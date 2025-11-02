Policie zasáhla včas. V Berlíně se plánoval teroristický útok

02.11.2025 18:38 | Zprávy

Policie v Berlíně zasahovala proti Syřanovi. Prý plánoval teroristický útok. Strážci zákona během razie zabavili výbušniny. Komponenty k výrobě výbušniny si prý podezřelý muž objednal on-line. Do Německa přišel v roce 2023 a obdržel ochranu jako uprchlík.

Policie zasáhla včas. V Berlíně se plánoval teroristický útok
Foto: Hans Štembera
Popisek: Televizní věž Fernsehturm – symbol východního Berlína

Server nejčtenějšího deníku Bild napsal, že policisté vyrazili do akce proti syrskému občanovi Abdallovi R., který prý chystal teroristický útok. Server listu si položil otázku, zda se na poslední chvíli podařilo zabránit v hlavním městě Německa masakru?

Abdalla R. byl zadržen v berlínské čtvrti Neukölln a byl převezen do detenčního centra. Při jeho zatčení prý asistovali i příslušníci speciálních jednotek, protože podezřelý Syřan byl povyžován za vysoce nebezpečného. Nebylo zveřejněno konkrétní místo, kde potenciální terorista plánoval útok, ale má se za to, že to mělo být někde v oblasti Berlína.

Z bezpečnostní komunity se prý deník Bild dozvěděl, že podezřelý Syřan operoval ze tří různých bytů. Jednu adresu prý měl na Buschkrugallee, na Sonnenallee a na Lindenstraße. Die Welt poznamenal, že materiál na výrobu výbušnin policisté nalezli na všech třech bytových adresách.

A kromě toho byl navíc zaregistrován jako rezident v bytovém domě v Kreuzbergu.

Podle deníku Bild se Abdalla R. hlásil k ideologii tzv. Islámského státu.

Do Německa prý syrský občan přišel v roce 2023 a jako uprchlík získal v zemi ochranu. Veřejnoprávní televize ARD upozornila, že možnému útočníkovi bylo teprve 22 let a údajně počítal s tím, že sám při útoku zemře. Na potenciálního teroristu prý Němce upozornily zahraniční tajné služby.

Údajně zatím neexistovala žádná hotová bomba ani konkrétní plán. Vyšetřovatelé nicméně plány označili za znepokojivé. Muž byl údajně velmi odhodlaný, ale ještě se nerozhodl, co nakonec přesně provede,“ upozornil server televize ARD.

autor: Miloš Polák

