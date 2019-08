Polák dělal bordel, dostal přes držku. Feťák se pomočil, dealeři zdrhali, neutekli. Policisté v Hradci ukázali, jak zatočit s drogami. Slídili jsme na Hip Hop kempu

Anketa Jaký máte názor na Jaroslava Foldynu? Skvělý člověk, skvělý politik 87% Někdy s ním souhlasím, někdy ne 5% Špatný politik 2% Naprostý kretén 6% hlasovalo: 13760 lidí „Hlavně Poláci tu dělali bordel, že bych o tom mohla psát romány," sdělila ParlamentnímListům.cz obyvatelka hradecké části Piletice, která je jen kousek vzdálená od místa, kde se už několik let koná proslulý Hip Hop Kemp. O této akci lze z hlediska dramaturgie a věhlasu mluvit dlouze a vesměs pozitivně. Z nuly vytvořený festival se stal velmi rychle respektovanou součástí léta a své renomé má nejen v českých luzích a hájích, ale rovněž v zahraničí. Především pak v Polsku, odkud každý rok dorazí stovky fanoušků tohoto hudebního žánru. Právě s Poláky bývají problémy nejen podle obyvatel, ale rovněž podle zaměstnanců Kauflandu, kam řada z nich chodí nakupovat.

Ačkoli o slovesu nakupovat můžeme hodně pochybovat. „Kradou hodně, furt, každý rok je to stejné," uvedla naší redakci asi padesátiletá prodavačka. „Chlast, chlast, jakýkoli, prostě chlast. Jezdili sem ožralí nebo zdrogovaní. V tomto stavu jsem je viděla vypít rum, nasednout do špinavého auta a zase odjet," líčí svůj zážitek zaměstnankyně hradeckého supermarketu. To se prý ale změnilo. „Stávali tady policisté a každého zastavili, dali mu dýchnout. Pak museli platit pokutu anebo je někam odvezli," přiblížila také.

Podobné zkušenosti se zdrogovanými a zfetovanými jednotlivci má prakticky každý obyvatel Hradce Králové, který se s nimi někdy setkal.

„Z pohledu Královéhradecké policie je tato akce nejrizikovějším kulturním festivalem a výsledky legitimizují velké nasazení sil a prostředků. Pozitivem pak je například opětovná úzká spolupráce policistů, celníků a obecních strážníků při dohledu na veřejný pořádek doplněná o příslušníky polské policie, případně další státní instituce," sdělil téměř před rokem přesně Ondřej Moravčík.

Kdybychom se ještě jednou vrátili k roku 2018, lze ho oficiálním pohledem policie shrnout takto : V jeho průběhu bylo policisty a celníky zkontrolováno přes 2.400 osob a přes 1.200 automobilů, ať již osobních, nákladních či autobusů. Bylo zadrženo 22 osob, neboť byly podezřelé ze spáchání trestné činu (v drtivé většině na úseku "toxi") a přes 160 osob u sebe mělo menší množství drog, což bylo zadokumentováno a řešeno. Z celkového počtu řidičů jich řídilo pod vlivem alkoholu 13, pod vlivem psychotropních a omamných látek 45 a policisté dokonce zastavili i řidiče, který vůbec neměl řidičské oprávnění. Na kaucích, které se ukládají především za spáchání závažných dopravních přestupků jako garance přítomnosti podezřelého při následném správním řízení, byly uloženy řidičům kauce v celkové hodnotě 850 000 korun.

Obdobná čísla za rok 2019 nejsou v tuto chvíli známá.

Organizátorům se ale četné kontroly drog příliš nezamlouvají. „Proti tomu jsme zakročili. Proti drogám bojujeme, máme na to vlastní bezpečnostní jednotku. Festival, který jsme stavěli 20 let, ale policie zabíjí," konstatuje pořadatel akce Maliník.

Námi oslovení policisté se však jeho úsilí hlasitě smějí. „Tolik feťáků, tolik sjetých řidičů, tolik krádeží a problémů jsme neměli nikdy na žádné jiné akci," sdělili ParlamentnímListům.cz Zároveň s tím nám nabídli několik zadokumentovaných případů, jichž byli v uplynulých desítkách hodin svědky. Pohled to nebyl právě příznivý.

Zadržení byli jak Češi, tak i Poláci nebo Holanďané. U sebe měli kokain, marihuanu, extázi a další "tabletky" nebo metamfetamin či hašiš. Kontrolované osoby prakticky do jedné tyto své drogy dobrovolně odevzdali a byli pokutováni. „V Praze na Václaváku bychom to udělali stejně," rýpli si do problému metropole, se kterým doposud primátor Hřib ani nikdo další nebyl schopen cokoli udělat. „Prostě mají drogy, takže je odevzdají a hotovo, proč by to nešlo," podivil se nad liknavostí Prahy jeden z příšlušníků sboru.

Dodal rovněž, že kromě drog byl problém i s agresivními Poláky. „Jezdili se sem často ožrat, skákat na ženský a vybíjet se. Vyřešili jsme to přítomností členů pořádkové jednotky z Polska, která některé výtečníky dobře zná. Když byl problém, Polák dostal na držku, samozřejmě si nestěžoval a bylo vše vyřešeno," vysvětluje razantní přístup, jenž evidentně zabral. „I tak máme hlášeno velmi hodně krádeží ve stanovém městě, jsou tu sjetí řidič, pořád lze na Kempu sehnat drogy jako rohlíky na krámě, takže naše práce určitě nekončí. Někteří výtečníci se před námi snažili utéct, odhodit ty jejich pytlíčky a psaníčka, ale neuspěli, mají problém s těmi širokými kapsami uběhnout třicet metrů, nemají fyzičku, jen ten fet a alkohol," uzavřel.

Pro úplnost dodejme, že letošní Hip Hop Kemp nabídl na pěti scénách do nedělního rána vystoupení 300 interpretů, loni bylo vystupujících kolem 500. Značná část návštěvníků přijíždí do Hradce Králové ze zahraničí, zejména z Polska. První ročník festivalu Hip Hop Kemp se konal v roce 2002 v Pardubicích, po dvou letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků ale areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště.

autor: Tomáš A. Nový