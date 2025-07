„To je za hranou.“ Nápis na billboardu SPOLU. Kovářová varuje

V Senátu jste nedávno uvedla, že „válka na Ukrajině pomalu končí“, a vyzvala jste k mírovému řešení. Proč, podle vašeho názoru, česká vláda i média stále odmítají otevřeně mluvit o konci války a o nutnosti diplomacie?

Nechápu to. Jako kdyby si přáli více mrtvých. Pokračování války přináší vždycky mrtvé na obou stranách. U nás se píše jen o mrtvých Ukrajincích. O obrovském počtu mrtvých Rusů, především těch žijících na Ukrajině, se mlčí. Ti mrtví nikoho nezajímají. Jako kdyby Rusové nebyli taky lidé. Ale přitom máme v Listině práv a svobod, že je hoden ochrany život každého člověka.

Odmítáte další zbrojní pomoc Ukrajině a kladete důraz na domácí potřeby. Má mít Česká republika v této fázi války primárně roli diplomata a moderátora jednání, namísto dodavatele zbraní?

Česká republika má mít primárně na zřeteli zájem České republiky a jejích občanů. Vždycky a za každé situace. Tak tomu je u každé země. Nikdo nepomáhá nezištně. Každý sleduje své vlastní zájmy. Jen u naší vlády mám někdy pocit, že sleduje jiné než české zájmy. Moderátorem diskuse se pochopitelně stát můžeme – máme-li na to. A pokud jsou strany srozuměny s tím, že jejich konflikt budeme moderovat právě my. Ale tím si právě vůbec nejsem jista. Už jsme si svou pozici příliš pokazili a jako prostředníka nás už nebudou chtít.

Evropský tzv. migrační pakt znovu otevírá otázku národní suverenity. Vidíte v něm reálnou hrozbu, že bude Česku vnucováno přijímání migrantů proti vůli většiny občanů?

Kritizovala jste plošné sankce proti Rusku jako nástroj, který více zasahuje evropské občany než ruský režim. Měla by vláda provést otevřenou a odbornou revizi dopadů těchto sankcí na českou ekonomiku?

Tak je to se sankcemi vždycky. S velkou slávou je zavedeme, ale země, na kterou mají dopadnout, si najde jiné cesty. A pokud patnáctero sankcí nepomohlo, proč přijímáme šestnácté? Budí to na mě dojem, že tu o Rusko vůbec nejde. Sankce mají zvýhodnit producenty těch komodit, kde bez sankcí je skoro nemožné ruským firmám konkurovat hlavně cenou. Sankce si podle mne vynucují ti, kteří po vyloučení Ruska ze soutěže na trhu budou ohromně vydělávat. A český spotřebitel jen prodělá. Naše politika tedy preferuje zájmy cizích firem před vlastními obyvateli.

Statistiky z roku 2023 ukazují, že počet trestně stíhaných cizinců v Česku vzrostl na nejvyšší hodnoty za poslední dekádu – nejvíce u občanů Ukrajiny. Měla by vláda zpřísnit pravidla pro vyhošťování pachatelů? A jak hodnotíte práci ministra vnitra Víta Rakušana v oblasti bezpečnosti?

Jsme zasaženi vlnou masové imigrace. Pokud se za prací stěhují jednotlivé rodiny, vždy se nějak nakonec integrují. Pokud přijdou najednou z jedné země statisíce, přivezou si sebou komplet své civilizační vzorce. A my zažíváme důsledky přesně tohoto jevu. Drobné změny azylového zákona budeme projednávat na nejbližší schůzi Senátu.

Ale zásadní změna stojí před ČR i před celou Evropskou unií. Každá země má mít právo rozhodovat o své azylové politice sama, aby si sama mohla říci, koho chce přijmout – a koho nepřijme, ani kdyby se celá EU postavila na hlavu. V sousedních zemích, které přijímaly masové organizované přistěhovalecké vlny s otevřenou náručí, už přece obyvatelé vědí, jaká to byla chyba a jak je to poškozuje.

Lidé s kritickým myšlením to ale i u nás věděli už v roce 2015. Věděli, že masová migrace s sebou nese gangy, sexuální obtěžování žen, zneužívání sociálního systému a paralelní struktury. Masová migrace nerespektuje místní zvyklosti a kulturu a nepřizpůsobí se.

Veřejně jste se postavila proti „nátlaku jediné pravdy“ a varujete před tím, že jiný názor je okamžitě označen za proruský nebo dezinformační. Je svoboda názoru v České republice skutečně v ohrožení?

Naopak vládní činitelé dělají chybu, když podporují politiku jediného „správného“ a přípustného názoru. Právě takovým chováním a urážením názorových oponentů ukazují lidem, že nemají své názory na veřejnosti říkat. A tím mnohonázorovou společnost vytlačují z veřejné sféry.

Vládu Petra Fialy jste označila za ideologicky řízenou a odtrženou od reality běžných občanů. Co, podle vašeho názoru, lidem dnes nejvíce vadí?

Když jezdím po svém senátním obvodě, který je povětšinou venkovský a plný malých měst a vesnic, tak lidé, s nimiž hovořím, vrtí hlavou a nechápou, o čem vláda přemýšlí, co ji zajímá a co prosazuje. Lidi mimo velká města trápí zdražení všeho zboží i služeb, zavírání podniků, obchodů a restaurací, tlak na digitalizaci všeho druhu a omezování kritiky. Válka na Ukrajině ani údajná klimatická nouze je nezajímá. Také strašení Babišem je pro ně nepochopitelně. Babišovu vládu jsme tady už měli, a k žádné katastrofě kvůli tomu nedošlo.

Ale vystrašení lidé jsou snáze ochotni přehlížet paseku, kterou tu současná vláda zanechává. Normální lidé nechtějí masovou migraci ani platit za Green Deal a je pro ně nepochopitelné, proč vláda nehájí jejich zájmy, ale podporuje nesmysly přicházející z Evropské unie.

Sněmovní volby se blíží a nálada ve společnosti je čím dál kritičtější vůči vládě pěti/čtyř/koalice. Myslíte si, že voliči budou hledat spíše klid a kompetenci, nebo přijde silná protestní vlna? A kdo dnes nabízí skutečnou alternativu?

Do voleb je ještě daleko a výsledek mohou ovlivnit kauzy, které se teprve objeví. Netroufám si činit prognózy, obzvláště ohledně budoucnosti. To by byly jen spekulace. V každém případě slyším kolem sebe velkou nespokojenost s dnešní vládou a je pro mě udivující, že vláda sama sebe navzdory všem těm neúspěchům neustále vychvaluje. Lidé vyžadují změnu.

Veřejnost podle průzkumů volá po změně, ale opozice působí roztříštěně. Věříte, že se v příštích měsících může zformovat silná a důvěryhodná alternativa vůči vládní pěti/čtyř/koalici – a co by měla říkat a dělat jinak?

Nespokojenost je veliká, ale shoda na tom, co by se mělo dělat, už tak velká není. Když se podívám na programy opozičních stran, jsou mezi nimi značné odlišnosti, zejména v ekonomické oblasti. Opozice by se proto měla zaměřit na tři společné body, na nichž by měla trvat, a potlačit odlišnosti a zejména osobní sváry. A pak nejít cestou přešlapování a kompromisů, ale cestou rozhodných a zásadních kroků. Nestačí bránit se největším bruselským blbostem. Je třeba ihned ve velkém likvidovat ty už přijaté.

Zastáváte konzervativní, národně orientovaný postoj – někdy proti proudu médií i oficiální politiky. Co byste považovala za červenou linii, přes kterou by se Česká republika už neměla nechat zatlačit?

Pro mě je už za hranou billboardová kampaň pěti/čtyř/koalice. Tvrzení, že teď je čas stát na té správné straně, velmi zavání socialistickým heslem: Je proti nám, kdo není s námi. Je to nemorální a pevně věřím, že toto heslo bude jednou učebnicovou ukázkou, jak kampaň nedělat. Právě taková hesla navozují dojem, že existuje jen jedna pravda a jedna správná vize světa. A kdo ji nezastává, ten že patří do pekla nebo na hranici. A takové tvrzení je velmi nebezpečné. Demokracie předpokládá soutěž legitimních politických postojů. Ale tady se legitimita přisuzuje jedinému – a ostatním se upírá.

JUDr. Daniela Kovářová



