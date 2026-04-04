Polední trik selhal. Němci sledují raketový růst cen paliv

Nejčtenější německý deník Bild upozorňuje, že ceny pohonných hmot letí již čtvrtý den raketově vzhůru. Spolková vláda přišla v závěru března s tím, že ceny pohonných hmot bude možné na čerpacích stanicích zvyšovat jen jednou denně. Vždy v poledne. A deník Bild hned v titulku svého článku upozorňuje, že ceny paliv každé poledne trhají rekordy a překonávají předchozí dny.
„Po poledni stojí Super 2,29 eura za litr, Super E10 2,23 eura a nafta 2,49 eura v průměru v celostátním měřítku. To znamená, že ceny jsou vyšší než včera ve stejnou dobu. Na Velký pátek byly ceny po poledni 2,28 eura za Super (prémiový bezolovnatý benzín), 2,22 eura za E10 (koncentrovaný bezolovnatý benzín) a 2,46 eura za naftu. Zejména ceny nafty vynikají: během jediného dne se zvýšily o 3 centy. V sobotu: v 11:55 stál Super 2,21 €, E10 2,16 € a nafta 2,39 €. Během několika minut se ceny zvýšily až o 10 centů za litr! Pro řidiče se tankování stává stále dražší pastí,“ napsal server německého deníku.
Server SWR.de upozornil, že ceny ropy ovlivňují i směnné kurzy dolaru a eura.
Opatření přijaté Merzovou vládou tak evidentně nepomáhá. A podle deníku navíc není vidět světlo na konci tunelu. Jinými slovy, nezdá se, že by se mělo blýskat na lepší časy.
Spolková ministryně hospodářství Katherina Reicheová z CDU 1. dubna oznámila, že Německo v rámci mezinárodní iniciativy uvolňuje část svých ropných rezerv, aby omezilo rostoucí ceny. Server NDR.de v této souvislosti připomněl, že Německo je ze zákona povinno tyto rezervy udržovat: zásoby ropy a ropných produktů musí vystačit alespoň na 90 dní.
