišova kabinetu a s rozhodnutím pokračovat v muniční iniciativě na podporu Ukrajině.

Foto: Hana Brožková
Popisek: Jaroslav Foldyna

Poslanec Jaroslav Foldyna (SPD) vyjádřil vážné pochybnosti ohledně svého hlasování pro vyslovení důvěry nové koaliční vládě složené z ANO, SPD a Motoristů. Důvodem je rozhodnutí pokračovat v muniční iniciativě na podporu Ukrajiny, kterou před volbami tyto strany ostře kritizovaly a slibovaly zrušení této iniciativy. Foldynovo prohlášení přichází těsně před klíčovým hlasováním v Poslanecké sněmovně, které je naplánováno na úterý 13. ledna.

Podle informací zveřejněných na oficiální facebookové stránce Jaroslava Foldyny se poslanec cítí zklamán názorovým obratem koalice. „Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru,“ napsal Foldyna na svém profilu.

Kritizuje také nezralý a aktivistický přístup vlády k zahraniční politice. „Vzhledem k tomu, že jak hnutí SPD, tak premiér Babiš před volbami i po volbách jasně deklarovali, že muniční iniciativa bude zrušena, tak musím říct, že tento prudký názorový obrat je pro mě velmi nemilým překvapením,“ sdělil Foldyna.

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Zachování oné iniciativy, jež byla před volbami prezentována jako problematická, se mu nezamlouvá.

K pádu vlády pravděpodobně nedojde

Nová vláda pod vedením premiéra Andreje Babiše byla jmenována prezidentem republiky Petrem Pavlem v polovině prosince. Vládní koalice disponuje většinou 108 hlasů z celkových 200 hlasů v Poslanecké sněmovně, což znamená, že i případný Foldynův nesouhlas by neměl vést k pádu vlády.

Premiér Babiš již dříve oznámil, že muniční iniciativa bude pokračovat, avšak pouze v záležitostech koordinace a bez využití českých veřejných financí. Tento kompromis však Foldynovi nestačí a požaduje hlubší diskusi v rámci vládní koalice.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Reakce ostatních členů SPD na Foldynovo stanovisko se liší. Například poslankyně Lucie Šafránková a poslanec Jan Hrnčíř uvedli, že pro vyslovení důvěry vládě hlasovat budou.

Bc. Lucie Šafránková

  • SPD
  • poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • poslankyně
PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

  • SPD
  • předseda SPD JmK
  • poslanec
Foldynovo vyjádření naznačuje možné vnitřní napětí v koalici, zejména v otázkách zahraniční politiky a podpory Ukrajině v jejím konfliktu s Ruskem. Foldyna je dlouhodobě známý svými kritickými postoji vůči zahraničním intervencím a podporou národních zájmů České republiky. 

K vyslovení důvěry nově jmenované vládě podle Ústavy postačuje nadpoloviční většina přítomných poslanců.

Pokud by tedy Foldyna a několik dalších nespokojenců pouze „odešli ze sálu“, kvórum by se snížilo a vláda by důvěru získala mnohem snáze.

Hlasování o důvěře vládě v každém případě bude klíčovým testem jednoty koalice a mohlo by ovlivnit budoucí rozhodování v oblasti obrany a zahraniční pomoci.

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/budu-mit-problem-hlasovat-pro-duveru-vlady-rekl-foldyna-vadi-mu-zachovani-municni-iniciativy-500980

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1993-1

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

