Pokud NATO nezareaguje, příště můžeme mít ruské drony u nás, obává se Pospíšil

Hosty druhé hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli Jiří Pospíšil (TOP 09), Vladimír Votápek (Piráti), Táňa Malá (ANO) a Radim Fiala (SPD).
Votápek hned na úvod pravil, že pánové Petr Fiala (ODS) a Vít Rakušan (STAN) by teď spolu na pivo chodit neměli. Místo toho by měli pracovat ve vládě i v kampani a na pivo spolu chodit až po volbách, kdy se bude jednat o koalicích. Piráti podle slov Votápka pracují, přesvědčují voliče o svém programu a ukazují především to, že mají ve své DNA boj proti korupci.
A tady se Malá začala smát a hned připomněla, že když vypukla kauza Dozimetr na Magistrátu hl. města Prahy, byl primátorem Zdeněk Hřib, dnešní předseda Pirátské strany, který buď nevěděl, co se mu na magistrátu děje, což je špatně, nebo to věděl a mlčel k tomu, což je podle Malé také špatně.
Moderátorka Terezie Tománková pak uvedla téma letu ruských stíhaček v estonském vzdušném prostoru.
Radim Fiala upozornil, že před časem do Polska na dům vletěla raketa z ukrajinské F-16, která se prý snažila sestřelit dron. „Takže já nevím, jestli teď třeba nešlo o ukrajinskou provokaci. Může to být provokace z ukrajinské strany i z ruské strany,“ podotkl Radim Fiala.
Když ho slyšel Pospíšil, řekl, že podle polských vyšetřovatelů měly ruské drony i přídavné nádrže, aby skutečně doletěly do Polska. „A stejně tak je faktem, že stíhačky cizího státu se objevily ve výsostném vzdušném prostoru Estonska,“ pravil Pospíšil, a „pokud na to NATO nebude reagovat, může se stát, že jedna z příštích provokací může směřovat i na nás“.
„A co by tady hledali? Vždyť tady nic není. Všechno jsme rozprodali,“ kroutil hlavou Radim Fiala.
Votápek trval na tom, že Rusové si skutečně testovali, jak fungují letecké akce NATO, jak dlouho trvá, než státy Aliance zareagují. Zvlášť když Estonsko nemá vlastní letectvo. A dodal, že „česká muniční iniciativa“ pomohla vyřešit to, že EU nedokázala dodat Ukrajině takové množství nábojů, jaké slibovala. – Tady mu dal Pospíšil za pravdu. – Malá trvala na tom, že celá „iniciativa“ musí být pod Severoatlantickou aliancí.
Radim Fiala zdůraznil nutnost snížit napětí, protože pokud např. dojde k sestřelení ruského stroje, který by mohl být i v ruském vzdušném prostoru, tak se může stát „že Česká republika přestane existovat,“ varoval.
„Viníkem toho stavu není Ukrajina, je to Putin, je to Rusko. A my musíme konečně přesvědčit Putina, aby přestal útočit na Ukrajinu,“ nabádal Votápek.
Pospíšil řekl, že Vladimir Putin je ten, kdo odmítá tu válku ukončit. A že Ukrajinci přistoupili na řadu jednání, ale že Rusové všechno účelově protahovali nebo jednání rovnou odmítli.
Táňa Malá na to konto vyzvala české politiky ke zdrženlivosti, protože „když ministryně obrany Jana Černochová mluví o ruských raketách a pak se ukáže, že na dům v Polsku dopadla raketa ukrajinská, tak se pak nesmíme divit, že občané hledají různé alternativní zdroje informací“.
R. Fiala si ještě přisadil. „Já cokoliv, co řeknu, už asi 2,5 roku, tak je to bráno jako ruská propaganda,“ kroutil hlavou poslanec SPD. „Pan Foltýn je pro mě karikatura nějakého boje proti cenzuře,“ vypálil Fiala. Upozornil, že byl v minulosti byl „zastaven“ web europoslance SPD Ivana Davida. BIS podle R. Fialy označila Davidův web za proruský, za ruskou propagandu. Ale že „přitom Ivan David si ten web dělal sám na koleni. A během války je propaganda využívána všemi zúčastněnými.“
„My jsme často mezi lidmi a ti lidé nám šeptají, co si myslí. Je to katastrofa, jakým způsobem jste to poslední čtyři roky táhli!“ zvolala Malá. Pospíšilovi vmetla, že hnutí STAČILO! ve skutečnosti stvořila vláda Petra Fialy tím, jak se poslední čtyři roky chovala a lidé jsou tak zoufalí, že jsou ochotní volit i STAČILO!.
Poslankyně Malá v této souvislosti současnou vládu nešetřila. „Normálně založili požár a teď ho hasí. A už shořelo téměř všechno. Firmy, které s tím obchodují, tlačí na to, aby se s tím obchodovalo už v roce 2026.“ Tady je podle jejího názoru nutno být dost silní při jednáních s Evropskou komisí a „nespokojit se s tím, že vás předsedkyně Evropské komise jen poplácává po ramenech“.
Podle Radima Fialy by se 19 států EU mělo shodnout, že systém emisních povolenek pro domácnosti prostě nezavedou. A to je obrovská síla,“ zdůraznil v závěru pořadu.
