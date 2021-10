Pomsta starostenského korzára? Viděli jsme sobotní odpoledne u Pirátů. „Tahle levičácká svoloč...“

Naším cílem bylo změnit poměry v této zemi, dostat oligarchu do opozice a teď se zdá, že je velká šance, že tam skončí. Také jsem si třicet let přál, aby v Parlamentu nebyli komunisté, a oni už tam nejsou. To nám sdělil místopředseda STAN Petr Gazdík. Nicméně „mediální géniové“ jeho hnutí se chovali jako trhovci z dob totality. V La Fabrice, kde sledovali volby, jsme nebyli, ale tady je jasná zpráva, co se všechno dělo.

„Bohužel jsme nuceni z kapacitních důvodů prostor akreditovat pouze omezený počet novinářů. Chtěl bych vám proto, byť opravdu nerad, oznámit, že vaší žádosti o akreditaci bohužel nevyhovíme,“ napsal tiskový mluvčí hnutí STAN Tomáš Pergl reportérovi ParlamentníchListů.cz. Přitom PirSTAN poslal pozvánku. Ale všimněte si první věty. Její nesmyslnost bije do očí. A tak jsme oscilovali před vchody a pozorovali...

Podivné zamítnutí

Nejdřív se mi vybavilo celkem dobré italsko-španělské „dobrodrůžo“ Pomsta Černého korzára s Terence Hillem a Budem Spencerem. První hrál piráta Blacka, druhý Skulla. To zamítnutí ale přišlo od Starostů a nezávislých, takže šlo spíše o takové Babovřesky. „Ještě jednou bych se tímto chtěl omluvit a věřím, že se potkáme na některé z dalších akcí,“ napsal dále Pergl pouze reportérovi ParlamentníchListů.cz s tím, že vše lze sledovat na sociálních sítích. V tu chvíli jsem si představil, jak Pergl líbá a objímá své bližní přes sociální sítě, a bylo mi z toho smutno. Ať si kyborg navazuje „virtuální vztahy“ sám!

Sledování výsledků voleb koalice Pirátů a Starostů se konalo v pražském divadle La Fabrika. Byl jsem tam kdysi na skvělém neocirkusáckém představení La Putyka a prostoru habaděj. Jelikož ale nechodím, kam nejsem zván, přebíhal jsem od jednoho vchodu do holešovického divadla z ulice Komunardů do druhého v Přístavní. A narazil na roztelefonovaného předsedu STAN Petra Gazdíka.

„Naším cílem bylo změnit poměry v této zemi, dostat oligarchu do opozice a teď se zdá, že je velká šance, že tam skončí. Také jsem si třicet let přál, aby v Parlamentu nebyli komunisté, a oni už tam nejsou,“ řekl v době, kdy bylo zřejmé, že koalice SPOLU a PirSTAN budou mít v Poslanecké sněmovně většinu.

Ohledně dotazu na vůli prezidenta Miloše Zemana řekl toto: „Možná se to tak v posledních letech nezdálo, ale jsme parlamentní demokracie. V této zemi rozhoduje Parlament. V dolní i horní Sněmovně tedy budou mít strany dvou koalic většinu. Předpokládám, že je pan prezident demokrat a bude respektovat parlamentní demokracii, a pokud nebude, bude k tomu Parlamentem přinucen.“

Okolo divadla cestička

Ke vchodu do La Fabriky z ulice Komunardů se zrovna přiřítil šéfredaktor časopisu Legalizace, zastupitel na Praze 2 a pirát Robert Veverka. Dlouhé šedé vlasy stáhnuté do culíku a úsměv ve tváři. „Popravdě řečeno jsem zrovna přišel a doteď byl v parku s dítětem. Ženu jsem měl na volební komisi a teprve zjišťuju detaily. Slovo, které by mohlo obsáhnout všechny mé smíšené pocity, je překvapení. Velké překvapení. Zírám v němém úžasu,“ sdělil s tím, že by obě koalice měly dát dohromady vládu. „Jak se to upeče na konkrétní strany, to je otázka. Doufám, že se to poskládá inteligentně. Vůdce ANO Andrej Babiš se do opozice netěší, ale bude tam muset,“ dodal.

Ostatně Veverka se soudí právě ohledně Legalizace v Bruntále a je prý obviňován z šíření toxikomanie: „Na prvním líčení došlo k dokazování z čísel časopisu, kde byly vyzobány jednotlivé články, které měly naplnit skutkovou podstatu trestného činu. A soud pokračuje. Jsme médium, jako jste vy. Píšeme o věcech, které se okolo nás dějí, a nikoho k ničemu nenavádíme. Soud je o tom, jestli slova jako THC, konopí a další jsou legální, či ne. Jestli se budou některá slova cenzurovat a bude se vytvářet nějaký newspeak.“ Newspeak je jazyk z knihy George Orwella 1984, který má sloužit totalitě.

Máma čtyřčlenné rodinky, která zrovna procházela okolo divadla, zvolala: „Socani, komunisti i Přísaha jdou do prdele, jsem spokojená.“ U vchodu do divadla je do značky zákaz vjezdu půvabně včleněn půllitr. Zevnitř La Fabriky se ozval velký aplaus.

Přece jen pozvání

Nakonec i ParlamentníListy.cz byly pozvány. Na tiskovou konferenci koalice Pirátů a Starostů k výsledkům voleb. E-mail poslaný, pravda, dalším zhruba 130 příjemcům, přišel v 17.37 a tiskovka měla proběhnout v 18.00. Otázka je, jaký novinář ze vzdálenějších redakcí by takovou akci stíhal? Takže klasická účelovka. Poslala ho mediální analytička Starostů a nezávislých Sára Beránková. Donedávna ani ťuk a najednou taková pozornost? Nicméně najednou bylo místa v La Fabrice dost...

Ostatně první mladý muž v bílé košili, který ze zmíněné tiskovky vyšel, prohlásil, že by měl nejraději vládu bez Pirátů, protože „tahle levičácká svoloč mi leze krkem“. Co jsem mohl nahlédnout skrze dveře, sál opravdu nebyl moc plný. K tomu je třeba popravdě dodat, že ParlamentníListy.cz zveřejnily velký rozhovor s Janem Lacinou, jedničkou STAN na pražské kandidátce, pod titulkem „Místostarosta Lacina, co odstranil Koněva: V Maďarsku a Polsku vidíme, jak je jednoduché hacknout stát. Proto Antibabiš.“

Ale to už jsem mazal do ulice Přístavní, kde mi slíbil slovo pirátský poslanec Ondřej Profant. To jsem ještě nevěděl, v jakých jsou Piráti úzkých, a že vlastně v rámci koalice prohráli volby. „Zvítězily demokratické koalice čili končí éra veksláka Andreje Babiše, a to je velmi dobrá zpráva pro Česko,“ zmínil a doplnil, že prezident si může říkat, co chce, ale rozhoduje Parlament.

Nicméně ohledně chování k médiím, konkrétně k ParlamentnímListům.cz, prohráli Starostové a nezávislí a nepomůže tomu ani populistické chování jejich „mediálních géniů“. Když někoho nechcete pozvat, pánové ze STAN, tak ho nezvěte a neaplikujte manýry trhovců z bývalého režimu!

