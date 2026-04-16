Pomoc firmám teď, nečekat na nic. ODS představila plán

„České firmy nemohou čekat na to, až se vláda rozhoupe a začne něco dělat. Nejen to, jakým způsobem se zvedají ceny na pumpách, protože to se propisuje do celého průmyslu a průmysl začne mít za chvíli problém se svou cash (hotovostí). To znamená s krví, která dělá byznys byznysem. A my navrhujeme sedm opatření, která posílí cash flow českého průmyslu,“ oznámil místopředseda ODS Pavel Drobil.
Jedním z nich má být odložená platba DPH, dalším krokem by mohlo být prodloužení zdaňovacího období, třetím krokem by mohlo být zrychlení odpisů majetku.
„Myslím si, že tato opatření povedou jednoznačně k tomu, že české firmy tuto krizi přežijí,“ zdůraznil Drobil.
Nedávný kandidát na předsedu a stínový ministr pro místní rozvoj ODS Radim Ivan k tomu napsal pár slov.
Jedním dechem dodal, že stát má v podnikání jeden zásadní úkol. Nepřekážet.
Hele, je to vlastně strašně jednoduché.— Radim Ivan ????? (@radim_ivan_57) April 15, 2026
Máme tady lidi, co ráno vstanou, jdou do práce, rozjíždějí firmy, nesou riziko a živí sebe i ostatní. A místo toho, aby jim stát pomáhal, jim to často ještě komplikuje.
V krizi nepotřebuješ chytré řeči. Potřebuješ prostor dýchat.
