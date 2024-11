Polčák pro PL: Seznam Zprávy mi způsobily hrozivou újmu. Zvažuji další kroky

Seznam Zprávy se Polčákovi musí omluvit za články o milionových odměnách, které europoslanec chtěl za zastupování obcí zasažených výbuchem muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku a za prosazení zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených výbuchem. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR padlo tento týden bez veřejného jednání. Anketa Který lídr opozice letos zatím nejvíc boduje? Andrej Babiš 8% Tomio Okamura 4% Kateřina Konečná 72% Petr Macinka 1% Jana Maláčová 0% Jindřich Rajchl 9% Robert Šlachta 5% Nikdo z nich 1% hlasovalo: 8261 lidí

O omluvě rozhodl letos v lednu pravomocně Městský soud v Praze. Polčák následně podal na Seznam Zprávy exekuční návrh, kterým se chtěl omluvy domoci. Server ale proti rozsudku podal dovolání a zároveň požádal Nejvyšší soud o odklad vykonatelnosti rozhodnutí. Nejvyšší soud žádosti v březnu vyhověl.

„Neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu by v posuzované věci žalované hrozila závažná újma, odvíjející se od povahy uložené povinnosti,“ sdělil v březnu Nejvyšší soud. Podotkl, že zveřejněnou omluvu nelze vzít zpět. Poté se začal zabývat obsahem dovolání, které nakonec odmítl. Plné odůvodnění zatím není v databázi soudu dostupné, informoval server Aktuálně.cz.

Vyjádření od Seznam Zprávy

Seznam Zprávy zatím rozhodnutí soudu neobdržely a budou jej komentovat až po prostudování. Po doručení rozhodnutí se Seznam Zprávy seznámí s jeho obsahem i s odůvodněním a budou ho v této dílčí části samozřejmě respektovat,“ řekla mluvčí společnosti Seznam.cz Aneta Kapuciánová.

V reakci na aktuální rozsudek popsala mluvčí širší kontext: „Pokud jde o podstatu věci, je potřeba připomenout, že Stanislav Polčák, jako vrcholný politik a advokát, v jedné z mnoha svých žalob tvrdil, že Seznam Zprávy nepravdivě informovaly o jeho roli při odškodňování obcí zasažených výbuchy muničního skladu ve Vrběticích.

Prvostupňový soud dal Seznam Zprávám v plném rozsahu za pravdu a odvolací soud následně dospěl k závěru, že informace uvedená v jednom z devíti článků na toto téma je pravdu zkreslující, jelikož matematický propočet spočívající ve vydělení celkové odměny ve výši 2,9 mil. a 62 hodin skutečně vykázané práce nezohledňuje skutečnost, že Stanislav Polčák měl obcím v budoucnu poskytovat také další právní služby. Odvolací soud zastával názor, že tato skutečnost nebyla čtenářům dostatečně vysvětlena, s čímž jsme nesouhlasili a nadále jsme přesvědčeni, že tato informace v článcích zazněla, a to dokonce z úst samotného Stanislava Polčáka.

Sluší se také dodat, že v podstatné části žaloby Seznam Zprávy naopak uspěly. Jak odvolací soud uvedl v odůvodnění rozsudku, cit.: „Ohledně žalovanou použitého výrazu (vůči kterému se žalobce ve svých podáních opakovaně vymezoval), že žalobce měl obdržet odměnu za ‚prosazení‘ zákona č. 324/2021 Sb., má naopak odvolací soud za to, že tento výraz je sám o sobě přípustný“.

Jak doplňuje odvolací soud, z předložené smlouvy vyplývá, že služby poskytnuté Stanislavem Polčákem obcím nespočívaly pouze v právním poradenství, nýbrž i v jednání s politiky (ať už s hejtmanem, náměstkem, ministrem vnitra, předsedou Poslanecké sněmovny, poslanci či předsedy senátních klubů) a v přípravě samotného znění zákona a svojí činností pro obce přispěl k přijetí zákona. Soudy nevyslyšely ani argumenty Stanislava Polčáka o tom, že si o odměnu ‚neřekl‘ a vyžádat si ji měli starostové dotčených obcí a soudy opakovaně uvedly i to, že šetření České advokátní komory a Evropského parlamentu, na které se Stanislav Polčák odkazoval, nemají s tímto sporem žádnou souvislost,“ uvedla mluvčí.

Polčák v březnu 2022 kvůli informacím o své odměně za prosazení zákona o odškodnění rezignoval na funkci místopředsedy STAN. Kontrolní rada České advokátní komory následně dospěla k závěru, že Polčák v souvislosti s poskytováním právních služeb neporušil zákon o advokacii ani další stavovské předpisy.

Vyjádření Stanislava Polčáka

Stanislav Polčák se k aktuálnímu rozhodnutí NS vyjádřil pro ParlamentníListy.cz. Články severu Seznam Zpráv, které byly předmětem soudního sporu, označil za nesmyslné a zvažuje, že bude požadovat finanční odškodnění.

„Už i odvolací soud konstatoval, že fakta jsou opravdu úplně jinak, než jak je celou dobu líčily Seznam Zprávy. Dokonce odvolací soud uvedl, že Seznam Zprávy dezinpretovaly klíčové dokumenty a listiny, které byly v té kauze Vrbětice rozhodné. Jsem velmi vděčný a velmi rád za to, že se rozhodnutí Nejvyššího soudu učinilo v takto relativně rychlé době, po půl roce. Dovolání, které Seznam Zprávy podaly, jsem vnímal jako účelovou věc, aby se ještě nemuseli omlouvat v době, kdy jsem vykonával mandát v Evropském parlamentu.“

K postupu Seznam Zpráv vůči své osobě doplnil: „Chápu, že Seznam Zprávy využívají svých práv, je to zcela normální procesní postup. Nadále ale vydávají články, v kterých svá tvrzení nadále opakují, to si s nimi chci ještě vyjasnit. A také ještě zvážit svůj další postup.“

Zopakoval, že obsahy článků Seznam Zpráv obsahovaly lživá tvrzení ohledně jeho odměn: „Do názvů svých článků si dávaly absurdní a nesmyslné úvahy typu, že jsem dostával za jednu hodinu práce 48 tisíc korun,“ podotkl Polčák „Takže musím zvážit, jakou cestou půjdu dál, protože mohu požadovat finanční odškodnění, a to chci probrat i se svým právním zástupcem.

Polčák zdůraznil, že Seznamu Zprávy dával obsáhla vyjádření, než celou kauzu svými články odstartovaly. „Neodmítal jsem s nimi komunikovat, naopak. To, co jsem jim poskytoval, bylo důležité, dělali jsme na tom s kolegy, aby Seznam Zprávy měly plné vyjádření ke všem otázkám, které nám daly. Čekali jsme, že z těchto informací budou vycházet, ale některá rozhodná fakta zcela pominuli, jeli si pouze svou účelovou konstrukci. Na základě toho se pak rozjel celý mediální kolotoč, prakticky to nešlo už zastavit, i když i STAN za mnou po celou dobu stál, za což mu velmi děkuji. Kvůli věci se sešla dokonce Poslanecká sněmovna, aby to celé projednala.

Újma, která mi tím vznikla byla hrozivá. Abych dále nepoškozoval hnutí STAN, tak jsem odstoupil i z funkce místopředsedy. Když si dnes člověk uvědomí, co vše se stalo na základě toho, že někdo dezinpretoval a nesmyslně manipulativními tvrzeními uváděl širokou veřejnost absolutně v omyl, tak i já budu muset ještě zvážit další postup. Nejraději bych to vše hodil za hlavu, ale myslím, že to musí mít určitý edukativní význam pro mediální scénu. Cítím, že to může mít přelomový význam pro postup klíčových mediálních domů v České republice,“ uzavřel Stanislav Polčák.

