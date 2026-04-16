Pomoc firmám teď, nečekat na nic. ODS představila plán

16.04.2026 8:44 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Je to vlastně strašně jednoduché.“ Opoziční ODS se v nelehkých ekonomických časech chystá pomoct českým podnikatelům.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr průmyslu a obchodu za ODS Pavel Drobil

V souvislosti s válkou na Ukrajině a v Íránu platí, že je mezinárodní prostředí značně nestabilní. Světová ekonomika se musí potýkat nejen s rostoucími cenami ropy či plynu, ale také s cenami hnojiv či různých chemických látek, bez kterých se neobejde ani český průmysl. Opoziční ODS zdůrazňuje, že podnikatelé nemohou vyčkávat, až se koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD probere, a připravila balíček vlastních opatření na pomoc podnikatelům.

„České firmy nemohou čekat na to, až se vláda rozhoupe a začne něco dělat. Nejen to, jakým způsobem se zvedají ceny na pumpách, protože to se propisuje do celého průmyslu a průmysl začne mít za chvíli problém se svou cash (hotovostí). To znamená s krví, která dělá byznys byznysem. A my navrhujeme sedm opatření, která posílí cash flow českého průmyslu,“ oznámil místopředseda ODS Pavel Drobil.

Jedním z nich má být odložená platba DPH, dalším krokem by mohlo být prodloužení zdaňovacího období, třetím krokem by mohlo být zrychlení odpisů majetku.

„Myslím si, že tato opatření povedou jednoznačně k tomu, že české firmy tuto krizi přežijí,“ zdůraznil Drobil.

Nedávný kandidát na předsedu a stínový ministr pro místní rozvoj ODS Radim Ivan k tomu napsal pár slov.

„Hele, je to vlastně strašně jednoduché. Máme tady lidi, co ráno vstanou, jdou do práce, rozjíždějí firmy, nesou riziko a živí sebe i ostatní. A místo toho, aby jim stát pomáhal, jim to často ještě komplikuje. V krizi nepotřebuješ chytré řeči. Potřebuješ prostor dýchat. Tenhle balík je přesně o tom. Nechat firmám víc peněz, aby měly z čeho fungovat. Dát jim čas, když přijdou horší měsíce. Pomoct jim dostat se k financím, aby nemusely zavírat a propouštět. A hlavně – nedělat z nich rukojmí systému. Chceš investovat do úspor energií? Super, tak ti to stát nemá brzdit, ale zjednodušit. Chceš modernizovat? Nemáš čekat roky na daňové efekty, ale vidět je hned. A byrokracie? Ta má jít stranou. Jedno místo, kde to vyřešíš. Ne deset dveří, za kterými tě pošlou jinam. Celé to stojí na jedné věci: věřit lidem, ne papírům,“ napsal k videu Pavla Drobila na sociální síti X Radim Ivan.

Jedním dechem dodal, že stát má v podnikání jeden zásadní úkol. Nepřekážet.

 

