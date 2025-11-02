Policie zasáhla včas. V Berlíně se plánoval teroristický útok

Server nejčtenějšího deníku Bild napsal, že policisté vyrazili do akce proti syrskému občanovi Abdallovi R., který prý chystal teroristický útok. Server listu si položil otázku, zda se na poslední chvíli podařilo zabránit v hlavním městě Německa masakru?
Z bezpečnostní komunity se prý deník Bild dozvěděl, že podezřelý Syřan operoval ze tří různých bytů. Jednu adresu prý měl na Buschkrugallee, na Sonnenallee a na Lindenstraße. Die Welt poznamenal, že materiál na výrobu výbušnin policisté nalezli na všech třech bytových adresách.
A kromě toho byl navíc zaregistrován jako rezident v bytovém domě v Kreuzbergu.
Podle deníku Bild se Abdalla R. hlásil k ideologii tzv. Islámského státu.
Do Německa prý syrský občan přišel v roce 2023 a jako uprchlík získal v zemi ochranu. Veřejnoprávní televize ARD upozornila, že možnému útočníkovi bylo teprve 22 let a údajně počítal s tím, že sám při útoku zemře. Na potenciálního teroristu prý Němce upozornily zahraniční tajné služby.
Údajně zatím neexistovala žádná hotová bomba ani konkrétní plán. Vyšetřovatelé nicméně plány označili za znepokojivé. Muž byl údajně velmi odhodlaný, ale ještě se nerozhodl, co nakonec přesně provede,“ upozornil server televize ARD.
autor: Miloš Polák
