Politická agitace? Státní univerzita čelí hněvu Okamury. Za vše může tento její počin

Předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru doběla rozpalují praktiky státní Univerzity Hradce Králové související s tím, že před volbami podle jeho slov „politicky agituje proti SPD na sociálních sítích, aby ovlivnila studenty“. Na sociální sítí Facebook neváhal sdílet příspěvek to dokazující. Současná vláda je podle jeho slov „hluchá a slepá“, když nemá dostatečný zájem na tom, aby školy byly odpolitizované, a učinila v tomto smyslu změny. Lidé mu dávali za pravdu, přišel však i výsměch za nafukování problému.

Na to, jak podivně se v tomto ohledu Univerzita Hradec Králové chová, Okamuru prý před časem upozornila studentka pod podmínkou zachování anonymity. Jako důkaz mu poslala ofocenou stránku instastories, které na svém instagramovém účtu univerzita zveřejnila. Je na něm položena otázka, „proč by podle tebe tví spolužáci měli jít volit?“ a pod ní vyobrazena odpověď anonmymního studenta, „protože to jinak vyhraje SPD“.

Anketa Schvalujete působení ministra zahraničí Tomáše Petříčka? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 15887 lidí

Závěrem připomíná, že hnutí SPD zásadně nesouhlasí s tímto jednáním. „Školy musejí být odpolitizované a v tomto smyslu se snažíme prosazovat změny. Současná vláda je však ‚hluchá a slepá‘,“ lamentuje předseda, který by chápal, kdyby školy všeobecně vyzývaly studenty, aby šli k volbám, ale agitace pro jeden konkrétní názorový proud a jednostranná dehonestace určité parlamentní strany, kterou volilo přes půl milionu občanů, bez toho, aby se studenti měli možnost osobně a pravdivě argumentačně seznámit s argumenty – to je čirá propaganda.

Na podobné závažné chování u další z českých univerzit pod Okamurovým příspěvkem upozornil vlivný člen hnutí Jan Čížek. Pražská SPD má podle jeho slov k dispozici video z Univerzity Karlovy, kde profesor přímo agituje proti SPD na přednášce. „Je to hnus, co se děje,“ doplnil.

„Chceš-li zničit národ, vymyj mozek mladé generaci,“ glosuje záměry některých škol Radka Samková. Velmi důležitou roli však v rozhodování mladých voličů mohou podle jejích slov sehrát rodiče a jejich postoje. Všímá si však, že vetšina z nich se o politické dění nezajímá a mladí pak z recese volí ty nejnemožnější strany.

Karel Skumanc se ale do předsedy hnutí SPD pustil za to, že dělá z komára velblouda. Shrnul jednoduše, že škola položila otázku, žák na ní odpověděl a Okamura si vybral jednu odpověď ze zhruba 20 nabízených jako agitaci proti SPD. „Nenechte se vysmát,“ poznamenal. Zdeněk Vejdělek to ale vzal rovnou po paragrafech a připomněl, že na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost politických stran a politických hnutí.

