Dostál (Stačilo!): Premiér Orbán je povinen bránit zájmy své země

25.02.2026 19:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zablokování 20. sankčního balíčku pro Rusku maďarským premiérem Orbánem

Dostál (Stačilo!): Premiér Orbán je povinen bránit zájmy své země
Foto: Reprofoto: Prostor X
Popisek: Ondřej Dostál

Orbán vs. EU vs. Ukrajina: Pro pozorné posluchače mám nudný, formalistický příspěvek o principech, které by měl respektovat každý premiér, eurokrat i europoslanec. Asi nezboří žebříčky sledovanosti, ale porozumíte díky němu, proč zde hlasuji tak, jak hlasuji, jak vnímám roli EU ve vztahu k členským státům a proč mám takový problém s Leyenovou a Kallasovou, že dělám vše, co mohu, pro to, aby byly odvolány. Jak říká pan Donald, děkuji za pozornost, věnovanou této věci.

Viktor Orbán zablokoval 20. sankční balíček a možná zablokuje i půjčku 90 miliard eur, odvetou za Zelenského blok dodávek ropy Maďarsku skrz Družbu. Pro hodnocení (a hlasování) musíme respektovat několik pravidel:

Premiér (Orbán) je povinen bránit zájmy své země (Maďarska) a nesmí nad ně nadřadit zájmy cizí země (zde Ukrajiny); pokud Ukrajina ekonomicky poškozuje Maďarsko, musí jeho premiér podniknout protikroky.

Členský stát (Maďarsko, Slovensko) je dle smluv oprávněn hlasovat proti jakékoliv politice EU (zde sankcím či půjčkám Ukrajině) z jakéhokoli důvodu, který vnímá jeho vláda jako potřebný pro ochranu zájmů své země, a instituce EU i ostatní členové to musí dle smluv respektovat; v případě, že určitý krok chce učinit jen část zemí (například zapojit se do nějaké války nebo na ni posílat větší sumy peněz), mohou si uskutečnit "koalici ochotných" mimo rámec EU, ale nemohou do toho skrz EU nutit všechny členské země včetně těch "ne-ochotných".

Evropské instituce (Parlament, Komise, Rada) jsou povinny hájit zájmy členských států (Maďarska, Slovenska) a nesmí nad ně nadřadit zájmy státu nečlenského (Ukrajiny); EU není stát, ale mezinárodní organizace zřízená svými členy, proto nemůže provádět zahraniční politiku v rozporu se zájmy svých členů.

S ohledem na to, že spor mezi Ukrajinou na jedné straně a Slovenskem a Maďarskem na straně druhé o dodávky ropy nebyl dořešen, a na to, že se jedná o problém pro tyto členské státy závažný, europoslancům nepříslušelo kritizovat Maďarsko či Slovensko, ale naopak hlasovat tak, aby podpořili jejich zájmy. I proto jsme vstali na protest proti doplnění rezoluce ke škodě Slovenska a zabránili jeho hlasování, a i proto jsem s kolegy Konečnou a Davidem hlasoval proti rezoluci jako celku.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
